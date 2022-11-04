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Новини Війна
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армія рф (16200) знищення (6565) техніка (1783) втрати (4285) ISW (653)

Армія РФ стикнулася з проблемою постачання важкої військової техніки, - ISW

танк,рф

Російська армія продовжує стикатися з вираженими проблемами постачання важкої військової техніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики наводять дані Міністертва оборони Великої Британії, згідно з якими окупанти у середині жовтня втрачали понад 40 одиниць бронетехніки на день.

"Останніми тижнями РФ, ймовірно, вдалася до переговорів про постачання 100 танків і бронетехніки зі складів Білорусі", - вказують фахівці.

Водночас, як інформує Генштаб ЗСУ, росіяни почали вилучати зі своїх сховищ військову техніку, яка не пройшла відповідного техобслуговування.

Також читайте: ЗСУ знищили ворожі системи ППО в Херсоні, - Хлань. ФОТО

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Топ коментарі
+11
У них металобрухт не закінчиться ніколи. Цього добра вистачить на кілька сотень років для наступної цивілізації. Закінчується рухливий металобрухт. І, до речі, ще одне.
До початку військових дій аналітики висловлювали сумніви з такого приводу - "Звідки хороша, якісна військова техніка у країни, яка не може пошити нормальні труси та наклепати звичайні цвяхи?" Ось все й прийшло в норму - якщо немає трусів та цвяхів, то й техніка їх на тому самому примітивному рівні.
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04.11.2022 07:03
+11
Не танків! А танкових корпусів! Як в анекдоті.
- чого це в тебе прапор танковим корпусом командує?!!!
- ця сволота все з танка вкрала,та пропила! Один корпус лишився.
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04.11.2022 07:23
+9
на складах приблизно 20 тисяч танків різних.і не відомо скільки БМП БТР але їх треба ремонтувати ,а це займає час..а на війну треба вже..от )(уйло і тягне час про перемиря..звичайно не тільки і за цього..крім того є ряд факторів
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04.11.2022 07:13
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Не лійте елей у вуха!!!
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04.11.2022 06:23 Відповісти
Еще Т-55 остались и Т-34 и на постаментах как памятники тоже.
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04.11.2022 06:31 Відповісти
А на Мосфільмі прямо даром пропадають танки часів І Світової.
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04.11.2022 06:51 Відповісти
Якось не віриться, шо металобрухт в мордорі закінчується.
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04.11.2022 06:55 Відповісти
В Читі планують за рік відремонтувати та модернізувати 800 танків....
Наші бійці в день утілізують по 50 штук..і більше...
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04.11.2022 06:59 Відповісти
У них металобрухт не закінчиться ніколи. Цього добра вистачить на кілька сотень років для наступної цивілізації. Закінчується рухливий металобрухт. І, до речі, ще одне.
До початку військових дій аналітики висловлювали сумніви з такого приводу - "Звідки хороша, якісна військова техніка у країни, яка не може пошити нормальні труси та наклепати звичайні цвяхи?" Ось все й прийшло в норму - якщо немає трусів та цвяхів, то й техніка їх на тому самому примітивному рівні.
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04.11.2022 07:03 Відповісти
Тобто ви хочете сказати що совок мав секретні підземні (наприклад) промислові комплекси де виробляв на порядок (точніше на порядки) більше війскового спорядження ніж можна було подумати з наявних даних?
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04.11.2022 08:00 Відповісти
Ні, совок мав підземні секретні комплекси, де виробляв труси
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04.11.2022 11:00 Відповісти
Ці 100 чогось там ходять по новинах уже майже місяць. При такій кількості знищення ворога разом з технікою, то ця тема уже не актуальна
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04.11.2022 07:06 Відповісти
на складах приблизно 20 тисяч танків різних.і не відомо скільки БМП БТР але їх треба ремонтувати ,а це займає час..а на війну треба вже..от )(уйло і тягне час про перемиря..звичайно не тільки і за цього..крім того є ряд факторів
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04.11.2022 07:13 Відповісти
Не танків! А танкових корпусів! Як в анекдоті.
- чого це в тебе прапор танковим корпусом командує?!!!
- ця сволота все з танка вкрала,та пропила! Один корпус лишився.
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04.11.2022 07:23 Відповісти
