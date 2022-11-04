У Львові жителям багатоповерхівок відшкодовуватимуть 50% вартості придбаних електрогенераторів
Мешканці багатоповерхівок у Львові зможуть отримати від міста відшкодування 50% вартості генератора. Таке рішення 4 листопада ухвалив міський виконавчий комітет.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.
"Програма передбачає компенсацію на відшкодування вартості закупівлі електрогенераторів у багатоквартирних будинках 3-х та більше поверхів. Сума відшкодування не може перевищувати 50% вартості електрогенератора, але не більше 30 тис. грн. Є вимоги до електрогенератора – його номінальна потужність має бути від 3 кВт", - йдеться у повідомлення.
Аби отримати компенсацію мешканці спільно з балансоутримувачем будинку спочатку мають оплатити купівлю електрогенератора через банк. Далі, для отримання компенсації, подають через ЦНАП або сервіс електронних звернень на розгляд комісії пакет документів.
Далі кожне звернення розглядатиметься комісією. У разі позитивного рішення його буде скеровано до районних адміністрації, які й здійснюватимуть виплату компенсацій.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
''Тєлєвізяр сматрєть''
Чем больше генераторов, тем меньше нагрузка на сеть, вполне есть возможность отрубить одну подстанцию и перенаправить электроэнергию на другую.
Многим нужно электричество на токарные станки, на паяльные станции, на многое-многое другое, и народ делает вооружения и доработки в огромном количестве. Им скидочку получить очень даже приятно, сэкономленные бабки уйдут на расходники и материалы.
Говорите так, как будто во Львове сделали субсидирование 50% на покупку брильянтов или черной игры.