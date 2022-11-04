Наполягаємо, щоб Іран припинив постачання зброї до Росії, - Боррель
Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель звернувся до Ірану із закликом припинити поставки озброєння Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Spiegel.
Під час зустрічі міністрів закордонних справ країн G7, Боррель відзначив, що Україна надала докази використання Росією іранських безпілотників.
"Ми наполягаємо на тому, щоб Іран припинив постачання зброї до Росії", - відзначив Боррель.
Тим часом директор з питань комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив про занепокоєння через те, що Іран може постачати Росії й інші види озброєння, наприклад ракети класу "земля-земля".
Топ коментарі
+10 Oleksandr Onys
показати весь коментар04.11.2022 11:53
+5 Ольга Мартынюк #458587
показати весь коментар04.11.2022 11:58
+5 Алекс Скела
показати весь коментар04.11.2022 11:59
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вас вже ніхто не поважає.
(А. и Б. Стругацкие, "Понедельник начинается в субботу")
Там обергруппенфюррер Медведев ведёт финальный отчаянный бой с легендарным российским кокаином:
«У нас есть возможность отправить всех врагов в геенну огненную, но не это наша задача», - подчеркнул Медведев.
По его словам, в настоящий момент есть «священная цель - остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал».
«Ибо его цель - погибель. Наша цель - жизнь. Его оружие - затейливая ложь. А наше оружие - правда», - уточняется в посте Медведева.
Или может быть Кристобаля Хунту лучше, он отличный таксидермист.
А тим часом до Мацкви прилетів Іранський Іл-76 і розвантажується. Напевне, балістичні ракети підігнали та й дронів на додачу. А наші партнери ніяк не роздупляться і не передадуть нам давно обіцяне ППО - додаткові Іріс-Т, НАСАМСи, Хавки... Як би пізно не було...
Але ви дочекаєтесь що вони під патронажем рф років за 5 стануть.