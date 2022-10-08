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Міноборони України: "Крейсер "Москва" та Керченський міст "впали". Що на черзі, росіяни?"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

крим,кримський,міст

У Міністерстві оборони України відреагували на вибух на Кримському мосту, згадавши і про затонулий крейсер "Москва".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Міноборони України написали у Twitter.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У СБУ відреагували на вибух на Кримському мосту: "Світає, міст гарно палає; соловейко у Криму СБУ зустрічає"

"Ракетний крейсер "Москва" та Керченський міст – два сумнозвісні символи російської влади в українському Криму – "впали". Що на черзі, росіяни?", - йдеться у дописі
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Топ коментарі
+23
Почему Пугачеву на расеи объявили врагом и убрали ее песни из эфира ?

Упала ранняя звезда, в полях прохлада.
Плывет паром, поет вода о чем-то рядом.
И там, где светится река у тихой рощи,
Соединяет берега седой паромщик.

Разлук так много на земле и разных судеб,
Надежду дарит на заре паромщик людям.
То берег левый нужен им, то берег правый.
Влюбленных много - он один у переправы.

Струится время без конца у тихой рощи,
Венчает юные сердца седой паромщик,
Но нас с тобой соединить паром не в силах,
Нам никогда не повторить того, что было.
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08.10.2022 11:42
+23
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08.10.2022 11:43
+14
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08.10.2022 11:57
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Почему Пугачеву на расеи объявили врагом и убрали ее песни из эфира ?

Упала ранняя звезда, в полях прохлада.
Плывет паром, поет вода о чем-то рядом.
И там, где светится река у тихой рощи,
Соединяет берега седой паромщик.

Разлук так много на земле и разных судеб,
Надежду дарит на заре паромщик людям.
То берег левый нужен им, то берег правый.
Влюбленных много - он один у переправы.

Струится время без конца у тихой рощи,
Венчает юные сердца седой паромщик,
Но нас с тобой соединить паром не в силах,
Нам никогда не повторить того, что было.
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08.10.2022 11:42 Відповісти
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08.10.2022 11:43 Відповісти
На черзі кремль і бунькер фюрера 😡
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08.10.2022 14:07 Відповісти
ахахахахахаааааа!!!!!!!!!!!! ЭТО -5 !!!!!
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08.10.2022 12:15 Відповісти
Алла Пугачева была и есть врагом Властей России...подонки были холопами, стали рабами.
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08.10.2022 18:55 Відповісти
расия, что же еще...
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08.10.2022 11:42 Відповісти
Террорист Гиркин поиздевался над Путиным из-за разрушения Крымского моста.
Экс-главарь боевиков «ДНР» похвалил Киев за «фейерверк».
Бывший офицер Федеральной службы безопасности РФ и «экс-министр обороны» в так называемой «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков), назвал взрыв на Крымском мосту лучшим «поздравлением» для российского президента Владимира Путина.
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08.10.2022 11:51 Відповісти
я за спасскую башню(что с курантами) Кремля проголосовал би!)))
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08.10.2022 11:42 Відповісти
Кремлю приготуватись
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08.10.2022 11:42 Відповісти
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08.10.2022 11:43 Відповісти
Вже пора шоб упали іх імперські амбіціі .
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08.10.2022 11:43 Відповісти
- Владимир Владимирович, а что случилось с Крымским мостом?
- Он утонул..
)
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08.10.2022 11:55 Відповісти
Пора лапки к верху и говорить"это фюррер виноват. Мы не причём"
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08.10.2022 11:44 Відповісти
***** з цього приводу миттєво наповнило лайном три валізи.
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08.10.2022 11:45 Відповісти
Та де, там "каштаньі", і то не кожного дня....
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08.10.2022 11:48 Відповісти
На черзі придушення путіна сцяними ганчірками)
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08.10.2022 11:45 Відповісти
Ще рано радіти: от коли той міст не буде підлягати ремонту й стане неможливим до експлуатації, тоді й запишемо в один ряд з потопленою Москвою.
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08.10.2022 11:49 Відповісти
Але я ніяк не хочу девальвувати сьогоднішню подію: це яскраве нагадування кацапам, що це наша земля!
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08.10.2022 13:31 Відповісти
Что на очереди?
Если из кацапских символов, то по мавзолею, а если из практических соображений, то по аэродрому стратегических бомбардировщиков и по ракетным складам !
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08.10.2022 11:50 Відповісти
https://www.yapfiles.ru/show/2804078/b565bc94e5479109dcc381d7c2ed24d4.mp4.html
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08.10.2022 11:50 Відповісти
Розпад кривавої недоімперії
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08.10.2022 11:50 Відповісти
Пора уже валить мосты которыми рашисты с дальнего Востока перебрасывают технику. А так же самое главное, нефте/газопроводы и добычу, за счет чего ***** и воюет и нанимает наемников. ***** начал войну как только невть взлетела до облаков, он ее и закончит когда у него закончатся нефтедоллары. Тогда ***** свои же задушат.
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08.10.2022 11:50 Відповісти
«Тактика направленого взрыва» - шоб його свої удушилі прямо в хремлі
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08.10.2022 12:00 Відповісти
Требую продолжения банкета, горящая мацква подойдет
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08.10.2022 11:52 Відповісти
Бутусов, у тебе в "Цензорі" засіли москальські прихвостні ! Читай початок : У реченні слово "україна" написали з маленької літери, зато крейсер "Москва" -- з великої!!! А впадло вам спочатку прочитати те, що збираєтесь викладати на сторінках ?! То винайміть вчительку з української мови для початкових класів !!!
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08.10.2022 11:52 Відповісти
це вже неодноразово траплялось..залежить яка зміна працює
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08.10.2022 11:55 Відповісти
Мабудь одна зміна зі східу , а інша з заходу
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08.10.2022 12:01 Відповісти
АТБ-маркет

