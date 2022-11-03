УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3312 відвідувачів онлайн
Новини
1 610 38
допомога (7890) Microsoft (270) Федоров Михайло (849) Мінцифри (1142)

Microsoft надасть Україні технологічну допомогу на 100 мільйонів доларів

microsoft

Корпорація Microsoft розширює підтримку України до кінця 2023 року та надасть технологічну допомогу на 100 мільйонів доларів.

Про це віцепрезидент компанії Бред Сміт заявив під час зустрічі з міністром цифрової трансформації України Михайлом Федоровим, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Мінцифри.

Зазначається, що завдяки технічній допомозі державні установи, критична інфраструктура та інші сектори в Україні продовжать безоплатно використовувати цифрову інфраструктуру та працювати в хмарі Microsoft.

"Також компанія допоможе з кураторством та реалізацією цифрових секторів України, таких як кібер, судочинство, митниця, медицина та освіта", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Українська IT-армія отримала доступ до мереж Центробанку РФ

У Мінцифри нагадали, що з початку повномасштабної війни Microsoft надав понад 400 мільйонів доларів на підтримку України.

Компанія стала однією з перших, яка ще на початку березня призупинила всі нові продажі продуктів і послуг у Росії, додали в міністерстві.

"Державні структури та обʼєкти критичної інфраструктури зможуть безоплатно використовувати хмари Microsoft ще до кінця 2023 року. Також це підтримка цифрової реформи Державної служби статистики. Microsoft - великий друг України. Саме їхні хмарні технології з початку повномасштабної війни зіграли вирішальну роль у захисті нашої цифрової інфраструктури та безпеки даних українців.

Також читайте: Росіяни не можуть більше завантажувати Windows 10 та Windows 11 - Microsoft заборонила

Це неоціненна підтримка на технологічному фронті", - додав Федоров.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
Ліцензійні ключі активації Windows11 на лямів?
показати весь коментар
03.11.2022 15:50
+2
що як ??? мелкософт ****** своїм клієнтам недороблене лайно за дорогі гроші ...
показати весь коментар
03.11.2022 15:41
+2
ні звичайно !!! пан є любитель безкоштовного ПЗ на базі GNU/Linux ...
показати весь коментар
03.11.2022 16:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як тобі таке, Ілоне?
показати весь коментар
03.11.2022 15:38 Відповісти
що як ??? мелкософт ****** своїм клієнтам недороблене лайно за дорогі гроші ...
показати весь коментар
03.11.2022 15:41 Відповісти
Скільки ти баксів перевів на Мілкософт?
і не свисти шо 200, бо я теж міг би але зажав, якщо і так задурно.
я не розумію - тут дякувати Аллаху треба шо громом не б.є таких як ми всіх.
за Віндовс - давай зараз по 50 баксів? а чо нє? це хтось програмував, за це платити треба.
я не розумію тих шо ненавидять цього Біла, у котрого віндовс 10 за ..... бало вж су:РАРолплл всякими обновленнями блш пірпшшкп але, дякуємо шо хоч так.
як і ілону шо за його сприяння .Пентагон дає нашим "баевікам" ггг.. - старлінки.
ти подивись яка там група Майкрософт - кожному платити треба. м?
йди сам і працюй.
показати весь коментар
03.11.2022 15:50 Відповісти
нічого не переводив !!! сиджу з 2014 року на Linux, а про криву горбату вінду забув як про строшний сон ...
показати весь коментар
03.11.2022 16:03 Відповісти
ну і ок, просто не дивись на криву як біткойн зростав... мля, я ще читав шо чудак 10000 за піццу дав другому другу.. і таке інше.. "радий" за них ...
показати весь коментар
03.11.2022 16:09 Відповісти
я радий за вас ...
показати весь коментар
03.11.2022 16:12 Відповісти
ой, хоспаті, ти тіпа якщо такий розумака то тут би не сидів.
я просто сказав, чо.
сидить тут та радий, я теж радий шо Яхве на тверді .. гггг
показати весь коментар
03.11.2022 16:15 Відповісти
прошу пана, чого ви такі злі сьогодні ???
показати весь коментар
03.11.2022 16:16 Відповісти
Злі - хто?
Я і Алах? ну я злий, бо кацапи п..дори, а Алах - вигадка.
А шо робити як не злитись?
всякі дурні пишуть всякі дурниці.
ти там певно в/на Закарпатті сидиш то тобі неважно шо прилетить і т.д.
чо злі - бо ти добрий .. гггг, жартую.
нє, ну просто чо злі - а ви добрі? почитай всілякі коменти, то навіть кіт буде слішком агресивний
показати весь коментар
03.11.2022 16:28 Відповісти
Пан - прихожанин із секти свідків магії надгризеного яблука?
показати весь коментар
03.11.2022 15:51 Відповісти
ні звичайно !!! пан є любитель безкоштовного ПЗ на базі GNU/Linux ...
показати весь коментар
03.11.2022 16:00 Відповісти
http://cdimages.ubuntu.com/lubuntu/releases/22.04.1/release/
показати весь коментар
03.11.2022 17:26 Відповісти
ні скоріше https://ubuntu-mate.org/ru/download/amd64/jammy/ https://ubuntu-mate.org/ru/download/amd64/jammy/

