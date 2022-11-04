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Новини Війна Мобілізація в РФ
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Путін дозволив мобілізацію росіян із судимістю за тяжкі злочини

росія,в'язниця,тюрма

Російський диктатор Путін підписав закон, згідно з яким дозволяється призов громадян, які мають незняту чи непогашену судимість за деякі тяжкі злочини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання ТАСС.

"Путін підписав закон, згідно з яким на військову службу в рамках мобілізації можуть бути приззвані громадяни, які мають незняту чи непогашену судимість за деякі тяжкі злочини.

Тим самим законом визначено винятки, коли призов на військову службу громадян із непогашеною судимістю неможливий", - йдеться в повідомленні.

За даними Telegram-каналу Baza, цим же законом визначено, що не можуть бути мобілізовані засуджені, які вчинили злочини проти статевої недоторканності неповнолітнього, а також ті, хто відбуває термін за такими статтями:

Статті 205 - 205.5 КК РФ - це всі статті, що стосуються тероризму (вчинення теракту, сприяння, публічні заклики до терористичної діяльності, виправдання/пропаганда тероризму, організація терористичної спільноти тощо).

ст. 206 КК РФ - "Захоплення заручника".

ст. 208 КК РФ - "Організація незаконного збройного формування або участь у ньому, а також участь у збройному конфлікті або військових діях з метою, що суперечать інтересам Російської Федерації".

ст. 211 КК РФ - "Викрадання судна повітряного або водного транспорту або залізничного рухомого складу".

ст. 220 і 221 КК РФ - "Незаконне поводження з ядерними матеріалами або радіоактивними речовинами".
І "Розкрадання або вимагання ядерних матеріалів або радіоактивних речовин".

ст. 275 і 275.1 КК РФ - "Держзрада" і "Співпраця на конфіденційній основі з іноземною державою, міжнародною або іноземною організацією".

ст. 276 - 280 КК РФ - це "Шпигунство", "Зазіхання на життя державного або громадського діяча", "Насильницьке захоплення влади або насильницьке утримання влади", "Збройний заколот", "Публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності".

ст. 282.1 та 282.3 КК РФ - "Організація екстремістського співтовариства" та "Фінансування екстремістської діяльності".

ст. 360 та 361 КК РФ - "Напад на осіб або установи, які користуються міжнародним захистом" та "Акт міжнародного тероризму".

Читайте: Жителів Херсона потрібно вивезти з міста, щоб вони "не страждали від обстрілів", - Путін

Автор: 

путін володимир (23854) росія (65301)


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Топ коментарі
+12
А до цього він що, катехаричски протиф був???
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04.11.2022 14:06
+12
Мегамощно.
Через деякий час з'являтся барильефы воров в законе и пыонеры будут честь отдавать хероям
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04.11.2022 14:07
+7
Пуйло тварюка і психічнохворий покидьок !
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04.11.2022 14:07
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А до цього він що, катехаричски протиф був???
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04.11.2022 14:06 Відповісти
До цього він посмертно нагородив орденом "За мужество" (з підписом президента московії) маніяка розбійника відсидівшиго 15 з 25 року за вбивство 5 людей
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04.11.2022 14:44 Відповісти
Мегамощно.
Через деякий час з'являтся барильефы воров в законе и пыонеры будут честь отдавать хероям
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04.11.2022 14:07 Відповісти
І це вже в них було. Сациальна блізкіє.
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04.11.2022 14:13 Відповісти
Пуйло тварюка і психічнохворий покидьок !
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04.11.2022 14:07 Відповісти
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04.11.2022 14:44 Відповісти
Так понимаю скоро увидим Навального в окопе?
Опозицию в расход
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04.11.2022 14:11 Відповісти
Ну Крим він піде захищати точно добровільно
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04.11.2022 14:47 Відповісти
Ну що, чекаємо "сучью войну", як за часів совка, за яким так сумують парашкинці?
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04.11.2022 14:11 Відповісти
Не буде більше ніякої "***** війни". Нові "злодії" в 90-х стали продавати титул "злодія в законі", а сьогодні "злодієм" призначає феесбе. Тепер всі "суки".
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04.11.2022 14:19 Відповісти
Почему то вспомнилось. "Холодное лето 53-го".
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04.11.2022 14:12 Відповісти
Для здійснення геноциду українців кримінальники саме те що ***** потрібно. Тим більше що в випадку загибелі таких мобіків буде вважатися що ***** "почистив" *****стан від кримінальників.
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04.11.2022 14:14 Відповісти
Наступні жінки а потім "юнармія" схиблений ***** вирішив усіх рабокацапів покласти на війні.
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04.11.2022 14:15 Відповісти
2023год. Путин разрешил призывать собак и кошек.
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04.11.2022 14:17 Відповісти
це майбутня команда і керівний склад наступного царя ху@лостана
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04.11.2022 14:17 Відповісти
Да здраствуют штрафбати! А за ними загранотряди. Кацапам буде весело. ZEгниди ще не скопіювали свого кумира? Скоро Безумна с Третяковою подадуть законопроєкт. Ждітє
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04.11.2022 14:31 Відповісти
Те що я писав сьогодні..підтверджено.


Яке в рашці може бути незадоволення? ви про шо? там як скотину приведуть на убой вона навіть не бекне.

В Бурятии 4 ноября состоялась акция протеста из-за войны.
8 активисток.Я не могу (выйти на акцию - ред.)? У меня вообще никаких прав нет?», - говорила женщина.Однако ответа на эти вопросы так и не последовало.https://t.me/tvrain/59555
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04.11.2022 14:33 Відповісти
Чикатило не дожив. Зараз би тащив у багні міноментну плиту, серійно вбивав би цивільних та славив би карліка та гундяя. Згідно з рашен законом серійні вбивці у мордорі мають право на зброю і подальші вбивства.
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04.11.2022 14:45 Відповісти
Враховуючи місце народження чикатила, ваш коментар не доречний
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04.11.2022 15:09 Відповісти
Це не тобі рішати.
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04.11.2022 15:18 Відповісти
"ті, хто відбуває термін за такими статтями:..."... дивно, саме це й робить па.бедоносна "друга" армія світу...
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04.11.2022 14:48 Відповісти
готовят освободившиеся места в тюряге под новых недовольных..., хотя, где их там взять, недовольных в рашке..., скотина и та, когда ее ведут на убой, хотя бы блеет или мычит, а тут, молчание ягнят...
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04.11.2022 15:05 Відповісти
Логічно.Країна-терорист набирає в військо бандитів і терористів.А дехто з світових лідерів хоче пахана тих покидьків на G-20 бачити.От бен Ладен не дожив,теж міг би на двадцятку поїхати ,на фоні бункерного діда нічого так би виглядав
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04.11.2022 15:25 Відповісти
Милостиво позволить изволил...
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04.11.2022 15:26 Відповісти
Вова Д'арк
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04.11.2022 17:26 Відповісти
Ему уже по барабану эти вопросы уголовщины. Так как он сам давно убиица рецидивист.
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04.11.2022 20:24 Відповісти
 
 