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Новини Війна
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Жителів Херсонщини окупанти вивозитимуть до російського Ямалу, - Хлань

херсон

Російські загарбники вивозитимуть жителів Херсонщини до Ямалу в РФ.

Про це в ефірі 24 каналу заявив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні також з’явилася інформація про примусове виселення, яке відбувається. Людей будуть вивозити на Ямал…там облаштовують зараз оперативні штаби", - розповів він.

Місцеве видання "Мост" повідомляє, що в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії створять спеціальні оперативні штаби "з розміщення, облаштування мешканців "ДНР", "ЛНР", Запорізької та Херсонської областей, а також біженців з України".

Інформація про це розміщена на різних пропагандистських медіа, а також на регіональних медіа Ямало-Ненецького автономного округу.

Також читайте: Російські військові укріплюються на лівому березі Дніпра у Херсонській області, - ОК "Південь"

Автор: 

депортація (723) окупація (6713) Херсон (3375) Хлань Сергій (119)


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Топ коментарі
+15
Рашка должна прекратить свое существование. Никаких переговоров с ублюдками, пока последняя русская мразь развязавшая или поддержавшая эту войну не будет висеть на веревке. Независимо кто сменит бункерного нациста - ответственность должна коснутся каждого рашиста.
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04.11.2022 16:29
+15
Все точь в точь что и сралин делал 100 лет назад с украинцами проводил геноцид
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04.11.2022 16:40
+10
Підари кацапські!
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04.11.2022 16:27
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Підари кацапські!
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04.11.2022 16:27 Відповісти
знов цього пустобрьоху цитують...ну *****?!!!
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04.11.2022 16:27 Відповісти
близко, рукой подать
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04.11.2022 16:27 Відповісти
Рашка должна прекратить свое существование. Никаких переговоров с ублюдками, пока последняя русская мразь развязавшая или поддержавшая эту войну не будет висеть на веревке. Независимо кто сменит бункерного нациста - ответственность должна коснутся каждого рашиста.
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04.11.2022 16:29 Відповісти
***** и весь совфед должны быть казнены после трибунала. Но у них есть ядерная кнопка в отличии от Гитлера.
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04.11.2022 17:20 Відповісти
Удачи. Нех было подставляться под "рюськемир". Ездил в Лазурное отдыхать пару лет назад-такое впечатление,что попал куда-то в Читу или Магадан🤦
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04.11.2022 16:37 Відповісти
вывезут тех кто присягнул
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04.11.2022 16:39 Відповісти
Все точь в точь что и сралин делал 100 лет назад с украинцами проводил геноцид
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04.11.2022 16:40 Відповісти
Українці повернуться, а за кацапо-"ждунами" жалкувати не варто.
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04.11.2022 16:44 Відповісти
Украине СРОЧНО (!!!) нужно создать ресурс, куда могут обратиться депортированные ************* украинцы !!! