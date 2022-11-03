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землетрус (177) Одеса (5322) Румунія (1116)

У Румунії стався землетрус магнітудою 5,4: Поштовхи відчули в Одесі

землетрус

Вранці у четвер у Румунії стався землетрус магнітудою 5,4 - це найбільший землетрус у країні за останні 2 роки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Землетрус стався о 6.50 ранку. Землетрус стався на глибині 140 км і був зареєстрований поблизу таких міст: 57 км на схід від Брашова, 75 км на північ від Плоєшть, 117 км на південний захід від Бакеу, 130 км на північ від Бухареста.

Поштовхи сильно відчувалися у столиці Румунії Бухаресті.

В МВС країни заявили, що пожежники перевіряють райони міста, вразливі до землетрусів, особливо у історичному центрі. Поки пошкодження не виявлені.

"З самого початку, коли відчувся землетрус, до роботи підключилися колеги з пожежної служби. Перевіряються вразливі місця, команда з пожежної служби Бухареста почала діяти для перевірки Старого центру. Дзвінки на номер 112 не надходили, за інформацією, яку я маю, жодних наслідків не зареєстровано", - сказав голова департаменту надзвичайних ситуацій МВС Румунії Раед Арафат.

Видання "Думская" повідомило, що відлуння землетрусу відчули деякі жителі Одеси.

Жителі повідомили, що найбільше його відчули жителі Малиновського району. Дехто розповідає, що у квартирах дзвеніли люстри і тряслися меблі.

Для сейсмічної зони Вранча землетруси є нормальним явищем, раз на декілька років тут фіксують поштовхи магнітудою в діапазоні від 5 до 6. Зазвичай після таких землетрусів не буває афтершоків. Румунські сейсмологи стверджують, що руйнування здатні спричинити землетруси магнітудою 6,5 і вище.

Також читайте: В Івано-Франківській області України стався землетрус

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Топ коментарі
+5
Лучше б па всей расеи сталось землятрясение магнитудой в 20 балов!!! И ОНИ ТАМ ВСЕ ЗДОХЛИ НАХЕР
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03.11.2022 14:59
+5
Для кацапов дядя Рихтер сделает исключение !!!
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03.11.2022 15:08
+3
я його проспала ,Дунай захистив.
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03.11.2022 15:26
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Лучше б па всей расеи сталось землятрясение магнитудой в 20 балов!!! И ОНИ ТАМ ВСЕ ЗДОХЛИ НАХЕР
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03.11.2022 14:59 Відповісти
По Ріхтеру, більше 9 балів, нажаль не буває.
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03.11.2022 15:03 Відповісти
Для кацапов дядя Рихтер сделает исключение !!!
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03.11.2022 15:08 Відповісти
А хіба не 12?
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03.11.2022 15:24 Відповісти
Ядерное оружие на дне ЧМ или под скалой в Крыму испытали или шо?
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03.11.2022 15:02 Відповісти
грязную бимбу в вагине...\это только для тебя...\
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03.11.2022 15:18 Відповісти
Шкода, що не в Криму. Сторічний цикл треба повторити
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03.11.2022 15:23 Відповісти
я його проспала ,Дунай захистив.
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03.11.2022 15:26 Відповісти
А мене в Одесі що, окрім здорового сну?
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03.11.2022 18:18 Відповісти
Лучше бы Москву тряхнуло и бенкер фюрера схлопнулся бы.
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03.11.2022 15:26 Відповісти
Луческу перенервував
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03.11.2022 15:34 Відповісти
 
 