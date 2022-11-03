ЗСУ зруйнували баржеву переправу, яку росіяни звели під Антонівським мостом, - ОК "Південь"
Баржева переправа, яку російські окупанти проклали під Антонівським мостом у Херсоні, критично пошкоджена та непридатна для використання.
Про це в ефірі телемарафону заявила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
Спікерка ОК "Південь" зазначила, що росіяни повністю перекрили рух через річку Дніпро, заборонили цивільним використання будь-яких плавзасобів.
За словами Гуменюк, це може свідчити, що окупанти намагаються виключно для себе використовувати переправи, які все ще можуть функціонувати, і плавзасоби, які вони вкрали у місцевих жителів.
"Але бойові дії продовжуються, ми тримаємо вогневий контроль. Зокрема, Антонівська переправа - альтернативна, яка була створена вздовж мосту, зараз абсолютно не може бути використана, тому що вона критично пошкоджена", - повідомила речниця ОК "Південь".
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https://youtu.be/ydlrfKbExcs Не верил я, что она исчадие беса.
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Она так: «Будьте все прокляты - окончена месса!
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Когда я уйду, у меня здесь нет интереса».
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Люди смеялись, пока она не сказала: "Гори!»
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Предупреждение было, но всё мимо цели.
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Земля тряслась, а мы стояли, смотрели.
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Когда это стряслось, никого не пожалели.
https://youtu.be/ydlrfKbExcs До сих пор я слышу - «Гори!»
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Нам было некогда, ты знай,
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Что только стой, без слов взирай.
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Нам было некогда, ты знай!
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Нам было некогда, ты знай,
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Что только стой, без слов взирай.
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Нам было некогда, ты знай!
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Небо в огне, но не могу я понять,
https://youtu.be/ydlrfKbExcs За полночь время, а кругом всё видать.
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Люди твердят, что в этой женщине бес.
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Рукой лишь взмахнёт - ты полыхаешь, брат, весь!
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Город пылает, город горит.
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Пожар её страсти всё сильнее палит.
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Лгуньей её звали мы, дураки...
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Всё, что я слышу - «Гори!»
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Оригинал: https://lyrsense.com/deep_purple/burn_
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Copyright: https://lyrsense.com ©
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