17 моряків із крейсера "Москва" суд Севастополя офіційно визнав загиблими

Суд у Севастополі розглядав усі справи зниклих моряків у закритому режимі. Заявниками у кожній справі виступав командир військової частини крейсера "Москва" та родичі моряків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Суд у Севастополі визнав загиблими 17 людей із військової частини, в якій служили моряки з крейсера "Москва". 16 справ було розглянуто влітку, ще одну – у вересні. Рішення набули чинності у 12 справах.

Терміни, в які суд розглянув справи, свідчать про те, що моряків визнали померлими не через бойові дії - в іншому разі визнати моряків загиблими могли б не раніше, ніж через два роки з дня закінчення військових дій.

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