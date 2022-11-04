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17 моряків із крейсера "Москва" суд Севастополя офіційно визнав загиблими

москва,крейсер

Суд у Севастополі розглядав усі справи зниклих моряків у закритому режимі. Заявниками у кожній справі виступав командир військової частини крейсера "Москва" та родичі моряків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода

Суд у Севастополі визнав загиблими 17 людей із військової частини, в якій служили моряки з крейсера "Москва". 16 справ було розглянуто влітку, ще одну – у вересні. Рішення набули чинності у 12 справах.

Терміни, в які суд розглянув справи, свідчать про те, що моряків визнали померлими не через бойові дії - в іншому разі визнати моряків загиблими могли б не раніше, ніж через два роки з дня закінчення військових дій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони України: "Крейсер "Москва" та Керченський міст "впали". Що на черзі, росіяни?"

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Топ коментарі
+14
Родичі отримають замість Лади х@р на комір. Перламутровий. Це ж кацапстан.
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04.11.2022 09:59
+10
Бугага! Сейчас МО подсуетится и апелляция назначит их живыми. Морячки Шрёдингера
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04.11.2022 10:12
+10
Ну нормально - ОСТАЛЬНЫХ ПРОСТО НЕ НАШЛИ Т.Е. -ВЫПЛАТ НЕ БУДЕТ (НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ) БУ ГА ГА
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04.11.2022 10:15
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Опять накурились??
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04.11.2022 09:57 Відповісти
Родичі отримають замість Лади х@р на комір. Перламутровий. Це ж кацапстан.
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04.11.2022 09:59 Відповісти
Бугага! Сейчас МО подсуетится и апелляция назначит их живыми. Морячки Шрёдингера
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04.11.2022 10:12 Відповісти
Ну что бы аналогия была полной-морские котики Шрёденгира.
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04.11.2022 10:40 Відповісти
Ну нормально - ОСТАЛЬНЫХ ПРОСТО НЕ НАШЛИ Т.Е. -ВЫПЛАТ НЕ БУДЕТ (НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ) БУ ГА ГА
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04.11.2022 10:15 Відповісти
А сколько признано дезертирами? Правда в открытом море, но то такэ.
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04.11.2022 10:26 Відповісти
Все остальные, ****. И вместо выплат и "лады фекалины" - семьи признать родственниками врагов народа и отправить в ГУЛАГ, копать лопатой уран на руднике Медвежьеатомск-2, job tvoj mat! А детей - в режимный детдом имени Ежова, а оттуда сразу в штрафбат, искупать кровью!
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04.11.2022 10:44 Відповісти
Ось ви жартуєте, а я вже нічому не здивуюсь.
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04.11.2022 11:10 Відповісти
остальные 483 числятся живыми ? на дне Черного моря рачки ловят
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04.11.2022 10:59 Відповісти
Так точно!
Облаштовують аналоговнєтную підводну морську базу.
Спасатєль Васілій Бєх регулярно доставляє туди будматеріяли і провізію.
А бдк саратов -- поповнення лічного состава десь з-під Херсона.
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04.11.2022 12:15 Відповісти
всього 17?! ну то таке.. головне, що корабель цілий!
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04.11.2022 12:13 Відповісти
Это те, у кого родители обратились в суд. Те, кого легко запугали (а там вполне запугивали нормально, явно сильнее, чем целый ряд оппозиционеров-либералов), просто молчат и все.
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04.11.2022 12:44 Відповісти
 
 