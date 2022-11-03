На армию и безопасность в следующем году направят 43% госбюджета. ИНФОГРАФИКА

Законопроект о Государственном бюджете на 2023 год направлен на победу Украины в войне, которую начала против нее Россия.

Об этом сообщил глава правительства Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Государственный бюджет на 2023 год принят! Сделать все, чтобы приблизить победу. Именно с такой философией мы формировали этот бюджет. Самый первый приоритет Бюджета-2023 – обеспечение нашей победы. Поэтому 43% всех средств направляем на армию и безопасность Украины. Это более 1 трлн. Огромная сумма, которая позволит обеспечить необходимым наших героев на фронте.

Вторым приоритетом станет социальное обеспечение. Пенсии, помощь внутренне перемещенным лицам, субсидии, медицина и образование. Совокупно это более 30% расходов бюджета", – рассказал премьер.

По словам Шмыгаля, в бюджете предусмотрено создание Фонда по ликвидации последствий вооруженной агрессии России. Его ресурс составит 35 млрд. грн. В поддержку бизнеса через Фонд развития предпринимательства направляем 16 млрд грн.

"Несмотря на войну, правительство не планирует повышать налоги. Зато сокращаем расходы на государственный аппарат более чем на 10 млрд грн. Собственные доходы страны в следующем году составят 1,3 трлн грн. В то же время расходы вдвое больше – 2,6 трлн грн. Дефицит в 38 млрд грн долларов рассчитываем преимущественно закрывать благодаря поддержке наших международных партнеров. В частности, Евросоюза, США и МВФ", - подытожил премьер-министр.

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