УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12392 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 132 0
окупація (6537) перепис населення (140) Енергодар (261)

В окупованому Енергодарі загарбники розпочали "перепис населення", - Орлов

енергодар

Окупанти в Енергодарі проводять перепис населення. Роблять вони це у властивій їм манері - фактично силового примусу. Адже відмовитися від участі в цьому "переписі" неможливо.

Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов, інформує Цензор.НЕТ

"Вже другий день рашисти та колаборанти з так званої поліції ходять по квартирах, а також зупиняють людей у дворах біля житлових будинків. Інформація про підвищену активність окупантів надходить від самих енергодарців, яким вже довелося взяти участь у "переписі", - йдеться в повідомленні. 

Окрім паспортних даних та контактних телефонів людей, що залишились в місті, вимагають також надати дані про родичів, які виїхали. Нерідко "перепис" закінчується обшуком у квартирі та прискіпливим вивченням всіх додатків в мобільному телефоні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Запорізька АЕС відновила теплопостачання Енергодару, - "Енергоатом"

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 