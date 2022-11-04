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У Львові жителям багатоповерхівок відшкодовуватимуть 50% вартості придбаних електрогенераторів

генератор

Мешканці багатоповерхівок у Львові зможуть отримати від міста відшкодування 50% вартості генератора. Таке рішення 4 листопада ухвалив міський виконавчий комітет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міської ради. 

"Програма передбачає компенсацію на відшкодування вартості закупівлі електрогенераторів у багатоквартирних будинках 3-х та більше поверхів. Сума відшкодування не може перевищувати 50% вартості електрогенератора, але не більше 30 тис. грн. Є вимоги до електрогенератора – його номінальна потужність має бути від 3 кВт", - йдеться у повідомлення.

Аби отримати компенсацію мешканці спільно з балансоутримувачем будинку спочатку мають оплатити купівлю електрогенератора через банк. Далі, для отримання компенсації, подають через ЦНАП або сервіс електронних звернень на розгляд комісії пакет документів. 

Далі кожне звернення розглядатиметься комісією. У разі позитивного рішення його буде скеровано до районних адміністрації, які й здійснюватимуть виплату компенсацій.

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Автор: 

компенсації (697) Львів (3075) електроенергія (6207)


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Топ коментарі
+8
Если бы Харьков,Николаев и Запорожье думали так как думают львовские "клоуны" которые столетиями считали кацапов врагами и мразью, а не сидели и расказывали про один народ и мышебратья,то сейчас не нужно бы было никуда никакие покупать електрогенераторы,войны бы не было,Украина была бы единым госудраством,без колаборантов и кацапских подстилок,и пуйло не имело бы ни одного надуманого повода вторгатся сюда,не было никаких бы "бомбили 8 лет дамбасс", не было бы "призывов о помощи", не было бы "защиты рускоязичных",ничего бы этого не было,если бы не было полезных идиотов в стране,которых орки могут использовать в своих целях. Так что львовские "клоуны" поумнее оказались чем остальные,которые любили порасказывать о едином народе,вот теперь сиди и не кукарекай, раньше надо думать было
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04.11.2022 16:08
+4
Львовские клоуны. А потерпеть пару часиков без электрики не? Куда там Харькову, Николаеву, Запорожью... . Вот куда нужно генераторы, а не в богатоповерхівки Львова
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04.11.2022 15:10
+2
Я сусіда питав нащо йому ненератор, каже:
''Тєлєвізяр сматрєть''
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04.11.2022 14:56
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Я вже реально задовбався нюхати дим,понаставляють на балконах і коптять,привіт з Левандівки.
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04.11.2022 14:49 Відповісти
Я сусіда питав нащо йому ненератор, каже:
''Тєлєвізяр сматрєть''
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04.11.2022 14:56 Відповісти
Львовские клоуны. А потерпеть пару часиков без электрики не? Куда там Харькову, Николаеву, Запорожью... . Вот куда нужно генераторы, а не в богатоповерхівки Львова
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04.11.2022 15:10 Відповісти
Если бы Харьков,Николаев и Запорожье думали так как думают львовские "клоуны" которые столетиями считали кацапов врагами и мразью, а не сидели и расказывали про один народ и мышебратья,то сейчас не нужно бы было никуда никакие покупать електрогенераторы,войны бы не было,Украина была бы единым госудраством,без колаборантов и кацапских подстилок,и пуйло не имело бы ни одного надуманого повода вторгатся сюда,не было никаких бы "бомбили 8 лет дамбасс", не было бы "призывов о помощи", не было бы "защиты рускоязичных",ничего бы этого не было,если бы не было полезных идиотов в стране,которых орки могут использовать в своих целях. Так что львовские "клоуны" поумнее оказались чем остальные,которые любили порасказывать о едином народе,вот теперь сиди и не кукарекай, раньше надо думать было
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04.11.2022 16:08 Відповісти
В Нікополі, наприклад, ніхто так не думав, і що?
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04.11.2022 17:17 Відповісти
ахахах а те,що за проросійську кремлівську шестірку януковича голосували всі разом і хором це звичайно ж не рахується
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04.11.2022 17:28 Відповісти
А те, що найбільше добровольців і загиблих з 14 року завжди було з Дніпропетровщини, рахується, дурник - провокатор?
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04.11.2022 17:38 Відповісти
Ну шо за срач на ровном месте.

Чем больше генераторов, тем меньше нагрузка на сеть, вполне есть возможность отрубить одну подстанцию и перенаправить электроэнергию на другую.

Многим нужно электричество на токарные станки, на паяльные станции, на многое-многое другое, и народ делает вооружения и доработки в огромном количестве. Им скидочку получить очень даже приятно, сэкономленные бабки уйдут на расходники и материалы.

Говорите так, как будто во Львове сделали субсидирование 50% на покупку брильянтов или черной игры.
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04.11.2022 17:30 Відповісти
Странная логика. Никто не будет крутить генератор, если напряжение в сети есть. Или вы думаете отключают по принципу "так, в этом доме у 30 процентов есть гена, им подключим на 3 часа позже, а это электричество лучше пустим "на токарные станки и паяльные станции"?
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04.11.2022 18:01 Відповісти
Взагалі то там відшкодовують з бюджету міста
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04.11.2022 15:23 Відповісти
І? Як наповнюється бюджет міста? Скільки людей приїхало до Львова з Харьківської, Миколаївської, Запорізької областей, з Києва? Вони не наповнюють бюджет міста? А ви знаєте? що Запорізької податкової вже немає? Запорізьку податкову приєднали до Львівської подакової... І звідкі у Львова гроші, "откуда деньги, Зин"?
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04.11.2022 15:39 Відповісти
это точно пойдет на пользу дому? люди-то разные, и не всегда трезвые. и с бензином могут обращаться по-разному в зависимости от уровня развития и душевного состояния. да и ракеты иногда случаются. может лучше немного потерпеть, а что можно из холодильника вынести на балконы?
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04.11.2022 16:08 Відповісти
Це генератори, які закупаються на цілий будинок, чи кожному у квартиру? Взагалі-то тримати генератори в квартирах - небезпечно.
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04.11.2022 16:28 Відповісти
Краще укомплектуйте генераторами або забезпечте резервним живленням шпиталі, хлібозаводи, водопідготовку (водопостачання), АТБ і банки, бо будемо голодні і без грошей. А ми вже якось і без світла посидимо.
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04.11.2022 20:06 Відповісти
І коворкінги теж забезпечити їми)
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04.11.2022 21:13 Відповісти
 
 