McDonald’s відновлює роботу в Рівному

Компанія McDonald’s відновила роботу ресторану в Рівному.

Про це повідомила пресслужба компанії, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з пресрелізом, у ресторані на вул. Борисенка, 1 доступні всі способи замовлення (у залі, через експрес-вікно та МакДрайв), також працює доставка McDelivery.

Компанія уточнює, що всі ресторани працюють за оновленими протоколами безпеки. Заклад зачиняється під час повітряної тривоги та відновлює роботу через годину після її скасування. Також ресторан не працюватиме у разі відключення електроенергії.

Нагадаємо, з 20 вересня McDonald's розпочав поетапне відкриття ресторанів в Україні. Станом на 3 листопада в мережі McDonald's в Україні працює 51 ресторан.

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