або
https://www.debian.org/distrib/netinst

чи на худий кінець
https://linuxmint.com/download_lmde.php


показати весь коментар
03.11.2022 18:35 Відповісти
Ооо, знайома тема. Зі всіх дистрибутивів Linux, які перепробував я зупинився саме на Linux Mint з оточенням робочого столу Mate. На ноуті маю 2 ОС: LM, і Win10 22H2, з бутлоадером GRUB. Linux для душі, і трохи для ігр. Вінда для роботи і для ігр, яких немає для Linux
показати весь коментар
03.11.2022 20:56 Відповісти
Нєєє, класична убунта мені не сподобалась через її оточення. От Ubuntu Mate - інша справа. Але, покористувавшись нею бл.1 року, все одно повернувся на улюблений LinuxMint
показати весь коментар
03.11.2022 20:59 Відповісти
Ліцензійні ключі активації Windows11 на лямів?
показати весь коментар
03.11.2022 15:50 Відповісти
Слава Аллаху, ибо без поддержки Одина это было бы просто невозможно!
Все понимают что Шайтан пошел против Аллаха и все рабы должны подтвердить то что Аллах это круто, а планете 7000 лет, или как то так. гггг, ну а я и прочие еретики - "будем гореть ф ату" ататататата. Спасиб Билл, мужественным был.
показати весь коментар
03.11.2022 15:57 Відповісти
А просто зарубити (уйла було б дешевше
показати весь коментар
03.11.2022 16:01 Відповісти
ти єврей?
сто раз в історії було..... ну, типу шо так і так і то і сьо, але "так мало бути"
та чо там, сто тисяч історій є про бидло, типу там - "втопишся" і бик шифрується, але втопляється букв. в ложці води. шкода, але правда.
показати весь коментар
03.11.2022 16:12 Відповісти
Шановний, то ви до чого зригнули набір букв??
показати весь коментар
03.11.2022 17:17 Відповісти
а ви?
показати весь коментар
03.11.2022 17:21 Відповісти
А я до того, що усі жертвують гроші нам, а дешевше б для всіх сторін було б пристрелити (уйла. Дійшло чи на пальцях пояснить?
показати весь коментар
03.11.2022 17:40 Відповісти
слухай, там сто млн. таких - як там слово "заіпешЬся " пишеться?
це одне, а по друге - невже ти вважаєш шо "доля" і т.д., це просто слова?
ти сам звідки?
я напр. знаю то саме шо любий собака - шо тіпа там мля доля і всі діла, так **** ти до того пуйла думаєш шо люба козліна тупо, вот як ти або я - пішов - застрілив з кріса? ти або гониш або не чоловік.
кожен дебіл знає про "долю". я не буду більше базарити, ти сам подумай
показати весь коментар
03.11.2022 17:59 Відповісти
а написати як слід - ***** - релігія забороняє?
показати весь коментар
03.11.2022 17:29 Відповісти
А ти ще звідки виліз? Сорян, але я не шаную його як ти, щоб величати з великої літери. Для мене і півдужки підійде. Я б і крапку замість нього писала або хреста, але так зрозуміліше. Є питання?
показати весь коментар
03.11.2022 17:37 Відповісти
якраз з великої треба, бо це реально присвоєне ***** ім.я
ну як там Сталін чи Ленін. Ну або Єлдак(одразу всі такі - а чо вам зробив Андрій яктам батькович? ви ж путініст)