@atb_market_tm

·

3 год

Незабаром відкриття в Криму
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08.10.2022 11:53 Відповісти
Як тільки звільнимо Крим , так і відкриється АТБ
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08.10.2022 14:11 Відповісти
I Нова Пошта ВСУ пiдперае...
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08.10.2022 19:20 Відповісти
конспірологія\ до пуйла не підпускали/догий стіл..гівно в чумадані..забирали квіти з могилки..\,щоб розвідка не змогла взяти біоматеріал на днк,невідомо чи то пуйло було...Думаю що розвідка має зразок днк ,але треба співставити а цього не вдається
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08.10.2022 11:54 Відповісти
Підказка
1. Крейсер мацква
2. кримський міст
3. КРЕМЛЬ

Не дякуйте
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08.10.2022 11:54 Відповісти
Минобороны РФ: Крымский мост выполнил поставленные задачи и отошёл на более выгодные рубежи.
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08.10.2022 11:56 Відповісти
Перегруппировывается
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08.10.2022 11:57 Відповісти
Относительно взрыва на мосту... Въезд на Крымский мост тщательно контролируется. Там размещены стационарные инспекционно-досмотровые радиотехнические комплексы СТ-6035 Управления ведомственной охраны Минтранса рф, которые проверяют машины на наличие взрывчатых веществ.То, что мы видели подрыв грузовика, а не ракеты, уже более чем очевидно. То есть, грузовик вполне мог перевозить некие взрывчатые материалы, возможно даже боеприпасы вместе со взрывателями вместе (что запрещено по технике безопасности) и они детонировали.Грузовик, заполненный взрывчаткой в таком количестве мог попасть на Крымский мост только после прохождения поста, следовательно это был грузовик российских силовиков и провоз осуществлялся с их ведома. В общем... Это не мы. Это головотяпство!
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08.10.2022 12:00 Відповісти
Так , КУРЦУ премію
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08.10.2022 12:03 Відповісти
До речі, а може це могелізовані кацапи вже діють , щоб до дому скоріше повернутися?
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08.10.2022 12:04 Відповісти
На жаль. Так ближче до істини. Хоч є маленька надія що на вантажівку з вибухівкою якимось чином причепили міну ще на території кацапії, чи вмонтували в раму.
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08.10.2022 12:06 Відповісти
Это пять.
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08.10.2022 12:49 Відповісти
ККК(??!)
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08.10.2022 12:21 Відповісти
На черзі-кремль!
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08.10.2022 11:55 Відповісти
Новая глава в учебнике по военной стратегии "Как Украина, при наличии у лаптеногих. аналовнетного ПВО, отрезала от снабжения группировку оккупанов под Херсоном на левом берегу Днепра"
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08.10.2022 11:56 Відповісти
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08.10.2022 11:57 Відповісти
Что кацапа,подгороет из за моста? Уже у вас оказывается мост никому не нужен.
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08.10.2022 12:10 Відповісти
