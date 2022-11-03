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енергетика (2484) Європейська бізнес асоціація (222) альтернативна енергетика (837) сонячна енергетика (288)

Україні треба задіяти потенціал вітроенергетики на фоні енергокризи, – ЄБА

енергетика,вде,альтернативна

Україна має енергетичний потенціал, який може бути додатково задіяний для мінімізації наслідків атаки російських військових на енергетичну інфраструктуру.

На цьому наголошує Світлана Михайловська, заступник директора Європейської бізнес асоціації, повідомляє Цензор.НЕТ.

"З початком війни зупинилось будівництво деяких об'єктів "зеленої" генерації. Якби держава ухвалила рішення про підтримку інвесторів, які бажають добудувати вітроелектростанції, то Україна отримала б, як мінімум, 500 МВт додаткової потужності протягом досить короткого проміжку часу", - заявила Михайловська.

За її словами, кожні 100 МВт побудованих "зелених" потужностей — це 1 млрд грн доходів саме державі. "Наразі для того, щоб добудувати ці станції, необхідно прийняти законодавчі зміни", - додала Михайловьска.

Також читайте: Вартість електроенергії з вітроелектростанцій в Україні уже нижче ринкової ціни на звичайний струм , - УВЕА

Як повідомлялося, 2 вересня Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт електроенергії до ЄС, щоб замінити "брудні" російські енергоресурси. За його словами, Україна має величезний природний потенціал для розвитку можливостей у зеленій енергетиці та у виробництві зеленого водню.

За інформацією Української вітроенергетичної асоціації, енергетичні компанії можуть добудувати від 300 до 500 МВт потужності зеленої енергетики вже найближчі місяці, якщо держава забезпечить їм продовження гарантованих умов підтримки на 1-2 роки, щоб компанії встигли добудувати свої об’єкти.

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Топ коментарі
+7
Якби держава ухвалила рішення про підтримку інвесторів, які бажають добудувати вітроелектростанції

Якби кожен вітряк мав вбудовану ППО для самозахисту, то нехай. Не має? То хай ті інвестори інвестують у ППО
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03.11.2022 23:44
+4
Маскалота знищить вітряки.
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03.11.2022 23:36
+3
А в чому повина бути ця підтримка? В 100% відшкодуванні витрат в разі знищення агресором? А інвестори, в умовах війни, хочуть добудовувати свої об'єкти?
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03.11.2022 23:36
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А в чому повина бути ця підтримка? В 100% відшкодуванні витрат в разі знищення агресором? А інвестори, в умовах війни, хочуть добудовувати свої об'єкти?
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03.11.2022 23:36 Відповісти
В оплате разницы в тарифах им потрібна підтримка! "Зєльоний таріф" - чув?

Ахметкина и других рыгов тема
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04.11.2022 00:25 Відповісти
Маскалота знищить вітряки.
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03.11.2022 23:36 Відповісти
Якби держава ухвалила рішення про підтримку інвесторів, які бажають добудувати вітроелектростанції

Якби кожен вітряк мав вбудовану ППО для самозахисту, то нехай. Не має? То хай ті інвестори інвестують у ППО
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03.11.2022 23:44 Відповісти
Чомусь до цього часу зелена енергетика давала одні збитки,тепер говорять про прибутки,де правда
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03.11.2022 23:45 Відповісти
...правда - у кварталі 95
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03.11.2022 23:52 Відповісти
А нічого що за останнє десятиліття, із-за глобальних змін клімату, над Центрально-європейською рівниною на декілька літніх місяців (особливо в травні-серпні) встановлюється великомасштабний малорухомий континентальний антициклон з безвітрям і відсутністю опадів?
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04.11.2022 00:22 Відповісти
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04.11.2022 00:39 Відповісти
корект.: "Східно-європейскою рівниною".
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04.11.2022 00:52 Відповісти
Извините... Эта Света конч-я дура, или считает украинцев идиотами?
Вбухивать бабки в низко КПД и уязвимые ветряки во время войны?
Нет слов одни маты.
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04.11.2022 05:37 Відповісти
Якби держава ухвалила рішення про часткове фінансування сонячної енергетики,як хотіли зробити з утеплюванням будинків , сонячні панелі на кожному домі незалежно від форм власності, це була б велика допомога державі.
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04.11.2022 06:40 Відповісти
Московити б'ють по трансформаторним підстанціями. До чого тут генерація?
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04.11.2022 07:07 Відповісти
 
 