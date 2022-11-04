Депутат на Харківщині допомагав окупантам вивозити українське зерно до РФ, - СБУ
Депутат однієї із селищних рад Куп’янського району під час окупації пішов на співпрацю з російськими загарбниками.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Будучи власником декількох сільгосппідприємств, посадовець запропонував окупантам свою допомогу у незаконному вивезенні українського зерна зі сходу України. Для цього він "перереєстрував" агробізнес у місцевій окупаційній адміністрації і почав сплачувати податки до бюджету рф. При цьому основну частину зібраного врожаю мав віддавати загарбникам, а те, що залишиться, – реалізовувати на території країни-агресора", - йдеться в повідомленні.
Також, за даними Служби безпеки, чоловік надав окупантам доступ до власних логістичних складів для базування і ремонту ворожої військової техніки, а також виділяв паливо для її заправки.
Після деокупації району депутат залишився у селищі і сподівався уникнути покарання. Однак співробітники СБУ викрили його злочинну діяльність і затримали.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення.
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споримо шо доведуть шо .... "ївозаставілі!!!1"(фото баксів і двох чуваків шо лежать на них) - заплатить і тупо буде як з кимсь... ну тіпа зробили шо виявляється був агентом СБУ, сепараст
Навіщо?! Щоби що? Щоб пальчиком погрозити та відпустити, і щоб спокійно жив далі?!
Конфіденційність конфіденційністю, але йде війна, і ми повинні знати ворогів і катів у обличчя. Щоб не скористувалися слабкістю судів і не пішли від покарання!
дупу пуйлу, Ви, панове. i самi добре знаєте де знаходяться.