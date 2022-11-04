Путін дозволив мобілізацію росіян із судимістю за тяжкі злочини

Російський диктатор Путін підписав закон, згідно з яким дозволяється призов громадян, які мають незняту чи непогашену судимість за деякі тяжкі злочини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання ТАСС.

"Путін підписав закон, згідно з яким на військову службу в рамках мобілізації можуть бути приззвані громадяни, які мають незняту чи непогашену судимість за деякі тяжкі злочини.

Тим самим законом визначено винятки, коли призов на військову службу громадян із непогашеною судимістю неможливий", - йдеться в повідомленні.

За даними Telegram-каналу Baza, цим же законом визначено, що не можуть бути мобілізовані засуджені, які вчинили злочини проти статевої недоторканності неповнолітнього, а також ті, хто відбуває термін за такими статтями:

Статті 205 - 205.5 КК РФ - це всі статті, що стосуються тероризму (вчинення теракту, сприяння, публічні заклики до терористичної діяльності, виправдання/пропаганда тероризму, організація терористичної спільноти тощо).

ст. 206 КК РФ - "Захоплення заручника".

ст. 208 КК РФ - "Організація незаконного збройного формування або участь у ньому, а також участь у збройному конфлікті або військових діях з метою, що суперечать інтересам Російської Федерації".

ст. 211 КК РФ - "Викрадання судна повітряного або водного транспорту або залізничного рухомого складу".

ст. 220 і 221 КК РФ - "Незаконне поводження з ядерними матеріалами або радіоактивними речовинами".

І "Розкрадання або вимагання ядерних матеріалів або радіоактивних речовин".

ст. 275 і 275.1 КК РФ - "Держзрада" і "Співпраця на конфіденційній основі з іноземною державою, міжнародною або іноземною організацією".

ст. 276 - 280 КК РФ - це "Шпигунство", "Зазіхання на життя державного або громадського діяча", "Насильницьке захоплення влади або насильницьке утримання влади", "Збройний заколот", "Публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності".

ст. 282.1 та 282.3 КК РФ - "Організація екстремістського співтовариства" та "Фінансування екстремістської діяльності".

ст. 360 та 361 КК РФ - "Напад на осіб або установи, які користуються міжнародним захистом" та "Акт міжнародного тероризму".

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