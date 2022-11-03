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Іран (1974) розвідка (3805) ракети (3928)

Підтверджень про надходження до Росії іранських ракет наразі немає, - ГУР МО

іран

Головне управління розвідки Міноборони має інформацію лише про укладання контрактів Росії з Іраном на постачання балістичних ракет.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

На запитання, чи підтверджується інформація про те, що Іран нібито вже передав Росії тисячу балістичних ракет, Юсов відповів:

"Наразі є підтвердження про укладені контракти і отримання всіх необхідних домовленостей і погоджень. Є підтвердження про те, що партія понад тисячу одиниць може мати місце, це не лише ракети, там різне озброєння. Зараз ми говоримо про найближчу партію - це все ж таки безпілотники, це 200 дронів, які вже йдуть до Росії. Це підтверджена інформація".

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03.11.2022 17:35 Відповісти
Ага, озброєну готову до навали кацапню теж під носом не бачили!
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03.11.2022 17:44 Відповісти
Треба терміново заручатися згодою країн постачальників зброї до України на знищення військових об'єктів і засобів на території московії і білорусі. Цю кампанію треба було масово починати ще в березні, зараз це питання нашого виживання, в нас немає іншої країни і офшорних рахунків, як в зеленої камарильї.
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03.11.2022 17:47 Відповісти
та ти шо?! як це без тебе не допетрали до таких речей?))))
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03.11.2022 19:13 Відповісти
Хто недопетрав? Твій бос Єрмак?
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03.11.2022 19:24 Відповісти
ГУР МО говорило, що нападу не буде і що? Як там Чаус? Хто його викрадав ГУР МО чи СБУ з Молдови?
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03.11.2022 18:20 Відповісти
Через тиждень ударів здогадаються?
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03.11.2022 20:44 Відповісти
Наразі достатньо дронів. Чи теж підтверджень нема?!
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05.11.2022 04:50 Відповісти
 
 