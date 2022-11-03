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авто (6008) Чернігівщина (1581) Лерос Гео (383) Чаус В’ячеслав (58)

У парламенті вимагають розібратися, чому голова Чернігівської ОВА Чаус їздить на переданому для армії джипі за 2 мільйони гривень

лерос

Народний депутат Гео Лерос звернувся до НАБУ та САП з проханням відкрити кримінальну справу та покарати голову Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса за використання джипа виділеного на потреби армії в особистих цілях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це нардеп повідомив на своєму каналі у Youtube.

"Голова Чернігівської обласної військової адміністрації Чаус їздить елітним позашляховиком. Але він заїхав до автосалону, вибрав собі Hyundai Palisade вартістю понад 2 мільйони гривень, повісив туди чорні номери і тепер катається з одного кабака в інший", - повідомив Лерос.

Нардеп вже написав до антикорупційних органів з проханням розслідувати використання Чаусом позашляховика переданого на потреби армії в особистих цілях.

"Я звернувся до НАБУ та САП з проханням відкрити кримінальну справу та покарати цього риса", - резюмував нардеп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лещенко про Тимошенка на гуманітарному Chevrolet Tahoe: Якби не він, їздив би якийсь інший чиновник

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Топ коментарі
+41
То всьо Зеліни новиє літса.
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03.11.2022 18:12
+38
Тімашенкє можна а я шо рижий-подумав анчоус...
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03.11.2022 18:12
+35
Таких падлюк у владі ой як багато !

"Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що відмовляється від службового автомобіля Chevrolet Tahoe, яке прибуло в Україну як гуманітарна допомога. Цьому передувало журналістське розслідування проекту Bihus.Info, в якому йшлося, що Тимошенко використовує гуманітарний автомобіль як службовий."

Їх треба гнати вже зараз, а не казати, що "не на часі".
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03.11.2022 18:15
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Богатый и толстый! Будь смелым и гордым -
Плюй нищеброду в плебейскую морду!
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03.11.2022 18:11 Відповісти
ща набу плюнет
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03.11.2022 18:13 Відповісти
Файно було б зарізати нагуй...
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03.11.2022 18:14 Відповісти
файно було би роззорити і ще щоб винним залишився так щоб до кінця життя ср..в в кредит, бо саме велике покарання для багатого і наглого це не смерть, а злидні, ті самі злидні в які він людей кидав, щоб самому багатим бути.
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03.11.2022 18:22 Відповісти
Які хароші та милозвучні слова...
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03.11.2022 18:24 Відповісти
смачно
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03.11.2022 19:36 Відповісти
Мародеры на крови🤢🤬, совсем берега попутали Нашли у кого воровать гниды ,кровью своей умоетесь ,чем вы лучше кацапов⁉️
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03.11.2022 19:35 Відповісти
Сначала клоуну, а потом остальным бандюковичам.
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03.11.2022 20:05 Відповісти
То всьо Зеліни новиє літса.
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03.11.2022 18:12 Відповісти
так-госпідарі продовжують госпідарювати...
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03.11.2022 18:13 Відповісти
Ага, ЗЕлені ліца антімайдана
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03.11.2022 20:50 Відповісти
Вся зелень маладиє риганали.
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03.11.2022 21:05 Відповісти
Тімашенкє можна а я шо рижий-подумав анчоус...
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03.11.2022 18:12 Відповісти
Тому що "зелена влада" це типічні мародери і бариги.
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03.11.2022 18:14 Відповісти
Якийсь *** з опи недавно говорив, якщо не буде їздити тимошенка, то буде їздити інший чиновник
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03.11.2022 18:15 Відповісти
Це говорив відомий борцун з корупцією сірожа лєщенка.
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03.11.2022 19:06 Відповісти
Таких падлюк у владі ой як багато !

"Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що відмовляється від службового автомобіля Chevrolet Tahoe, яке прибуло в Україну як гуманітарна допомога. Цьому передувало журналістське розслідування проекту Bihus.Info, в якому йшлося, що Тимошенко використовує гуманітарний автомобіль як службовий."

