У парламенті вимагають розібратися, чому голова Чернігівської ОВА Чаус їздить на переданому для армії джипі за 2 мільйони гривень
Народний депутат Гео Лерос звернувся до НАБУ та САП з проханням відкрити кримінальну справу та покарати голову Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса за використання джипа виділеного на потреби армії в особистих цілях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це нардеп повідомив на своєму каналі у Youtube.
"Голова Чернігівської обласної військової адміністрації Чаус їздить елітним позашляховиком. Але він заїхав до автосалону, вибрав собі Hyundai Palisade вартістю понад 2 мільйони гривень, повісив туди чорні номери і тепер катається з одного кабака в інший", - повідомив Лерос.
Нардеп вже написав до антикорупційних органів з проханням розслідувати використання Чаусом позашляховика переданого на потреби армії в особистих цілях.
"Я звернувся до НАБУ та САП з проханням відкрити кримінальну справу та покарати цього риса", - резюмував нардеп.
Будь ласка, зачекайте...
Плюй нищеброду в плебейскую морду!
"Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що відмовляється від службового автомобіля Chevrolet Tahoe, яке прибуло в Україну як гуманітарна допомога. Цьому передувало журналістське розслідування проекту Bihus.Info, в якому йшлося, що Тимошенко використовує гуманітарний автомобіль як службовий."
Їх треба гнати вже зараз, а не казати, що "не на часі".
І тільки-но ти у ліжко…всьоооо… точка доступу не знайдена!
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сел книжку почитать - уснул, сел телек посмотреть - уснул, сел новости по компу проверить - глаза слипаются, но вот как только лёг в люлю спать - фсё! сон как рукой сняло и энергия как в реакторе бьёт ))))
ну вот нахуа было так позориться с "дармовой машиной"?..
ну хорошо хоть не стиральная
Главное лишь б не Порошенко ...73%..знають за кого голосувати...😆😛
Забудьте...РабZeя Враг.🦍.под любым Соусом...
По факту секретный договор в Омане Патрушев-Зе...накрылся медным тазом...😛