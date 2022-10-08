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Міноборони України: "Крейсер "Москва" та Керченський міст "впали". Що на черзі, росіяни?"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Міністерстві оборони України відреагували на вибух на Кримському мосту, згадавши і про затонулий крейсер "Москва".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Міноборони України написали у Twitter.
The guided missile cruiser Moskva and the Kerch Bridge – two notorious symbols of russian power in Ukrainian Crimea – have gone down.— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 8, 2022
What’s next in line, russkies?
"Ракетний крейсер "Москва" та Керченський міст – два сумнозвісні символи російської влади в українському Криму – "впали". Що на черзі, росіяни?", - йдеться у дописі
Топ коментарі
+23 Deodar Revolution
показати весь коментар08.10.2022 11:42
+23 Vlad Kruk
показати весь коментар08.10.2022 11:43
+14 Олександр Дніпро
показати весь коментар08.10.2022 11:57
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Будь ласка, зачекайте...
Упала ранняя звезда, в полях прохлада.
Плывет паром, поет вода о чем-то рядом.
И там, где светится река у тихой рощи,
Соединяет берега седой паромщик.
Разлук так много на земле и разных судеб,
Надежду дарит на заре паромщик людям.
То берег левый нужен им, то берег правый.
Влюбленных много - он один у переправы.
Струится время без конца у тихой рощи,
Венчает юные сердца седой паромщик,
Но нас с тобой соединить паром не в силах,
Нам никогда не повторить того, что было.
Экс-главарь боевиков «ДНР» похвалил Киев за «фейерверк».
Бывший офицер Федеральной службы безопасности РФ и «экс-министр обороны» в так называемой «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков), назвал взрыв на Крымском мосту лучшим «поздравлением» для российского президента Владимира Путина.
- Он утонул..
)
Если из кацапских символов, то по мавзолею, а если из практических соображений, то по аэродрому стратегических бомбардировщиков и по ракетным складам !
@atb_market_tm
·
3 год
Незабаром відкриття в Криму
1. Крейсер мацква
2. кримський міст
3. КРЕМЛЬ
Не дякуйте
Міст цілий і наразі в Україні немає політичної волі вражати інфраструктуру на Росії немає
Те що були поодинокі партизанські або диверсійні заходи не є послідовною політикою по знищенню інфраструктури ворога
Як треба знищувати її добре показує росія !
Коли систематично будуть горіти дороги аеропорти вокзали в Белгороді Курську Ростові тоді можна щось казати , чому немає політичної волі ? питання до тих хто обіймає владу
Наскільки я розумію навіть Залужний підзвітний міністру оборони котрий в свою чергу підзвітній президенту та парламенту Крапка
По-друге ми не кацапи щоб знищувати їх мирних на вокзалах. Навіть таких придуркуватих мирних.
2 пролета в хлам и ЖД часть прогорела
Валить Х-ло и свалить на него
И потом переговоры на тему репараций и компенсации
Пора ДРГ захватывать любой самолет и идти на атаку или таранить (выпрыгнув с парашютом) эту мразь в Сталинграде. Или завести дрона 20-30кг подъемной массы через Казахстан и атаковать в слабое место в конструкции с взрывчаткой с направленным взрывом фугасным. Когда эта шлюха будет лежать на земле, то кацапы еще лучше усвоят урок, который им давно стоило преподать.