Рашисты ударили ракетами по Запорожскому району, - Старух. ФОТО
Сегодня ночью противник ударил ракетами С-300 по населенным пунктам Запорожского района.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в результате попадания одной из ракет повреждена газовая труба на открытой территории, возник пожар, ликвидированный нашими спасателями. По предварительным данным, пострадавших нет.
"Продолжаем держать строй и приближать нашу победу!" - резюмирует глава региона.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль