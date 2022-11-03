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міст (1220) Херсонщина (5366) Гуменюк (804)

ЗСУ зруйнували баржеву переправу, яку росіяни звели під Антонівським мостом, - ОК "Південь"

херсон,переправа,міст,антонівський

Баржева переправа, яку російські окупанти проклали під Антонівським мостом у Херсоні, критично пошкоджена та непридатна для використання.

Про це в ефірі телемарафону заявила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Спікерка ОК "Південь" зазначила, що росіяни повністю перекрили рух через річку Дніпро, заборонили цивільним використання будь-яких плавзасобів.

За словами Гуменюк, це може свідчити, що окупанти намагаються виключно для себе використовувати переправи, які все ще можуть функціонувати, і плавзасоби, які вони вкрали у місцевих жителів.

Також читайте: "Укравтодор" завершив ремонт мосту, який завадив окупантам "взяти Київ за три дні". ФОТО

"Але бойові дії продовжуються, ми тримаємо вогневий контроль. Зокрема, Антонівська переправа - альтернативна, яка була створена вздовж мосту, зараз абсолютно не може бути використана, тому що вона критично пошкоджена", - повідомила речниця ОК "Південь".

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Топ коментарі
+16
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03.11.2022 16:01
+13
"Дым над водой

И пламень в небесах..."

Smoke on the water! 😂
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03.11.2022 16:03
+10
Від Херсона до Чонгара по прямій 80+км. На межі дальності GMLRS але достане.
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03.11.2022 15:55
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Від Херсона до Чонгара по прямій 80+км. На межі дальності GMLRS але достане.
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03.11.2022 15:55 Відповісти
Пардон, Перекопу.
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03.11.2022 15:58 Відповісти
Приблизно 100км
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03.11.2022 16:25 Відповісти
Зруйнували переправу коли орки вже вивезли війська, техніку й все награбоване майно не тільки людське, а й все майно міста
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03.11.2022 17:56 Відповісти
Что-то давно не было новостей с Чернобаевки !
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03.11.2022 15:56 Відповісти
Вот да )) предлагаю вернуть эту прекрасную традицию ))
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03.11.2022 16:15 Відповісти
Кіно закінчилось. Кацапи потікали.
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03.11.2022 17:15 Відповісти
Вони нарешті звідти здриснули
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03.11.2022 16:18 Відповісти
кацапи познімали там блок-пости..як і на вїзді в Херсон з боку Миколаєва...інфа від місцевих
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03.11.2022 16:40 Відповісти
"Чергова провокація!" 🙄🙄🙄
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03.11.2022 17:46 Відповісти
та вже мабуть і не буде новин звідти. всю техніку каци звідти забрали ще десь з тиждень тому. писали про це тут.
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03.11.2022 16:58 Відповісти
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03.11.2022 16:01 Відповісти
То вірно!
Нехай і курв спєрмоусових забирають 😂
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03.11.2022 16:04 Відповісти
"Дым над водой

И пламень в небесах..."

Smoke on the water! 😂
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03.11.2022 16:03 Відповісти
https://youtu.be/zUwEIt9ez7M Smoke on the Wate
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03.11.2022 17:01 Відповісти
https://youtu.be/ydlrfKbExcs вся РАИСия - в огне до небес, лгунья...

https://youtu.be/ydlrfKbExcs Небо в огне, но не могу я понять,
https://youtu.be/ydlrfKbExcs За полночь время, а кругом всё видать.
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Люди твердят, что в этой женщине бес.
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Рукой лишь взмахнёт - ты полыхаешь, брат, весь!
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Город пылает, город горит.
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Пожар её страсти всё сильнее палит.
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Лгуньей её звали мы, дураки...
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Всё, что я слышу - «Гори!»

https://youtu.be/ydlrfKbExcs Не верил я, что она исчадие беса.
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Она так: «Будьте все прокляты - окончена месса!
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Когда я уйду, у меня здесь нет интереса».
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Люди смеялись, пока она не сказала: "Гори!»
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Предупреждение было, но всё мимо цели.
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Земля тряслась, а мы стояли, смотрели.
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Когда это стряслось, никого не пожалели.
https://youtu.be/ydlrfKbExcs До сих пор я слышу - «Гори!»

https://youtu.be/ydlrfKbExcs Нам было некогда, ты знай,
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Что только стой, без слов взирай.
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Нам было некогда, ты знай!

https://youtu.be/ydlrfKbExcs Нам было некогда, ты знай,
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Что только стой, без слов взирай.
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Нам было некогда, ты знай!

https://youtu.be/ydlrfKbExcs Небо в огне, но не могу я понять,
https://youtu.be/ydlrfKbExcs За полночь время, а кругом всё видать.
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Люди твердят, что в этой женщине бес.
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Рукой лишь взмахнёт - ты полыхаешь, брат, весь!
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Город пылает, город горит.
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Пожар её страсти всё сильнее палит.
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Лгуньей её звали мы, дураки...
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Всё, что я слышу - «Гори!»

https://youtu.be/ydlrfKbExcs Оригинал: https://lyrsense.com/deep_purple/burn_
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Copyright: https://lyrsense.com ©
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03.11.2022 17:09 Відповісти
Бачили вчора відео. Норм.
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03.11.2022 16:07 Відповісти
так, круто! Головне досить кучно поклали
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03.11.2022 16:41 Відповісти
Вот зачем Рогозина убрали? Щас бы он батутную переправу организовал. А правильно установленная система батутов позволила бы драпать до Урала без лишней логистики.
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03.11.2022 16:25 Відповісти
Камери з ГАЗонів та ЗІЛів, дуже зручно. Орки, тримайте хак.
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03.11.2022 16:32 Відповісти
Красунчики!
Героям слава, бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
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03.11.2022 17:17 Відповісти
Як Чебурашка, ми строїли,строїли і нарешті нас накрили. Це яке терпіння потрібно було мати ЗСУ, щоб споглядати,чекати ,а потім бахнуть
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03.11.2022 17:37 Відповісти
Слава ЗСУ !
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03.11.2022 17:46 Відповісти
шота долго летела ремонтная бригада.
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03.11.2022 21:26 Відповісти
 
 