У Львові жителям багатоповерхівок відшкодовуватимуть 50% вартості придбаних електрогенераторів

Мешканці багатоповерхівок у Львові зможуть отримати від міста відшкодування 50% вартості генератора. Таке рішення 4 листопада ухвалив міський виконавчий комітет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.

"Програма передбачає компенсацію на відшкодування вартості закупівлі електрогенераторів у багатоквартирних будинках 3-х та більше поверхів. Сума відшкодування не може перевищувати 50% вартості електрогенератора, але не більше 30 тис. грн. Є вимоги до електрогенератора – його номінальна потужність має бути від 3 кВт", - йдеться у повідомлення.

Аби отримати компенсацію мешканці спільно з балансоутримувачем будинку спочатку мають оплатити купівлю електрогенератора через банк. Далі, для отримання компенсації, подають через ЦНАП або сервіс електронних звернень на розгляд комісії пакет документів.

Далі кожне звернення розглядатиметься комісією. У разі позитивного рішення його буде скеровано до районних адміністрації, які й здійснюватимуть виплату компенсацій.

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