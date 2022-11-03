Рада приняла бюджет на 2023 год
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом бюджет на 2023 год.
Об этом сообщил народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
"За" проголосовали 295 депутатов, против – 0. Воздержались 35 народных избранников.
От результат голосування за фракціями:
- Слуга народа - 211
- Европейская солидарность - 0
- Батькивщина - 0
- Платформа за жизнь и мир- 18
- За будущее - 15
- Голос - 10
- Доверие - 16
- Восстановление Украины - 15
- Внефракционные - 10.
"Это рекорд по наиболее раннему принятию Бюджета за историю Украины", - отметил Железняк.
Также он напомнил, что в бюджет заложен рекордный дефицит в $38 млрд.
Топ комментарии
+20 Топ Ган
показать весь комментарий03.11.2022 14:42
+14 Крэйда Гібсон
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+13 Крэйда Гібсон
показать весь комментарий03.11.2022 14:47
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Пожалуйста, подождите...
Там нема мозку- тільки шлунок шоб жерти, срака, щоб срати та єлда, щоб стророгати ще таких же дегенератів.
Розуміння в них на рівні звичайної тварини - інстинкти та рефлекси. Тому навіть ЗЄ-влада цілком справедливо відноситься до них відповідно.
У 2019-му бидло обрало бидло.
Тобто це викидень.
Леонид Данилыч идёт на третий термин...но все думают что это...🤣 Зеленский...