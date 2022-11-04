Путин разрешил мобилизацию россиян с судимостью за тяжкие преступления

Российский диктатор Путин подписал закон, согласно которому разрешается призыв граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за некоторые тяжкие преступления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС.

"Путин подписал закон, согласно которому на военную службу в рамках мобилизации могут быть призваны граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за некоторые тяжкие преступления".

Тем же законом определены исключения, когда призыв на военную службу граждан с непогашенной судимостью невозможен", - говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала Baza, этим же законом определено, что не могут быть мобилизованы осужденные, совершившие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, а также отбывающие срок по следующим статьям:

Статьи 205 - 205.5 УК РФ – это все статьи, касающиеся терроризма (совершение теракта, содействие, публичные призывы к террористической деятельности, оправдание/пропаганда терроризма, организация террористического сообщества и т.д.).



Ст. 206 УК РФ – "Захват заложника".



Ст. 208 УК РФ – "Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, а равно участие в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам Российской Федерации".



Ст. 211 УК РФ – "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".



Ст. 220 и 221 УК РФ – "Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами".

И "Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ".



Ст. 275 и 275.1 УК РФ – "Госизмена" и "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией".



Ст. 276 - 280 УК РФ - это "Шпионаж", "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля", "Насильственный захват власти или насильственное удержание власти", "Вооруженный мятеж", "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности".



Ст. 282.1 и 282.3 УК РФ - "Организация экстремистского сообщества" и "Финансирование экстремистской деятельности".



Ст. 360 и 361 УК РФ - "Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой" и "Акт международного терроризма".

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