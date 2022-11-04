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депутат (1756) СБУ (12513) Харківщина (6053) колабораціонізм (1122)

Депутат на Харківщині допомагав окупантам вивозити українське зерно до РФ, - СБУ

сбу

Депутат однієї із селищних рад Куп’янського району під час окупації пішов на співпрацю з російськими загарбниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Будучи власником декількох сільгосппідприємств, посадовець запропонував окупантам свою допомогу у незаконному вивезенні українського зерна зі сходу України. Для цього він "перереєстрував" агробізнес у місцевій окупаційній адміністрації і почав сплачувати податки до бюджету рф. При цьому основну частину зібраного врожаю мав віддавати загарбникам, а те, що залишиться, – реалізовувати на території країни-агресора", - йдеться в повідомленні.

Також, за даними Служби безпеки, чоловік надав окупантам доступ до власних логістичних складів для базування і ремонту ворожої військової техніки, а також виділяв паливо для її заправки.

Після деокупації району депутат залишився у селищі і сподівався уникнути покарання. Однак співробітники СБУ викрили його злочинну діяльність і затримали.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення.

Читайте: СБУ викрила екссуддю Жовтневого районного суду Маріуполя, який працює на окупантів

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Топ коментарі
+10
Чергова мерзенна ублюдіна...
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04.11.2022 09:50
+7
яка тюрма ??? на гіляку запроданця !!!
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04.11.2022 09:52
+6
Знов риганал, чи зелений?
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04.11.2022 09:53
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Тюрьма
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04.11.2022 09:49 Відповісти
яка тюрма ??? на гіляку запроданця !!!
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04.11.2022 09:52 Відповісти
ахаха, медаль.
споримо шо доведуть шо .... "ївозаставілі!!!1"(фото баксів і двох чуваків шо лежать на них) - заплатить і тупо буде як з кимсь... ну тіпа зробили шо виявляється був агентом СБУ, сепараст
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04.11.2022 09:58 Відповісти
Тільки публічна паля лікує від такої дурості
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04.11.2022 13:03 Відповісти
Чергова мерзенна ублюдіна...
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04.11.2022 09:50 Відповісти
Знов риганал, чи зелений?
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04.11.2022 09:53 Відповісти
Бакланов на Польщине помогал уничтожать виски - СЛСБ(Сьерра-Леоновская Служба Безопасного движения крокодилов по временно оккупированной Зимбабве реке Бмумванго, )
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04.11.2022 09:56 Відповісти
МОССАД І тільки він здатен навести лад. Мекання про "підозри", бекання про"запобіжний засіб" нічого не дасть.
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04.11.2022 09:58 Відповісти
"слуга", cлужить
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04.11.2022 09:59 Відповісти
Отаке прорашистське дерьмо все спливає і спливає кожного дня в Україні...
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04.11.2022 10:10 Відповісти
местная ватная власть и ватное население во всех городах это внутренние враги, которые не отличаются от внешних.
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04.11.2022 10:58 Відповісти
Дайте угадаю.... Чи Слуга, чи ОПЖешнік
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04.11.2022 11:08 Відповісти
І знов ні імені, ні прізвища, пика заблюрена!
Навіщо?! Щоби що? Щоб пальчиком погрозити та відпустити, і щоб спокійно жив далі?!
Конфіденційність конфіденційністю, але йде війна, і ми повинні знати ворогів і катів у обличчя. Щоб не скористувалися слабкістю судів і не пішли від покарання!
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04.11.2022 13:19 Відповісти
головнi колаборанти, що готовi були здавати Україну з часiв Оману та заглядання в

дупу пуйлу, Ви, панове. i самi добре знаєте де знаходяться.

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04.11.2022 13:51 Відповісти
До стінки
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04.11.2022 19:27 Відповісти
 
 