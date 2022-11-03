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Новини Війна Бюджет-2023
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армія (3742) бюджет (2950) ЗСУ (7201) Денис Шмигаль (4398)

На армію та безпеку наступного року спрямують 43% держбюджету. ІНФОГРАФІКА

зсу

Законопроєкт про Державний бюджет на 2023 рік спрямований на перемогу України у війні, яку почала проти неї Росія.

Про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Державний бюджет на 2023 рік прийнято! Зробити все, аби наблизити перемогу. Саме з такою філософією ми формували цей бюджет. Найперший пріоритет бюджету-2023 - забезпечення нашої перемоги. Тому 43% всіх коштів направляємо на армію та безпеку України. Це понад 1 трлн грн. Величезна сума, яка дозволить забезпечити необхідним наших героїв на фронті.

Другим пріоритетом буде соціальне забезпечення. Пенсії, допомога внутрішньо переміщеним особам, субсидії, медицина й освіта. Сукупно це більше 30% видатків бюджету", - розповів прем'єр.

За словами Шмигаля, у бюджеті передбачено створення Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії. Його ресурс складе 35 млрд грн. На підтримку бізнесу через Фонд розвитку підприємництва направляємо 16 млрд грн.

"Попри війну, Уряд не планує підвищувати податки. Натомість скорочуємо видатки на державний апарат більш ніж на 10 млрд грн. Власні доходи країни наступного року складуть 1,3 трлн грн. Натомість видатки вдвічі більші – 2,6 трлн грн. Дефіцит у 38 млрд доларів розраховуємо переважно закривати завдяки підтримці наших міжнародних партнерів. Зокрема Євросоюзу, США та МВФ", - підсумував прем'єр-міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фінальне голосування у Раді за Держбюджет-2023 відбудеться цього тижня, - Железняк

На армію та безпеку наступного року спрямують 43% держбюджету 01
На армію та безпеку наступного року спрямують 43% держбюджету 02
На армію та безпеку наступного року спрямують 43% держбюджету 03

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Топ коментарі
+10
А на асфальт з марафоном скільки? І це **** під час війни!
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03.11.2022 17:38
+9
Розказую, як у наступному році зекономити мінімум 50 млрд бюджетних коштів:
- закрити єдиний гівномарафон;
- закрити бальшую стройку;
- закрити каломойського
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03.11.2022 19:31
+8
Головне аби Лохотрон телемарафон 35 годин на добу хрюкав що свиня біля церкви...
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03.11.2022 18:12
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А до цього скрізь писали, що левова частка піде на об'******* об'єднаний марафон.
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03.11.2022 17:19 Відповісти
То на остальную частку виды, а собес оставят на шишах.
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03.11.2022 17:22 Відповісти
Ось коли побачимо бюджет, тоді і з'ясуємо.
А, поки що, це звичне базікання.
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03.11.2022 17:26 Відповісти
А на асфальт з марафоном скільки? І це **** під час війни!
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03.11.2022 17:38 Відповісти
без асфальта никак нельзя а то юзик похудеет . и без марахвона нельзя -- наташка масейчук еще один орден должна ..заработать.. поэтому на это 13 процентов ..инше.. называется
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04.11.2022 05:31 Відповісти
"Фонд ліквідації наслідків збройної агресії Росії (...) складе 35 млрд грн. На підтримку бізнесу через Фонд розвитку підприємництва направляємо 16 млрд грн" Джерело:

Асфальт - 75млрд.
Багато профільних експертів (не на "єдиному аналі" - це зрозуміло) кажуть, що на ремонт мостів та підтримання доріг в належному стані достатньо 25млрд. "Лишніх" 50млрд на відбудову осель, лікування і реабілітацію воїнів у той "Фонд ліквідації наслідків..." кинуть власний гаманець не дозволив?
Це ще не знаю, скільки на "єдиний анал" вони протягли....
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03.11.2022 17:39 Відповісти
Отако, до повномасштабного вторгнення зажимали на армію гроші, зупинили ракетну програму , а тепер мусите половину бюджету на війну витрачати. Не дарма кажуть -"скупий платить двіччі"!
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03.11.2022 17:50 Відповісти
Головне аби Лохотрон телемарафон 35 годин на добу хрюкав що свиня біля церкви...
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03.11.2022 18:12 Відповісти
Сначала этот год нужно дожить.
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03.11.2022 18:44 Відповісти
А як же дороги?!
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03.11.2022 18:45 Відповісти
Так що, бабусям і дідусям песець?
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03.11.2022 18:58 Відповісти
Повышение минимальной пенсии не запланировано!Зелень решила,что 2090гр. достаточно!
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03.11.2022 19:22 Відповісти
Ну тепер зрозуміло, бо Укроборонпром очолює людина Єрмака, тож державні мільярди потечуть в кишеню москальського "агента Козиря", а за одно й москалі будуть знати все про наші новітні розробки...
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03.11.2022 19:18 Відповісти
Розказую, як у наступному році зекономити мінімум 50 млрд бюджетних коштів:
- закрити єдиний гівномарафон;
- закрити бальшую стройку;
- закрити каломойського
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03.11.2022 19:31 Відповісти
На армию и безопасность в следующем году направят 43% госбюджета направленного на дорожное строительство
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03.11.2022 20:13 Відповісти
на утримання держапарату мінус 10 ярдів.
а скільеи ж ці підараси з,їдають взагалі??????
а армія та безпека України включає в себе безпеку апарату та президента
як що так то більшість коштів піде не на ЗСУ а на охорону особистих срак
тому, пропоную робити чітку заяву
43% бюджету йде на ЗСУ
або на ********
так буде чесно
бо одні, без ***** воююють з орками а другі, з козаками, в повній екіпіровці, належній штурмовим групам,
воюють проти нашого, мирного населення
мусора, це захисники чи опричники, вашу ***** мать??????????????????????
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03.11.2022 21:28 Відповісти
Розмови та обіцянки - це х...ня.
Слідкуйте за руками Зє-шоблі...
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04.11.2022 04:31 Відповісти
за 30 лет не видел политика которого бы не обосрали.И комментаторы вроде меняются,некоторые даже во власть попадают.Вот только толку ноль.Хорошо мы умеем только говорить,что и где не так
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04.11.2022 14:54 Відповісти
образование =ученые = патенты= инновации = проекты = инвестиции = благосостояние
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04.11.2022 18:19 Відповісти
 
 