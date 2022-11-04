Армія РФ стикнулася з проблемою постачання важкої військової техніки, - ISW
Російська армія продовжує стикатися з вираженими проблемами постачання важкої військової техніки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики наводять дані Міністертва оборони Великої Британії, згідно з якими окупанти у середині жовтня втрачали понад 40 одиниць бронетехніки на день.
"Останніми тижнями РФ, ймовірно, вдалася до переговорів про постачання 100 танків і бронетехніки зі складів Білорусі", - вказують фахівці.
Водночас, як інформує Генштаб ЗСУ, росіяни почали вилучати зі своїх сховищ військову техніку, яка не пройшла відповідного техобслуговування.
Топ коментарі
+11 arye z.
показати весь коментар04.11.2022 07:03
+11 Aleks Wav
показати весь коментар04.11.2022 07:23
+9 Bob Fayn
показати весь коментар04.11.2022 07:13
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Наші бійці в день утілізують по 50 штук..і більше...
До початку військових дій аналітики висловлювали сумніви з такого приводу - "Звідки хороша, якісна військова техніка у країни, яка не може пошити нормальні труси та наклепати звичайні цвяхи?" Ось все й прийшло в норму - якщо немає трусів та цвяхів, то й техніка їх на тому самому примітивному рівні.
- чого це в тебе прапор танковим корпусом командує?!!!
- ця сволота все з танка вкрала,та пропила! Один корпус лишився.
2500 т-62
2000 т-64
7000 т-72
3000 т-80
200 т-90
17500 танків всього станом на початок 2014
Або ж вся статистика по знищеній - фейк, дуже не хочеться про таке думати. Ну як інакше тварюки можуть надалі підтримувати боєздатність...? Чи, можливо я зовсім неправильно думаю...?
Але є одне АЛЕ! На все це потрібен ЧАС! Тому і вимагають переговорів,з ЗУПИНКОЮ бойових дій!
Можна розмовляти,але БЕЗ ЗУПИНКИ бойових дій,як вони бажали(і вели!) з самого початку.
На Халхинголе маршал Жора впервые среди лаптей в степи широким фронтом бросил на японский плацдарм ТБ в составе 180 танков (тогда такой штат был). Потом он сам его назвал молодецким. Атака была похожа, как под Броварами. И шо ? через 40 минут наступления 120 танков горело на барханах. Потом пришлось везти резервы с той же Читы. Недаром маршал Рыбалко говорил, что под ХалхинГолом опозорились на весь мир. А после удара маршал Жора, уходя от ответственности, обвинил своего начштаба в потере карт наступления и тому дали аж 25 годков. И все через 80 лет у лаптей все повторяеться один в один.