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Новости Война
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Рашисты ударили ракетами по Запорожскому району, - Старух. ФОТО

запоріжжя

Сегодня ночью противник ударил ракетами С-300 по населенным пунктам Запорожского района.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате попадания одной из ракет повреждена газовая труба на открытой территории, возник пожар, ликвидированный нашими спасателями. По предварительным данным, пострадавших нет.

"Продолжаем держать строй и приближать нашу победу!" - резюмирует глава региона.

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Рашисты ударили ракетами по Запорожскому району, - Старух 01
Рашисты ударили ракетами по Запорожскому району, - Старух 02
Рашисты ударили ракетами по Запорожскому району, - Старух 03

обстрел (27259) ракеты (3573) Запорожская область (3097) Старух Александр (145)


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