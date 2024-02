Міноборони України: "Крейсер "Москва" та Керченський міст "впали". Що на черзі, росіяни?"

У Міністерстві оборони України відреагували на вибух на Кримському мосту, згадавши і про затонулий крейсер "Москва".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Міноборони України написали у Twitter.

The guided missile cruiser Moskva and the Kerch Bridge – two notorious symbols of russian power in Ukrainian Crimea – have gone down.

What’s next in line, russkies?