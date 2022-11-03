Україні треба задіяти потенціал вітроенергетики на фоні енергокризи, – ЄБА

Україна має енергетичний потенціал, який може бути додатково задіяний для мінімізації наслідків атаки російських військових на енергетичну інфраструктуру.

На цьому наголошує Світлана Михайловська, заступник директора Європейської бізнес асоціації, повідомляє Цензор.НЕТ.

"З початком війни зупинилось будівництво деяких об'єктів "зеленої" генерації. Якби держава ухвалила рішення про підтримку інвесторів, які бажають добудувати вітроелектростанції, то Україна отримала б, як мінімум, 500 МВт додаткової потужності протягом досить короткого проміжку часу", - заявила Михайловська.

За її словами, кожні 100 МВт побудованих "зелених" потужностей — це 1 млрд грн доходів саме державі. "Наразі для того, щоб добудувати ці станції, необхідно прийняти законодавчі зміни", - додала Михайловьска.

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Як повідомлялося, 2 вересня Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт електроенергії до ЄС, щоб замінити "брудні" російські енергоресурси. За його словами, Україна має величезний природний потенціал для розвитку можливостей у зеленій енергетиці та у виробництві зеленого водню.

За інформацією Української вітроенергетичної асоціації, енергетичні компанії можуть добудувати від 300 до 500 МВт потужності зеленої енергетики вже найближчі місяці, якщо держава забезпечить їм продовження гарантованих умов підтримки на 1-2 роки, щоб компанії встигли добудувати свої об’єкти.