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Рада приняла бюджет на 2023 год

депутат,вр,рада,верховна

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом бюджет на 2023 год.

Об этом сообщил народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 295 депутатов, против – 0. Воздержались 35 народных избранников.

От результат голосування за фракціями:

  • Слуга народа - 211
  • Европейская солидарность - 0
  • Батькивщина - 0
  • Платформа за жизнь и мир- 18
  • За будущее - 15
  • Голос - 10
  • Доверие - 16
  • Восстановление Украины - 15
  • Внефракционные - 10.

Смотрите: "На асфальтирование" в бюджете-2023 предусмотрено не менее 64 млрд грн, - Николов. ДОКУМЕНТ

"Это рекорд по наиболее раннему принятию Бюджета за историю Украины", - отметил Железняк.

Также он напомнил, что в бюджет заложен рекордный дефицит в $38 млрд.
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Топ комментарии
+20
Ура! Нарешті у ЗСУ пійде новітня техніка!
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03.11.2022 14:42
+14
+ Телемарафет

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03.11.2022 14:46
+13
Заметте как слуги нариту в унисон голосую с платформенщиками за смертью, они очень переживают за мердвердчука наверное как он там...
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03.11.2022 14:47
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Ура! Нарешті у ЗСУ пійде новітня техніка!
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03.11.2022 14:42 Ответить
+ Телемарафет

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03.11.2022 14:46 Ответить
Еще бабки за асфальт пойдут Чаушенко и компании, чтобы те на них еще больше аэродромов сделали и проще было нас бомбить. Они порядочные люди, откаты за контракты на асфальт нашим депутатам и бизнесменам платят в срок и не кидают, очень хорошие люди, та да.
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03.11.2022 15:00 Ответить
Заметте как слуги нариту в унисон голосую с платформенщиками за смертью, они очень переживают за мердвердчука наверное как он там...
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03.11.2022 14:47 Ответить
Такі годування були і в 2021р
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03.11.2022 15:03 Ответить
у куди ще майже половина депутатів поділася?
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03.11.2022 14:52 Ответить
ОПЗЖ+СН у повному складі повинні бути знищені.
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03.11.2022 15:03 Ответить
Печально!!! Больше комментировать нет сил!
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03.11.2022 15:04 Ответить
Це вже не парламент.
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03.11.2022 15:08 Ответить
Все, чего касается зеленое унылое говно, превращается в натуральное и жидко вонючее... Всегда интересно спросить 73% колированных баранов как у вас жизнь сейчас, дебилы? Герхард, это не к Вам вопрос, понятное дело, а вот кто-то из этих овец 73% сможет что-то внятное описать или отписать?
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03.11.2022 16:57 Ответить
Та от нижче зелена ******* вже віписалася (чи опісалася) "а вот ваш Порошенко".

Там нема мозку- тільки шлунок шоб жерти, срака, щоб срати та єлда, щоб стророгати ще таких же дегенератів.
Розуміння в них на рівні звичайної тварини - інстинкти та рефлекси. Тому навіть ЗЄ-влада цілком справедливо відноситься до них відповідно.

У 2019-му бидло обрало бидло.
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03.11.2022 18:39 Ответить
С іко мільярдів на марафон ?
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03.11.2022 15:09 Ответить
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03.11.2022 15:09 Ответить
"Це рекорд по найбільш завчасному прийняттю Бюджету за історію України".
Тобто це викидень.
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03.11.2022 15:26 Ответить
Або аборт
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03.11.2022 16:10 Ответить
как после такого ******** у кого-то еще остается мужество воевать за это государство?
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03.11.2022 17:14 Ответить
Хлопці і дівчата воюють не за "гасударство" а за себе і свої сім'ї.
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03.11.2022 19:06 Ответить
Для телемарафона по имени Лохотрон..5 миллиардов... ЗеКодломоские не воры...зуб даю ..эпоха бедности прошла успешно 🤣🦍
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03.11.2022 17:16 Ответить
Спішать, ох як спішать. Шо то рейтингів Гнусавого поца не чути. А з якої дати набере чинність ? Вже можна красти, чи будуть чекати 1 січня
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03.11.2022 17:18 Ответить
Приятно вспомнить Сенатора весной 2019 года...цитирую..
Леонид Данилыч идёт на третий термин...но все думают что это...🤣 Зеленский...
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03.11.2022 17:20 Ответить
 
 