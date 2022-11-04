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Новини Війна
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Наполягаємо, щоб Іран припинив постачання зброї до Росії, - Боррель

іран

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель звернувся до Ірану із закликом припинити поставки озброєння Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Spiegel.

Під час зустрічі міністрів закордонних справ країн G7, Боррель відзначив, що Україна надала докази використання Росією іранських безпілотників.

"Ми наполягаємо на тому, щоб Іран припинив постачання зброї до Росії", - відзначив Боррель.

Тим часом директор з питань комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив про занепокоєння через те, що Іран може постачати Росії й інші види озброєння, наприклад ракети класу "земля-земля".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг про плани Ірану постачати Росії дрони та балістичні ракети: "Це неприйнятно".

Автор: 

Іран (2043) росія (65301) Євросоюз (13431) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+10
Іран, буль ласочка, не постачай зброю росії. Ну дуже тебе просимо. Дитячий садок
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04.11.2022 11:53
+5
Просити, наполягати... от бомбанути заводик цих "вірних" зовсім інша справа.
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04.11.2022 11:58
+5
Я был убеждён, что стоило бы Модесту Матвеевичу появиться здесь и заорать на упыря: «Вы это прекратите, товарищ Выбегалло!» - как упырь немедленно бы прекратил.

(А. и Б. Стругацкие, "Понедельник начинается в субботу")
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04.11.2022 11:59
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Іран, буль ласочка, не постачай зброю росії. Ну дуже тебе просимо. Дитячий садок
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04.11.2022 11:53 Відповісти
Ага, після слів "будь ласочка" варто ще додати "ради Аллаха". А далі - по тексту...
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04.11.2022 12:36 Відповісти
кто такой боррелль вообще тем более для ирана не смешите ...
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04.11.2022 11:53 Відповісти
Імпотенти.
Вас вже ніхто не поважає.
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04.11.2022 11:57 Відповісти
Просити, наполягати... от бомбанути заводик цих "вірних" зовсім інша справа.
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04.11.2022 11:58 Відповісти
Я был убеждён, что стоило бы Модесту Матвеевичу появиться здесь и заорать на упыря: «Вы это прекратите, товарищ Выбегалло!» - как упырь немедленно бы прекратил.

(А. и Б. Стругацкие, "Понедельник начинается в субботу")
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04.11.2022 11:59 Відповісти
Вот куда Модеста Матвеивича надо отправить.

Там обергруппенфюррер Медведев ведёт финальный отчаянный бой с легендарным российским кокаином:

«У нас есть возможность отправить всех врагов в геенну огненную, но не это наша задача», - подчеркнул Медведев.

По его словам, в настоящий момент есть «священная цель - остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал».

«Ибо его цель - погибель. Наша цель - жизнь. Его оружие - затейливая ложь. А наше оружие - правда», - уточняется в посте Медведева.

Или может быть Кристобаля Хунту лучше, он отличный таксидермист.
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04.11.2022 12:12 Відповісти
на болтах у свинособак повністью почав їхати дах...
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04.11.2022 12:04 Відповісти
ще трохи і в ірану появиться бімба (з допомогою московитів) тоді що будете робити?
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04.11.2022 12:05 Відповісти
уже есть и не одна
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04.11.2022 12:36 Відповісти
Тоді будуть "цюцюркатися" як зараз з *уйлом!
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04.11.2022 12:36 Відповісти
про цю проблему, ії виникнення та можливі вирішення гарно сказав один військовий парамедик, татарин за походженням та муфтій у мирні часи: Деякі мусульманські країни на політичній арені навіть підтримують Росію. Іран уже фактично союзник, але не єдиний. Є велика кількість інших країн, які навіть фінансують москалів і підтримують їх. Вся ця пропаганда вже 20 років робилася з метою підтримки Росії, що би вона не робила. Джерело:
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04.11.2022 12:18 Відповісти
ще одно чудо вилізло.з папірцем..--куда папірдєть?
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04.11.2022 12:34 Відповісти
Просто не віриться, що пейсаті та бідон не розуміють до чого приведуть такі голослівні заклики без серйозних дій. Після України іранські мопеди та ракети полетять в Ізраїль, саудитів, ісламські фанатики замість начинених вибухівкою авто та шахідів будуть запускати "мопеди" по містах США та ЄС.
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04.11.2022 12:39 Відповісти
Не полетять. Бо Ізраїль, Саудія, США, ЄС - сильні і мають чим постояти за себе. Іран їх боїться. А от ми Ірану нічого, окрім дипломатії, пред'явити не зможемо...
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04.11.2022 14:05 Відповісти
Чого ірану боятися, дірявих санкцій ? У них під боком є підерація та косорилі, які завжди допоможуть ресурсами та технологіями. Що завадить ірану продавати дрони палестинцям, які напишуть на них "мак-3" і почнуть запускати сотнями по пейсатим. Також екстремісти зможуть перевозити дрони в фурах або морських контейнерах в країни ЄС та США або навіть запускати їх із сусідніх країн. А іран буде як і зараз морозитися, що це не ми.
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04.11.2022 14:43 Відповісти
А якщо нє, то шо, Боррель?
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04.11.2022 12:44 Відповісти
Наполягаємо, щоб припинив. А то що буде? А то не припинить.
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04.11.2022 12:46 Відповісти
А занепокоєння глибоке, чи так собі, не дуже?..
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04.11.2022 13:09 Відповісти
https://newformat.info/news/do-rosii-prybuv-cherhovyj-vantazhnyj-litak-z-iranu/
А тим часом до Мацкви прилетів Іранський Іл-76 і розвантажується. Напевне, балістичні ракети підігнали та й дронів на додачу. А наші партнери ніяк не роздупляться і не передадуть нам давно обіцяне ППО - додаткові Іріс-Т, НАСАМСи, Хавки... Як би пізно не було...
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04.11.2022 14:03 Відповісти
Наполягати треба ракетними ударами по логістиці. Іран поки що не ядерна держава.

Але ви дочекаєтесь що вони під патронажем рф років за 5 стануть.
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04.11.2022 16:17 Відповісти
Іран вже злякався.
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04.11.2022 16:59 Відповісти
Ось тому Іран вже не один десяток років член клав на европу і США бо вони тільки наполягають та стурбовані.Іран зрозумів що ООН і европа імпотенти і нічого не роблять окрім як базікають.Тому і далі займаються своїми брудними справами і плювати він хотів на европейских терпіл
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04.11.2022 19:21 Відповісти
 
 