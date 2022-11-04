У бюджеті передбачено фінансування бойових дій протягом усього 2023 року, – Мінфін
Державний бюджет України на 2023 рік готували з огляду на те, що війна з російськими окупантами триватиме весь наступний рік.
Про це міністр фінансів Сергій Марченко повідомив в інтерв'ю LB.ua, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми вважаємо, що наступного року Росія буде продовжувати війну проти України і нам потрібні кошти для продовження воєнної кампанії на весь рік. Ми не будуємо ні очікувань якихось, ні ілюзій. Ми кампанію маємо фінансувати весь рік", - сказав Марченко.
Міністр зазначив, що у разі, якщо ситуація зміниться, кошти можна буде спрямувати на відновлення України.
"Якщо ж нам потрібно буде воювати рік, то ми маємо це враховувати і закладати відповідний фінансовий ресурс на рік", – пояснив він.
Марченко додав, що бюджет готується Мінфіном на підставі узгодженого макропрогнозу НБУ і Міністерства економіки.
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Кстати, это очень близко к правде, поскольку сегодня видно на примере полуработающих терминалов Сбербанка, насколько всё хорошо в этой сфере. Действительно во многих магазинах стоят эти терминалы, но многие из них работают кое-как, а в последнее время практически совсем не работает
Для цього треба,як в Чехії,будувати філіали европейських виробництв в Україні.
Европейці над цим думають,я впевнена.
В Чехії будують австрійці підприємства,на яких працюють українці в тому числі.
Але,інвестори повинні бути захищені,щоб працювали закони,щоб не було рейдерства...
корупції.
Але є критична маса українців,яка залишиться
в Україні.Приклад треба брати з Польщі.
Ми їм підняли економіку,в тому числі.
Військова галузь повинна бути в пріорітеті.
Рухатись треба в напрямку НАТО.
Більшість українців хочуть жити,працювати,народжувати дітей в
Україні.Я працювала в Болгарії,Чехії,Італії...
але дома краще,при умові достойної зарплати.І ще - добре там,де нас нема.
В Україні не все погано.Треба жити з вірою,
наші сини на фронті на нас розраховують.