На армію та безпеку наступного року спрямують 43% держбюджету. ІНФОГРАФІКА
Законопроєкт про Державний бюджет на 2023 рік спрямований на перемогу України у війні, яку почала проти неї Росія.
Про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Державний бюджет на 2023 рік прийнято! Зробити все, аби наблизити перемогу. Саме з такою філософією ми формували цей бюджет. Найперший пріоритет бюджету-2023 - забезпечення нашої перемоги. Тому 43% всіх коштів направляємо на армію та безпеку України. Це понад 1 трлн грн. Величезна сума, яка дозволить забезпечити необхідним наших героїв на фронті.
Другим пріоритетом буде соціальне забезпечення. Пенсії, допомога внутрішньо переміщеним особам, субсидії, медицина й освіта. Сукупно це більше 30% видатків бюджету", - розповів прем'єр.
За словами Шмигаля, у бюджеті передбачено створення Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії. Його ресурс складе 35 млрд грн. На підтримку бізнесу через Фонд розвитку підприємництва направляємо 16 млрд грн.
"Попри війну, Уряд не планує підвищувати податки. Натомість скорочуємо видатки на державний апарат більш ніж на 10 млрд грн. Власні доходи країни наступного року складуть 1,3 трлн грн. Натомість видатки вдвічі більші – 2,6 трлн грн. Дефіцит у 38 млрд доларів розраховуємо переважно закривати завдяки підтримці наших міжнародних партнерів. Зокрема Євросоюзу, США та МВФ", - підсумував прем'єр-міністр.
Будь ласка, зачекайте...
об'*******об'єднаний марафон.
А, поки що, це звичне базікання.
Асфальт - 75млрд.
Багато профільних експертів (не на "єдиному аналі" - це зрозуміло) кажуть, що на ремонт мостів та підтримання доріг в належному стані достатньо 25млрд. "Лишніх" 50млрд на відбудову осель, лікування і реабілітацію воїнів у той "Фонд ліквідації наслідків..." кинуть власний гаманець не дозволив?
Це ще не знаю, скільки на "єдиний анал" вони протягли....
- закрити єдиний гівномарафон;
- закрити бальшую стройку;
- закрити каломойського
а скільеи ж ці підараси з,їдають взагалі??????
а армія та безпека України включає в себе безпеку апарату та президента
як що так то більшість коштів піде не на ЗСУ а на охорону особистих срак
тому, пропоную робити чітку заяву
43% бюджету йде на ЗСУ
або на ********
так буде чесно
бо одні, без ***** воююють з орками а другі, з козаками, в повній екіпіровці, належній штурмовим групам,
воюють проти нашого, мирного населення
мусора, це захисники чи опричники, вашу ***** мать??????????????????????
Слідкуйте за руками Зє-шоблі...