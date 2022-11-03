СБУ викрила екссуддю Жовтневого районного суду Маріуполя, який працює на окупантів

Слідчі Служби безпеки України заочно повідомили про підозру колишньому судді Жовтневого районного суду Маріуполя, який працює на російських окупантів.

Про це повідомила Служба безпеки України в Івано-Франківській області, інформує Цензор.НЕТ.

"СБУ викрила колишнього суддю Жовтневого районного суду міста Маріуполь на колабораційній діяльності. Він добровільно, без примусу, обійняв посаду "керівника апарату" у створеному загарбниками т. зв. "приморському районному суді міста Маріуполь ДНР", - йдеться в повідомленні.

Як стало відомо, колаборант обіймає посаду в незаконному судовому органі, створеному на тимчасово окупованій території, з липня 2022 року. На цій посаді займається організацією роботи "суду", формує його апарат, бере участь у викраденні судових справ із приміщень районних судів міста для їх подальшого вивезення на територію псевдореспублік. Окупанти подають це як "налагодження роботи судів за законодавством ДНР".

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Одіозний екссуддя й раніше демонстрував прихильність до "русского мира". У 2014 році його рішення дозволило уникнути відповідальності затриманому СБУ власнику донецької типографії, який друкував для бойовиків бюлетені, військові квитки та газети "Новоросія" й "Донецька республіка". Суддя випустив його під особисте зобов’язання, після чого фігурант утік та на даний час знаходиться в розшуку.

"Наразі екссудді повідомлено про підозру у добровільному зайнятті посади в незаконних судових органах, створених на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України. Ця стаття передбачає позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої", - повідомили в СБУ.

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