Міноборони України: "Крейсер "Москва" та Керченський міст "впали". Що на черзі, росіяни?"

У Міністерстві оборони України відреагували на вибух на Кримському мосту, згадавши і про затонулий крейсер "Москва".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Міноборони України написали у Twitter.

The guided missile cruiser Moskva and the Kerch Bridge – two notorious symbols of russian power in Ukrainian Crimea – have gone down.

What’s next in line, russkies? — Defense of Ukraine (@DefenceU) October 8, 2022

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"Ракетний крейсер "Москва" та Керченський міст – два сумнозвісні символи російської влади в українському Криму – "впали". Що на черзі, росіяни?", - йдеться у дописі