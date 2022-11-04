УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12289 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 815 14
бюджет (2952) Марченко Сергій (570)

У бюджеті передбачено фінансування бойових дій протягом усього 2023 року, – Мінфін

війна

Державний бюджет України на 2023 рік готували з огляду на те, що війна з російськими окупантами триватиме весь наступний рік.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко повідомив в інтерв'ю LB.ua, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми вважаємо, що наступного року Росія буде продовжувати війну проти України і нам потрібні кошти для продовження воєнної кампанії на весь рік. Ми не будуємо ні очікувань якихось, ні ілюзій. Ми кампанію маємо фінансувати весь рік", - сказав Марченко.

Міністр зазначив, що у разі, якщо ситуація зміниться, кошти можна буде спрямувати на відновлення України.

"Якщо ж нам потрібно буде воювати рік, то ми маємо це враховувати і закладати відповідний фінансовий ресурс на рік", – пояснив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На армію та безпеку наступного року спрямують 43% держбюджету. ІНФОГРАФІКА

Марченко додав, що бюджет готується Мінфіном на підставі узгодженого макропрогнозу НБУ і Міністерства економіки.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+3
https://www.youtube.com/channel/UCdVNn26BNFl_wRoB0-5mz6A В концлагере - без IT: Как умирает самый деликатный сектор России
Alexander ThreeDee https://www.youtube.com/watch?v=NQ6GxZSwJio&lc=UgwmwksQCP0jx8sYGgZ4AaABAg 1 день назад

Кстати, это очень близко к правде, поскольку сегодня видно на примере полуработающих терминалов Сбербанка, насколько всё хорошо в этой сфере. Действительно во многих магазинах стоят эти терминалы, но многие из них работают кое-как, а в последнее время практически совсем не работает
показати весь коментар
04.11.2022 01:35
+3
Багато людей реально постраждали і стомились від війни, але доводиться її продовжувати до перемоги. Більш того, після перемоги потрібно унеможливити наступну агресію. Іншими словами, перш ніж відбудовувати країну необхідно зробити армію ат ВПК настільки сильними щоб у чергового ***** (кацапи агресивні дебіли і це не зміниться протягом життя цього зомбованого покоління) не було ніяких переваг які б давали свинособакам найменшу надію на успіх повторного нападу. Членство в ЄС та вступ до НАТО лише частково вирішать проблеми безпеки. Головним є розвиток економіки і зменшення оподаткування до 22% для всіх. Проблема в тому що мілітаризація (оборона) вимагає централізації і високого податкового навантаження, але робить життя громадян бідним і убогим за змістом. Життя з "культом героїв" примітивізується і як бачимо на прикладі ********** призводить до трагічних наслідків і масової еміграції. То хто ж буде будувати якщо найвищий статус в суспільстві буде належати військовим які нічого не виробляють в мирний час? Схоже що нам нічого не лишиться окрім як заселити країну емігрантами...
показати весь коментар
04.11.2022 05:04
+3
Було 32 роки на подолання "рейдерства і корупції".В результаті маємо страшну війну в центрі Європи.На те,про що Ви кажете,зараз підуть не роки,десятиріччя.У випадку притомних людей "у керма".У багатьох на це вже немає фізично часу,молодь виїде з країни при першій можливості.Європейцям глибоко начхати буде на нас найближчими роками.Їм би у себе рецессію пережити,та покращити свій генофонд за наш рахунок,бо скоро в деяких країнах білих людей в "червону книгу" вже можна заносити.
показати весь коментар
04.11.2022 06:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://www.youtube.com/channel/UCdVNn26BNFl_wRoB0-5mz6A В концлагере - без IT: Как умирает самый деликатный сектор России
Alexander ThreeDee https://www.youtube.com/watch?v=NQ6GxZSwJio&lc=UgwmwksQCP0jx8sYGgZ4AaABAg 1 день назад

