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Новости Война Мобилизация в РФ
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Путин разрешил мобилизацию россиян с судимостью за тяжкие преступления

росія,в'язниця,тюрма

Российский диктатор Путин подписал закон, согласно которому разрешается призыв граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за некоторые тяжкие преступления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС.

"Путин подписал закон, согласно которому на военную службу в рамках мобилизации могут быть призваны граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за некоторые тяжкие преступления".

Тем же законом определены исключения, когда призыв на военную службу граждан с непогашенной судимостью невозможен", - говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала Baza, этим же законом определено, что не могут быть мобилизованы осужденные, совершившие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, а также отбывающие срок по следующим статьям:

Статьи 205 - 205.5 УК РФ – это все статьи, касающиеся терроризма (совершение теракта, содействие, публичные призывы к террористической деятельности, оправдание/пропаганда терроризма, организация террористического сообщества и т.д.).

Ст. 206 УК РФ – "Захват заложника".

Ст. 208 УК РФ – "Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, а равно участие в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам Российской Федерации".

Ст. 211 УК РФ – "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

Ст. 220 и 221 УК РФ – "Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами".
И "Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ".

Ст. 275 и 275.1 УК РФ – "Госизмена" и "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией".

Ст. 276 - 280 УК РФ - это "Шпионаж", "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля", "Насильственный захват власти или насильственное удержание власти", "Вооруженный мятеж", "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности".

Ст. 282.1 и 282.3 УК РФ - "Организация экстремистского сообщества" и "Финансирование экстремистской деятельности".

Ст. 360 и 361 УК РФ - "Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой" и "Акт международного терроризма".

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путин владимир (31295) россия (95615)


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Топ комментарии
+12
А до цього він що, катехаричски протиф був???
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04.11.2022 14:06
+12
Мегамощно.
Через деякий час з'являтся барильефы воров в законе и пыонеры будут честь отдавать хероям
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04.11.2022 14:07
+7
Пуйло тварюка і психічнохворий покидьок !
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04.11.2022 14:07
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А до цього він що, катехаричски протиф був???
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04.11.2022 14:06 Ответить
До цього він посмертно нагородив орденом "За мужество" (з підписом президента московії) маніяка розбійника відсидівшиго 15 з 25 року за вбивство 5 людей
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04.11.2022 14:44 Ответить
Мегамощно.
Через деякий час з'являтся барильефы воров в законе и пыонеры будут честь отдавать хероям
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04.11.2022 14:07 Ответить
І це вже в них було. Сациальна блізкіє.
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04.11.2022 14:13 Ответить
Пуйло тварюка і психічнохворий покидьок !
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04.11.2022 14:07 Ответить
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04.11.2022 14:44 Ответить
Так понимаю скоро увидим Навального в окопе?
Опозицию в расход
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04.11.2022 14:11 Ответить
Ну Крим він піде захищати точно добровільно
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04.11.2022 14:47 Ответить
Ну що, чекаємо "сучью войну", як за часів совка, за яким так сумують парашкинці?
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04.11.2022 14:11 Ответить
Не буде більше ніякої "***** війни". Нові "злодії" в 90-х стали продавати титул "злодія в законі", а сьогодні "злодієм" призначає феесбе. Тепер всі "суки".
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04.11.2022 14:19 Ответить
Почему то вспомнилось. "Холодное лето 53-го".
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04.11.2022 14:12 Ответить
Для здійснення геноциду українців кримінальники саме те що ***** потрібно. Тим більше що в випадку загибелі таких мобіків буде вважатися що ***** "почистив" *****стан від кримінальників.
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04.11.2022 14:14 Ответить
Наступні жінки а потім "юнармія" схиблений ***** вирішив усіх рабокацапів покласти на війні.
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04.11.2022 14:15 Ответить
2023год. Путин разрешил призывать собак и кошек.
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04.11.2022 14:17 Ответить
це майбутня команда і керівний склад наступного царя ху@лостана
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04.11.2022 14:17 Ответить
Да здраствуют штрафбати! А за ними загранотряди. Кацапам буде весело. ZEгниди ще не скопіювали свого кумира? Скоро Безумна с Третяковою подадуть законопроєкт. Ждітє
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04.11.2022 14:31 Ответить
Те що я писав сьогодні..підтверджено.


Яке в рашці може бути незадоволення? ви про шо? там як скотину приведуть на убой вона навіть не бекне.

В Бурятии 4 ноября состоялась акция протеста из-за войны.
8 активисток.Я не могу (выйти на акцию - ред.)? У меня вообще никаких прав нет?», - говорила женщина.Однако ответа на эти вопросы так и не последовало.https://t.me/tvrain/59555
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04.11.2022 14:33 Ответить
Чикатило не дожив. Зараз би тащив у багні міноментну плиту, серійно вбивав би цивільних та славив би карліка та гундяя. Згідно з рашен законом серійні вбивці у мордорі мають право на зброю і подальші вбивства.
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04.11.2022 14:45 Ответить
Враховуючи місце народження чикатила, ваш коментар не доречний
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04.11.2022 15:09 Ответить
Це не тобі рішати.
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04.11.2022 15:18 Ответить
"ті, хто відбуває термін за такими статтями:..."... дивно, саме це й робить па.бедоносна "друга" армія світу...
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04.11.2022 14:48 Ответить
готовят освободившиеся места в тюряге под новых недовольных..., хотя, где их там взять, недовольных в рашке..., скотина и та, когда ее ведут на убой, хотя бы блеет или мычит, а тут, молчание ягнят...
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04.11.2022 15:05 Ответить
Логічно.Країна-терорист набирає в військо бандитів і терористів.А дехто з світових лідерів хоче пахана тих покидьків на G-20 бачити.От бен Ладен не дожив,теж міг би на двадцятку поїхати ,на фоні бункерного діда нічого так би виглядав
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04.11.2022 15:25 Ответить
Милостиво позволить изволил...
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04.11.2022 15:26 Ответить
Вова Д'арк
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04.11.2022 17:26 Ответить
Ему уже по барабану эти вопросы уголовщины. Так как он сам давно убиица рецидивист.
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04.11.2022 20:24 Ответить
 
 