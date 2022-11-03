Microsoft надасть Україні технологічну допомогу на 100 мільйонів доларів
Корпорація Microsoft розширює підтримку України до кінця 2023 року та надасть технологічну допомогу на 100 мільйонів доларів.
Про це віцепрезидент компанії Бред Сміт заявив під час зустрічі з міністром цифрової трансформації України Михайлом Федоровим, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Мінцифри.
Зазначається, що завдяки технічній допомозі державні установи, критична інфраструктура та інші сектори в Україні продовжать безоплатно використовувати цифрову інфраструктуру та працювати в хмарі Microsoft.
"Також компанія допоможе з кураторством та реалізацією цифрових секторів України, таких як кібер, судочинство, митниця, медицина та освіта", - йдеться у повідомленні.
У Мінцифри нагадали, що з початку повномасштабної війни Microsoft надав понад 400 мільйонів доларів на підтримку України.
Компанія стала однією з перших, яка ще на початку березня призупинила всі нові продажі продуктів і послуг у Росії, додали в міністерстві.
"Державні структури та обʼєкти критичної інфраструктури зможуть безоплатно використовувати хмари Microsoft ще до кінця 2023 року. Також це підтримка цифрової реформи Державної служби статистики. Microsoft - великий друг України. Саме їхні хмарні технології з початку повномасштабної війни зіграли вирішальну роль у захисті нашої цифрової інфраструктури та безпеки даних українців.
Це неоціненна підтримка на технологічному фронті", - додав Федоров.
Будь ласка, зачекайте...
і не свисти шо 200, бо я теж міг би але зажав, якщо і так задурно.
я не розумію - тут дякувати Аллаху треба шо громом не б.є таких як ми всіх.
за Віндовс - давай зараз по 50 баксів? а чо нє? це хтось програмував, за це платити треба.
я не розумію тих шо ненавидять цього Біла, у котрого віндовс 10 за ..... бало вж су:РАРолплл всякими обновленнями блш пірпшшкп але, дякуємо шо хоч так.
як і ілону шо за його сприяння .Пентагон дає нашим "баевікам" ггг.. - старлінки.
ти подивись яка там група Майкрософт - кожному платити треба. м?
йди сам і працюй.
я просто сказав, чо.
сидить тут та радий, я теж радий шо Яхве на тверді .. гггг
Я і Алах? ну я злий, бо кацапи п..дори, а Алах - вигадка.
А шо робити як не злитись?
всякі дурні пишуть всякі дурниці.
ти там певно в/на Закарпатті сидиш то тобі неважно шо прилетить і т.д.
чо злі - бо ти добрий .. гггг, жартую.
нє, ну просто чо злі - а ви добрі? почитай всілякі коменти, то навіть кіт буде слішком агресивний
або
https://www.debian.org/distrib/netinst
чи на худий кінець
https://linuxmint.com/download_lmde.php
Все понимают что Шайтан пошел против Аллаха и все рабы должны подтвердить то что Аллах это круто, а планете 7000 лет, или как то так. гггг, ну а я и прочие еретики - "будем гореть ф ату" ататататата. Спасиб Билл, мужественным был.
сто раз в історії було..... ну, типу шо так і так і то і сьо, але "так мало бути"
та чо там, сто тисяч історій є про бидло, типу там - "втопишся" і бик шифрується, але втопляється букв. в ложці води. шкода, але правда.
це одне, а по друге - невже ти вважаєш шо "доля" і т.д., це просто слова?
ти сам звідки?
я напр. знаю то саме шо любий собака - шо тіпа там мля доля і всі діла, так **** ти до того пуйла думаєш шо люба козліна тупо, вот як ти або я - пішов - застрілив з кріса? ти або гониш або не чоловік.
кожен дебіл знає про "долю". я не буду більше базарити, ти сам подумай
ну як там Сталін чи Ленін. Ну або Єлдак(одразу всі такі - а чо вам зробив Андрій яктам батькович? ви ж путініст)
ти пиши так, а він буде як йому кручє.
ти перше стань тут модератором, а потім говори.
банять за любу(будь-яку) ... кгм, хрінь
за 26-сте.
норм такий стукачок. ну, буває(підар)
не одна сотона? вроді лінукс шось не так як то-то, ну то для прогресивістів)
видно напевнею
слух, як ти програміст, то шо тут робиш? я би вже забив, от бачив якесь інтерв.ю Спартс? от так, за 20 років добре так забула суржик і навіть мову. добре шо не рускоязична, а то би х..й понятно було би . от і я би так хотів. соррі Шевченко... Ну так, Андрій гггг
А программисты C#, C++ заточены под дотнет, это винда. Это 90% рынка. Остальное так, флуктуации, можно даже в расчет не брать. Сравни зп архитектора .Net и супер пупер фулстак вебразраба(пхп,джава скрипт, реакт и прочая херня) разница по зп в 2-3 раза не в пользу последних.