нерозумію "ажиотаж" спалахнув бензовоз і що？через годину його потушать
Міст цілий і наразі в Україні немає політичної волі вражати інфраструктуру на Росії немає
Те що були поодинокі партизанські або диверсійні заходи не є послідовною політикою по знищенню інфраструктури ворога
Як треба знищувати її добре показує росія !
Коли систематично будуть горіти дороги аеропорти вокзали в Белгороді Курську Ростові тоді можна щось казати , чому немає політичної волі ? питання до тих хто обіймає владу
Наскільки я розумію навіть Залужний підзвітний міністру оборони котрий в свою чергу підзвітній президенту та парламенту Крапка
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08.10.2022 12:02 Відповісти
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08.10.2022 12:05 Відповісти
Точно цілий? Ти дивився уважно?
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08.10.2022 12:10 Відповісти
По-перше міс зовсім не цілий.

По-друге ми не кацапи щоб знищувати їх мирних на вокзалах. Навіть таких придуркуватих мирних.
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08.10.2022 12:14 Відповісти
Давайте оцю муйню з мірнимі вакзаламі закінчувати. На час війни все стає воєнним. І вокзали в тому числі. То ж кацапи луплять по нашим логістичним центрам. Наша задача робити те саме. А якщо хтось там стояв з валізою то то виключно його проблема. Війна це не гра в піддавки.
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08.10.2022 12:21 Відповісти
Шутка?
2 пролета в хлам и ЖД часть прогорела
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08.10.2022 12:16 Відповісти
У кацапов такой только вариант

Валить Х-ло и свалить на него

И потом переговоры на тему репараций и компенсации
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08.10.2022 12:04 Відповісти
Це единий варіант . Усі інши ведуть до повного розвалу недоимперіі
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08.10.2022 12:07 Відповісти
Імперія має розпастися. Інакше вони знов нападуть, як роблять це сотнями років.
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08.10.2022 12:16 Відповісти
На черзі Кремль і Держдума рф
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08.10.2022 12:09 Відповісти
А давайте зайдемо з козирів - на черзі *****! Бавовна в чемодані.
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08.10.2022 12:42 Відповісти
Теперь цель - это монумент "Родина-мать", где русская шлюха с безумным лицом так и ждет ракеты, дрона или самолета-таранщика, который отправит ее на землю раздвигать оторванные ноги.

Пора ДРГ захватывать любой самолет и идти на атаку или таранить (выпрыгнув с парашютом) эту мразь в Сталинграде. Или завести дрона 20-30кг подъемной массы через Казахстан и атаковать в слабое место в конструкции с взрывчаткой с направленным взрывом фугасным. Когда эта шлюха будет лежать на земле, то кацапы еще лучше усвоят урок, который им давно стоило преподать.
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08.10.2022 13:05 Відповісти
Ну, по логике следующим должен быть кремль.
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08.10.2022 14:14 Відповісти
А тепер на черзі кремлядський ВІГВАМ з курвантами та гранітний смітник для кацапомордого картавого мерця з праховим парконом підоросів ...!!!
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08.10.2022 15:07 Відповісти
 
 