Рада приняла бюджет на 2023 год

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом бюджет на 2023 год.

Об этом сообщил народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 295 депутатов, против – 0. Воздержались 35 народных избранников.

От результат голосування за фракціями:

Слуга народа - 211

Европейская солидарность - 0

Батькивщина - 0

Платформа за жизнь и мир- 18

За будущее - 15

Голос - 10

Доверие - 16

Восстановление Украины - 15

Внефракционные - 10.

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"Это рекорд по наиболее раннему принятию Бюджета за историю Украины", - отметил Железняк.

Также он напомнил, что в бюджет заложен рекордный дефицит в $38 млрд.