Рада ухвалила бюджет на 2023 рік

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому бюджет на 2023 рік.

Про це повідомив народний депутат "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 295 депутатів, проти - 0. Утрималися 35 народних обранців.

Результат голосування за фракціями:

Слуга народу - 211

Євросолідарність - 0

Батьківщина - 0

Платформа за життя та мир- 18

За майбутнє - 15

Голос - 10

Довіра - 16

Відновлення України - 15

Позафракційні - 10.

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"Це рекорд по найбільш завчасному прийняттю Бюджету за історію України", - зазначив Железняк.

Також він нагадав, що в бюджет закладений рекордний дефіцит в $38 млрд.