В окупованому Енергодарі загарбники розпочали "перепис населення", - Орлов

Окупанти в Енергодарі проводять перепис населення. Роблять вони це у властивій їм манері - фактично силового примусу. Адже відмовитися від участі в цьому "переписі" неможливо.

Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов, інформує Цензор.НЕТ.

"Вже другий день рашисти та колаборанти з так званої поліції ходять по квартирах, а також зупиняють людей у дворах біля житлових будинків. Інформація про підвищену активність окупантів надходить від самих енергодарців, яким вже довелося взяти участь у "переписі", - йдеться в повідомленні.

Окрім паспортних даних та контактних телефонів людей, що залишились в місті, вимагають також надати дані про родичів, які виїхали. Нерідко "перепис" закінчується обшуком у квартирі та прискіпливим вивченням всіх додатків в мобільному телефоні.

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