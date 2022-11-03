В окупованому Маріуполі загарбники посилили фільтраційні заходи, - Андрющенко

В окупованому Маріуполі Донецької області фіксують раптове посилення репресивного режиму.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Глобальна "зачистка" по Центральному, Приморському та Кальміуському районам, переважно в місцях проїзду військової техніки та дислокації окупантів. Патрулі в складі комендатури, МГБ запровадили побудинковий та поквартирний обхід", - йдеться в повідомленні.

У місцевих мешканців прискіпливо перевіряють телефони на наявність компроментуючих фото, дописів в соцмережах та приватному листуванні. Проводяться обшуки домівок на наявність української символіки, літератури. Під час рейдів переписують особисті дані всіх мешканців.

В окупованому Маріуполі не зупиняється в процес фільтрації. Загальна черга в кількісних показниках лише по Центральному району міста сягає 15 тисяч людей.

"Щоденно максимально до 30 людей проходять фільтрацію, з них в середньому до 5 людей щоденно зникають через арешти прямо в будівлі райвідділку поліції окупантів. Без папірця про фільтрацію неможливо працевлаштування на будь-яку роботу, тому люди змушені йти на принизливу та ризиковану процедуру заради виживання", - йдеться в повідомленні.

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