Кстати, это очень близко к правде, поскольку сегодня видно на примере полуработающих терминалов Сбербанка, насколько всё хорошо в этой сфере. Действительно во многих магазинах стоят эти терминалы, но многие из них работают кое-как, а в последнее время практически совсем не работает
показати весь коментар
04.11.2022 01:35 Відповісти
Багато людей реально постраждали і стомились від війни, але доводиться її продовжувати до перемоги. Більш того, після перемоги потрібно унеможливити наступну агресію. Іншими словами, перш ніж відбудовувати країну необхідно зробити армію ат ВПК настільки сильними щоб у чергового ***** (кацапи агресивні дебіли і це не зміниться протягом життя цього зомбованого покоління) не було ніяких переваг які б давали свинособакам найменшу надію на успіх повторного нападу. Членство в ЄС та вступ до НАТО лише частково вирішать проблеми безпеки. Головним є розвиток економіки і зменшення оподаткування до 22% для всіх. Проблема в тому що мілітаризація (оборона) вимагає централізації і високого податкового навантаження, але робить життя громадян бідним і убогим за змістом. Життя з "культом героїв" примітивізується і як бачимо на прикладі ********** призводить до трагічних наслідків і масової еміграції. То хто ж буде будувати якщо найвищий статус в суспільстві буде належати військовим які нічого не виробляють в мирний час? Схоже що нам нічого не лишиться окрім як заселити країну емігрантами...
показати весь коментар
04.11.2022 05:04 Відповісти
"Емігранти" це хто?В здоровому глузду навіть афганець з печери не приїде на 150 $ на місяць.Він обере Европу,де за більші гроші не треба буде взагалі нічого робити,окрім розмноження.
показати весь коментар
04.11.2022 06:18 Відповісти
Зміна клімату змусить переселятися мільярди. Питання стосується просто виживання (доступу до води!). Масова міграція диких представників африканських народів та азіатів мене лякає. Європа не буде халявною годівницею і може спрямувати ці потоки до нас. Щоб уникнути перенаселення потрібен розвал **********.
показати весь коментар
04.11.2022 06:48 Відповісти
Якщо в Україні буде достойна зарплата,то українці повернуться додому.
Для цього треба,як в Чехії,будувати філіали европейських виробництв в Україні.
показати весь коментар
04.11.2022 06:06 Відповісти
З чого повинна взятися "достойна зарплата" в післявоєнній економіці в напівзруйнованій країні?
показати весь коментар
04.11.2022 06:15 Відповісти
Поступово..
Европейці над цим думають,я впевнена.
В Чехії будують австрійці підприємства,на яких працюють українці в тому числі.
Але,інвестори повинні бути захищені,щоб працювали закони,щоб не було рейдерства...
корупції.
показати весь коментар
04.11.2022 06:21 Відповісти
Було 32 роки на подолання "рейдерства і корупції".В результаті маємо страшну війну в центрі Європи.На те,про що Ви кажете,зараз підуть не роки,десятиріччя.У випадку притомних людей "у керма".У багатьох на це вже немає фізично часу,молодь виїде з країни при першій можливості.Європейцям глибоко начхати буде на нас найближчими роками.Їм би у себе рецессію пережити,та покращити свій генофонд за наш рахунок,бо скоро в деяких країнах білих людей в "червону книгу" вже можна заносити.
показати весь коментар
04.11.2022 06:31 Відповісти
Абсолютно згодна з вами.
Але є критична маса українців,яка залишиться
в Україні.Приклад треба брати з Польщі.
Ми їм підняли економіку,в тому числі.
Військова галузь повинна бути в пріорітеті.
Рухатись треба в напрямку НАТО.
Більшість українців хочуть жити,працювати,народжувати дітей в
Україні.Я працювала в Болгарії,Чехії,Італії...
але дома краще,при умові достойної зарплати.І ще - добре там,де нас нема.
В Україні не все погано.Треба жити з вірою,
наші сини на фронті на нас розраховують.
показати весь коментар
04.11.2022 06:46 Відповісти
З чого передбачено фантазери, 95% податкових накладних блоканули бізнесу, він закриється, виїде, 30% бізнесу вже нема. Витрати на відмиваня і бюджетники не скорочуються, матов не вистачає, що ви робите, ви вбиваєте біснес
показати весь коментар
04.11.2022 07:14 Відповісти
В сын гэбиста сивковича гетьманович уже не сказал,что это пиар,или деньжата пройдут через его липкие лапки и его мамка в следующем году купит новые участки земли,квартирки и откроет новые оффшорные счета.
показати весь коментар
04.11.2022 07:45 Відповісти
Будуть бити ворога асфальтом та ЗЄмарафоном до сбльову.
показати весь коментар
04.11.2022 08:49 Відповісти
А передбачили як будуть наповнювати той бюджет? Чи станок печатный включать у турборежимі
показати весь коментар
04.11.2022 09:32 Відповісти
 
 