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Новости Война Бюджет-2023
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На армию и безопасность в следующем году направят 43% госбюджета. ИНФОГРАФИКА

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Законопроект о Государственном бюджете на 2023 год направлен на победу Украины в войне, которую начала против нее Россия.

Об этом сообщил глава правительства Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Государственный бюджет на 2023 год принят! Сделать все, чтобы приблизить победу. Именно с такой философией мы формировали этот бюджет. Самый первый приоритет Бюджета-2023 – обеспечение нашей победы. Поэтому 43% всех средств направляем на армию и безопасность Украины. Это более 1 трлн. Огромная сумма, которая позволит обеспечить необходимым наших героев на фронте.

Вторым приоритетом станет социальное обеспечение. Пенсии, помощь внутренне перемещенным лицам, субсидии, медицина и образование. Совокупно это более 30% расходов бюджета", – рассказал премьер.

По словам Шмыгаля, в бюджете предусмотрено создание Фонда по ликвидации последствий вооруженной агрессии России. Его ресурс составит 35 млрд. грн. В поддержку бизнеса через Фонд развития предпринимательства направляем 16 млрд грн.

"Несмотря на войну, правительство не планирует повышать налоги. Зато сокращаем расходы на государственный аппарат более чем на 10 млрд грн. Собственные доходы страны в следующем году составят 1,3 трлн грн. В то же время расходы вдвое больше – 2,6 трлн грн. Дефицит в 38 млрд грн долларов рассчитываем преимущественно закрывать благодаря поддержке наших международных партнеров. В частности, Евросоюза, США и МВФ", - подытожил премьер-министр.

Читайте также: Рада приняла бюджет на 2023 год

На армию и безопасность в следующем году направят 43% госбюджета 01

На армию и безопасность в следующем году направят 43% госбюджета 02
На армию и безопасность в следующем году направят 43% госбюджета 03
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Топ комментарии
+10
А на асфальт з марафоном скільки? І це **** під час війни!
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03.11.2022 17:38
+9
Розказую, як у наступному році зекономити мінімум 50 млрд бюджетних коштів:
- закрити єдиний гівномарафон;
- закрити бальшую стройку;
- закрити каломойського
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03.11.2022 19:31
+8
Головне аби Лохотрон телемарафон 35 годин на добу хрюкав що свиня біля церкви...
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03.11.2022 18:12
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Правила форума Совет форумчан
А до цього скрізь писали, що левова частка піде на об'******* об'єднаний марафон.
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03.11.2022 17:19 Ответить
То на остальную частку виды, а собес оставят на шишах.
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03.11.2022 17:22 Ответить
Ось коли побачимо бюджет, тоді і з'ясуємо.
А, поки що, це звичне базікання.
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03.11.2022 17:26 Ответить
А на асфальт з марафоном скільки? І це **** під час війни!
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03.11.2022 17:38 Ответить
без асфальта никак нельзя а то юзик похудеет . и без марахвона нельзя -- наташка масейчук еще один орден должна ..заработать.. поэтому на это 13 процентов ..инше.. называется
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04.11.2022 05:31 Ответить
"Фонд ліквідації наслідків збройної агресії Росії (...) складе 35 млрд грн. На підтримку бізнесу через Фонд розвитку підприємництва направляємо 16 млрд грн" Джерело:

Асфальт - 75млрд.
Багато профільних експертів (не на "єдиному аналі" - це зрозуміло) кажуть, що на ремонт мостів та підтримання доріг в належному стані достатньо 25млрд. "Лишніх" 50млрд на відбудову осель, лікування і реабілітацію воїнів у той "Фонд ліквідації наслідків..." кинуть власний гаманець не дозволив?
Це ще не знаю, скільки на "єдиний анал" вони протягли....
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03.11.2022 17:39 Ответить
Отако, до повномасштабного вторгнення зажимали на армію гроші, зупинили ракетну програму , а тепер мусите половину бюджету на війну витрачати. Не дарма кажуть -"скупий платить двіччі"!
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03.11.2022 17:50 Ответить
Головне аби Лохотрон телемарафон 35 годин на добу хрюкав що свиня біля церкви...
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03.11.2022 18:12 Ответить
Сначала этот год нужно дожить.
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03.11.2022 18:44 Ответить
А як же дороги?!
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03.11.2022 18:45 Ответить
Так що, бабусям і дідусям песець?
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03.11.2022 18:58 Ответить
Повышение минимальной пенсии не запланировано!Зелень решила,что 2090гр. достаточно!
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03.11.2022 19:22 Ответить
Ну тепер зрозуміло, бо Укроборонпром очолює людина Єрмака, тож державні мільярди потечуть в кишеню москальського "агента Козиря", а за одно й москалі будуть знати все про наші новітні розробки...
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03.11.2022 19:18 Ответить
Розказую, як у наступному році зекономити мінімум 50 млрд бюджетних коштів:
- закрити єдиний гівномарафон;
- закрити бальшую стройку;
- закрити каломойського
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03.11.2022 19:31 Ответить
На армию и безопасность в следующем году направят 43% госбюджета направленного на дорожное строительство
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03.11.2022 20:13 Ответить
на утримання держапарату мінус 10 ярдів.
а скільеи ж ці підараси з,їдають взагалі??????
а армія та безпека України включає в себе безпеку апарату та президента
як що так то більшість коштів піде не на ЗСУ а на охорону особистих срак
тому, пропоную робити чітку заяву
43% бюджету йде на ЗСУ
або на ********
так буде чесно
бо одні, без ***** воююють з орками а другі, з козаками, в повній екіпіровці, належній штурмовим групам,
воюють проти нашого, мирного населення
мусора, це захисники чи опричники, вашу ***** мать??????????????????????
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03.11.2022 21:28 Ответить
Розмови та обіцянки - це х...ня.
Слідкуйте за руками Зє-шоблі...
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04.11.2022 04:31 Ответить
за 30 лет не видел политика которого бы не обосрали.И комментаторы вроде меняются,некоторые даже во власть попадают.Вот только толку ноль.Хорошо мы умеем только говорить,что и где не так
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04.11.2022 14:54 Ответить
образование =ученые = патенты= инновации = проекты = инвестиции = благосостояние
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04.11.2022 18:19 Ответить
 
 