показати весь коментар
03.11.2022 18:05 Відповісти
а чо? може тут банять ні за ..)й?
ти пиши так, а він буде як йому кручє.
ти перше стань тут модератором, а потім говори.
банять за любу(будь-яку) ... кгм, хрінь
показати весь коментар
03.11.2022 18:03 Відповісти
Знаєте, що кажете. Я бачив нещодавно скарги на Вас на Раді форумчан він "старожилів" форуму.
показати весь коментар
03.11.2022 21:05 Відповісти
так то віруни шолі? зара подивлюсь там, ніколи не писав, але пару разів дивився - стукають шо в совку
показати весь коментар
03.11.2022 21:09 Відповісти
а, знайшов - інь-..уянь,
за 26-сте.
норм такий стукачок. ну, буває(підар)
показати весь коментар
03.11.2022 21:14 Відповісти
десять років катаюсь на Linux та горя не знаю з їхніми йо.. довбаними кривими драйверами, глюкавими обновленнями, капризними вимогами, маніакальними антивірусами та несумісними прогами. І постійно відчуваєш себе злодійкувато, бо все, буцім, крадене, а купити то - не за наші гроші
показати весь коментар
03.11.2022 17:15 Відповісти
яке ж щастя Linux. Ото як в рекламі - взула та й забула. ОСь вона тим і добра, шо про неї не пам'ятаєш, а отримуєш те, шо тобі тра' - зручний робочий простір - катаєшся, а не в ямі під машиною в гаражі, постійно її ладнаючи
показати весь коментар
03.11.2022 17:19 Відповісти
так я теж, здравствуйтє, якось не виджу реклами.
не одна сотона? вроді лінукс шось не так як то-то, ну то для прогресивістів)
видно напевнею
слух, як ти програміст, то шо тут робиш? я би вже забив, от бачив якесь інтерв.ю Спартс? от так, за 20 років добре так забула суржик і навіть мову. добре шо не рускоязична, а то би х..й понятно було би . от і я би так хотів. соррі Шевченко... Ну так, Андрій гггг
показати весь коментар
03.11.2022 18:11 Відповісти
Программисты не сидят на линуксе.линукс для девопсов и сисадминов, 99 процентов серверов в мире на линуксе.
показати весь коментар
03.11.2022 18:30 Відповісти
Серьёзно? От это я дурак... Веб - он же только под Винду... Ну и бек тоже... А Докер - вообще от лукавого. Ну и СУБД туда же.
показати весь коментар
03.11.2022 19:13 Відповісти
буду знать шо нет веры. вообще. я подумал шо парень программист
показати весь коментар
03.11.2022 19:56 Відповісти
шо несешь? веб єто как раз сервер = на линукс. Докер где хочешь разворачивай, дело вкуса. Субд какие? MSSQL , Оракл? Если мария, то опять же на сервер=линукс.
А программисты C#, C++ заточены под дотнет, это винда. Это 90% рынка. Остальное так, флуктуации, можно даже в расчет не брать. Сравни зп архитектора .Net и супер пупер фулстак вебразраба(пхп,джава скрипт, реакт и прочая херня) разница по зп в 2-3 раза не в пользу последних.
показати весь коментар
04.11.2022 00:47 Відповісти
Серйозна допомага! Дякую
показати весь коментар
03.11.2022 17:48 Відповісти
 
 