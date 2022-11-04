УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6266 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 868 0
обстріл (27098) ракети (3928) Запорізька область (3362) Старух (199)

Рашисти вдарили ракетами по Запорізькому району, - Старух. ФОТО

запоріжжя

Сьогодні вночі противник вдарив ракетами С-300 по населених пунктах Запорізького району.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в результаті влучання однієї з ракет пошкоджено газову трубу на відкритій території, виникла пожежа, яка ліквідована нашими рятувальниками. За попередніми даними, постраждалих немає.

"Продовжуємо тримати стрій і наближати нашу перемогу!", - резюмує очільник регіону.

Також читайте: Минулої доби росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 18 населених пунктів на Запоріжжі, - ОВА

Рашисти вдарили ракетами по Запорізькому району, - Старух 01
Рашисти вдарили ракетами по Запорізькому району, - Старух 02
Рашисти вдарили ракетами по Запорізькому району, - Старух 03

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 