Їх треба гнати вже зараз, а не казати, що "не на часі".
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03.11.2022 18:15 Відповісти
Страх загубили -- а чого ж він на Тимошенка не наіхав .
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03.11.2022 18:16 Відповісти
Вже давно час взяти їх за горло
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03.11.2022 18:18 Відповісти
кому война...а кому и..... джипы не им подаренные...
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03.11.2022 18:21 Відповісти
Ну не знаю как Вы, Панове, собрались побеждать, если у вас каждый третий чиновник - пособник оккупантов.
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03.11.2022 18:23 Відповісти
Нам нужен свой Ли Куан Ю....
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03.11.2022 18:33 Відповісти
Не допоможе, потрібен друг маузер.
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03.11.2022 19:20 Відповісти
Допоможе. Одне одному не заважатимуть.
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03.11.2022 21:33 Відповісти
и каждый второй...или даже каждый - казнокрад и мздоимец...
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03.11.2022 20:32 Відповісти
Василю, друже, нам потрібен завод для виробництва набоїв. Інакше цю наволоч знищувати тільки в кредит.
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03.11.2022 21:35 Відповісти
а струмом нє? я розумію що зараз і електрика розкіш...але для такої справи ))) ще трохи при свічках (за упокой ***** кожна) посидимо...)))
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03.11.2022 21:52 Відповісти
Сон, курв@, як вай-фай: ловить кругом - у маршрутці, на вулиці, на роботі! …

І тільки-но ти у ліжко…всьоооо… точка доступу не знайдена!
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03.11.2022 21:55 Відповісти
Це я до того, до за 2 відключення сьогодні вже ВИСПАВСЯ. Хоч до аптеки, хоч до коньяку.
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03.11.2022 21:57 Відповісти
старый анекдот:
***
сел книжку почитать - уснул, сел телек посмотреть - уснул, сел новости по компу проверить - глаза слипаются, но вот как только лёг в люлю спать - фсё! сон как рукой сняло и энергия как в реакторе бьёт ))))
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03.11.2022 22:12 Відповісти
Не ти один! Сьогодні виключили електрику в 17 То я ліг спать Прокинувся у 20:30 Проспав більше трьох годин Енергію дали в 21 Будем тепер існувать "ривками" Але, порівняно з тим, ЩО було у березні - це "іграшки" В блокаду не було місяць ні тепла ні електрики ні води Вижили! Ціни, правда, ростуть як на дріжжах! Але у нормального українця "нема в коморі" - це значить що "до критичної нестачі півроку залишилося"
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03.11.2022 22:16 Відповісти
Так. У погріб ще не спускалися, а там торішнє.
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03.11.2022 23:08 Відповісти
Недавно моя відкрила банку варення "Слива в щоколаді" Пекла пиріжки На етикетці немає дати консервації Дату я почав ставить на банках після 2014 року Сливи я останній раз привозив з дому у 2012 році Смачне варення - хоч і "бородате"
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03.11.2022 23:23 Відповісти
Плюс ко всему, я теперь стал почти мастером по разделке нутрий. Тесть их держит немало. Крайний раз - 15-20 минут.
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03.11.2022 23:09 Відповісти
Якщо є бажання - можу на "Ватрі" викласти рецепти страв з цього добра (включаючи й тушонку, яку можна готувать без автоклаву - у газовій чи електродуховці або в сільській печі)
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03.11.2022 23:26 Відповісти
Дуже дякую, бо нутрій ще багато. 👍
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03.11.2022 23:32 Відповісти
Я запрос отправил на подписку. Кликни плиз.
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04.11.2022 08:51 Відповісти
Звиняйте дядьку - не побачив! Тим більше що у нас зараз електрика 4х4 Якраз із 5 до 9 не було Та й я на ті запити якось рідко увагу звертаю (хоч мені деякі "критикуни"подолякові та лахтинські і пишуть, буває, що я до себе підписників затягую, щоб потім пишаться цим Відповідаю - "Натягни й ти собі! І Пишайся! Або просто - "утри мені носа"! " Пишуть - "А я выше этого! Я за подписчиками не гоняюсь!" Відповідаю: Так і я не ганяюсь! Хто захотів - той і підписався!" Не буде ж він писать що його просто "жаба давить"!
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04.11.2022 10:26 Відповісти
оно тоже "воюет" . А по факту волонтеров кошмарят ща волонтерку, а воруют чиновники и сотрудники гос. учреждений Воруют в наглую и все что можно украсть. Особенно в в гражданских больницах куда поступают раненные бойцы ВСУ.
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03.11.2022 18:26 Відповісти
Бачили очі, що вибирали... Який піп, такий і прихід.
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03.11.2022 18:27 Відповісти
Ну, якщо увесь парламент, під час війни, зосередився на якомусь злодійчукови, то нам пістуц... Нє, нам два пістуца...
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03.11.2022 18:28 Відповісти
"герой обороны Чернигова" оказался обычным 73%ным жлобом..
ну вот нахуа было так позориться с "дармовой машиной"?..
ну хорошо хоть не стиральная
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03.11.2022 18:35 Відповісти
Бо не може не красти більшість при владі, бо руки аж ********* і трусяться.
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03.11.2022 18:40 Відповісти
В начале войны менты и военное начальство в Одессе заехали на Евротерминал, через который доставлялись машины из Америки и навыбирали себе машин по не самой маленькой цене, ну а шо? Война все спишет.
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03.11.2022 18:39 Відповісти
Все на фронт, всё для чиновников.
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03.11.2022 18:43 Відповісти
А не краще було б продати авто за 2000000 грн і купити військовим 10 авто по 200000грн?
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03.11.2022 18:59 Відповісти
А військовим волонтери куплять або як казав один персонаж * Заграница нам поможет * .
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03.11.2022 19:15 Відповісти
Можно. Але будеш ремонтувати частіше та витратиш більше, ніж заощадиш.
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03.11.2022 19:23 Відповісти
Джипы и прочая лабуда передана ЗеКодломойским чувакам...Ленд-Лиз контролируют дЕрмак и Татаров ...
Главное лишь б не Порошенко ...73%..знають за кого голосувати...😆😛
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03.11.2022 19:21 Відповісти
вьі не пони маете, військовим потрібні вжівані авто, а не такі кепські бібікалки... А если разобраться, то если бьі не он, то на нем бьі ездила, радница уборщицьі из ОПи по безвредности туалетной бамаги!
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03.11.2022 19:23 Відповісти
Война с РабZeeй будет длится еще долго... Хоть Насральный буде в кремле..хоть Ходорковского назначать,,хоть Дудя или Евгения Киселева с Александром Невзоровым...или Юлькой Латыниной...или Шендеровичем..
Забудьте...РабZeя Враг.🦍.под любым Соусом...
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03.11.2022 19:30 Відповісти
Зі зрадниками начолі вона може і 100 років тривати.
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03.11.2022 21:10 Відповісти
Где «тачки» на армию, чувак? https://www.youtube.com/watch?v=WiDiXz3jXIk Фитнес-тренер на миллиард
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03.11.2022 19:36 Відповісти
гумманитарку нашли? крысы у власти
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03.11.2022 19:42 Відповісти
Ковид миллиарды чувакам Украины подарили не зря..вначале типа Пандемии...
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03.11.2022 19:42 Відповісти
Никто не предполагал что Порошенко смог создать за 5 лет боеспособную новую армию Украины...
По факту секретный договор в Омане Патрушев-Зе...накрылся медным тазом...😛
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03.11.2022 19:46 Відповісти
Ще не вечір !
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03.11.2022 21:07 Відповісти
не ну начинают уже аж ************ недоторканые............то зам главы привата катается за границу в отпуск на служебном авто,то зам ермака с авто мутил,теперь это чудо.....................одни черти ***................................................................
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03.11.2022 19:51 Відповісти
Чергова Зелена повія...
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03.11.2022 19:55 Відповісти
Ситал как из охфіса забирали машини с медикаментами у волонтеров
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03.11.2022 20:18 Відповісти


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03.11.2022 20:36 Відповісти
Якщо б не вкрав Чаус, то вкрав би другий зельоний!
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03.11.2022 20:43 Відповісти
Зелені мародери,їх треба вішата,я думаю люди скоро дочекаются цього моменту.
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03.11.2022 20:43 Відповісти
Щойно була інфа, що один з адептів зелених поцупив з Укрпатента 250 лямів і ушел за бугор. Тема - бронежилети. Відчувается душок Давидки Агрохімії. Його тема броники.. А тут Льоха Джілі неспроста появився, цю тему НАБУ з СБУ розробляє, і вимушено прийшлось знову ефект Татарова застосовувати по зміні підслідності. Шахер махер славний у зелених.
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03.11.2022 21:23 Відповісти
або скиглимо що влада нас обкрадає або перестаємо думати про владу як про частину нас = вони держава в державі і ми НИМИ ОКУПОВАНІ.
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03.11.2022 21:54 Відповісти
Это очередной ваЗЕлиновский Отброс, который возамнил себя божком, какой поп такой и приход...
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04.11.2022 07:53 Відповісти
Зелеплесень это мародеры, они все прогнившие до корней,что бы они захлебнулись наворованым
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04.11.2022 07:56 Відповісти
Еще есть такой ваЗЕлиновский Херой слесаренко в Черниговском госпитале, эта Крыса установил таксу в 5 шт.баксов на списание, сап набу и т.д Аууу!!!
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04.11.2022 07:59 Відповісти
Шановні, знайдіть цю новину в любому телеграм каналі і почитайте коментарі. І тоді зрозумієте, що твориться в головах 73 розміру. Так, що біда не тільки в зЕленій шоблі.
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04.11.2022 08:25 Відповісти
Лео зелень стало использовать как торпеду для наезда на неугодных, что недопустимо в условиях войны.
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06.11.2022 12:41 Відповісти
 
 