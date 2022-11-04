Наполягаємо, щоб Іран припинив постачання зброї до Росії, - Боррель

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель звернувся до Ірану із закликом припинити поставки озброєння Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Spiegel.

Під час зустрічі міністрів закордонних справ країн G7, Боррель відзначив, що Україна надала докази використання Росією іранських безпілотників.

"Ми наполягаємо на тому, щоб Іран припинив постачання зброї до Росії", - відзначив Боррель.

Тим часом директор з питань комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив про занепокоєння через те, що Іран може постачати Росії й інші види озброєння, наприклад ракети класу "земля-земля".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг про плани Ірану постачати Росії дрони та балістичні ракети: "Це неприйнятно".