Хто-небудь може тут фахово привести елементарні розгорнуті дані, щодо танкового брухту кацапії? Я не робираюсь....
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04.11.2022 08:32 Відповісти
Згідно з даними The Military Balance, на початок 2022 року росія мала на озброєнні 13 617 танків. 10 200 - у резерві, 2 927 танків стояли на озброєнні Сухопутних військ, ще 330 - на балансі Берегових військ Військово-Морського Флоту і 160 - у Повітрянодесантних військах.
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04.11.2022 09:38 Відповісти
Ось тут більш розгорнуто: https://mil.in.ua/uk/blogs/analiz-zapasiv-tankiv-rf-na-bazah-zberigannya-za-uralom/
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04.11.2022 09:40 Відповісти
2800 т-54/55
2500 т-62
2000 т-64
7000 т-72
3000 т-80
200 т-90
17500 танків всього станом на початок 2014
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04.11.2022 09:41 Відповісти
Дякую. І ще... Якщо половина знищених танків була БЕЗ єкіпажів, припустимо...1300 екіпажів та на три 4000 тис. танкістів(!!!!) ????????? Ви можете уявити таку кількість в прикладному вигляді? І скільки там залишилось на чергуваннях і полігонах? Тобто - я не пойму - у них не повинно залишитись вже на сьогодні боєздатних - ні екіпажів, ні елементарно фахових саме танкістів, ну хіба військові училища (з кінця 3 курсу, 4 курс - але така гвардія може тільки рушити і зупинитися - знаю по собі)
Або ж вся статистика по знищеній - фейк, дуже не хочеться про таке думати. Ну як інакше тварюки можуть надалі підтримувати боєздатність...? Чи, можливо я зовсім неправильно думаю...?
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04.11.2022 09:53 Відповісти
1300*3=4000 це 4 тис не 4000 тис
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04.11.2022 10:56 Відповісти
Вони мобілізують по ВУСу і танкістів, а армія там завжди була велика, тому і є багато людей з якимось досвідом. Само собою це старий досвід, але посадити в танк через пару тижнів допідготовки можно. Хоч це вже і не ті танки, що були на початку, але це танк і смерть він несе. Дай бог наснаги нашім хлопцям ))
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04.11.2022 11:34 Відповісти
Ознайомився - з усього можна зробити висновок - ХЛАМ. Це просто хлам.Щоб все те рушило, треба...ну ми розуміємо. трохи орієнтуюся в цьому господарстві (ЯВВФУ 89-93)...але тільки трохи
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04.11.2022 10:11 Відповісти
Залізо є,але потребує ремонту,можуть ще наклепати. Примітивної(санкції!),але багато. БК можуть клепати безперервно.
Але є одне АЛЕ! На все це потрібен ЧАС! Тому і вимагають переговорів,з ЗУПИНКОЮ бойових дій!
Можна розмовляти,але БЕЗ ЗУПИНКИ бойових дій,як вони бажали(і вели!) з самого початку.
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04.11.2022 07:19 Відповісти
А що, металолом вже закінчується ???
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04.11.2022 07:59 Відповісти
А чому "вилучати", а не "виймати"?
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04.11.2022 08:31 Відповісти
100 танков? С учетом того, что они теряют их от по 10-20 в день это не более чем на 10 дней
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04.11.2022 08:47 Відповісти
кв1 квас кв 220 кв 5 и этотсбольшойбашенкой-все туда все рикошетное кроме сисек кв5)давай ис 3 с утиным носиком-сколько постоментов-втулил туда двиготелть с камаза и уперед..а еще ис7 на бумаге..)
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04.11.2022 10:40 Відповісти
На ютубе был рекламный ролик нового самосвала лаптей. История вся та же. Скороговоркой указали, что мотор Камингс, коробка Аллисон, мосты от кетайцев. Так и с танками. Устинов заложил строительство массы т 72, сделали околи 30 000 штук, часть рассовали по папуасам а после его кончины начали переделывать и форсировать движок. А теперь хотят восстанавливать, а где движки и коробки. А экипажи -побоку, все инженеры с Нижнего Тагила станут танкистами. Лапти всегда смеялись с БТР 113, высокие прямые борта, наши как вжарят с РПГ. А там мотор Камингс, коробка Аллисон, платформа бдь здоров, хаймерсы на комфорт не жалуются.
На Халхинголе маршал Жора впервые среди лаптей в степи широким фронтом бросил на японский плацдарм ТБ в составе 180 танков (тогда такой штат был). Потом он сам его назвал молодецким. Атака была похожа, как под Броварами. И шо ? через 40 минут наступления 120 танков горело на барханах. Потом пришлось везти резервы с той же Читы. Недаром маршал Рыбалко говорил, что под ХалхинГолом опозорились на весь мир. А после удара маршал Жора, уходя от ответственности, обвинил своего начштаба в потере карт наступления и тому дали аж 25 годков. И все через 80 лет у лаптей все повторяеться один в один.
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04.11.2022 11:04 Відповісти
 
 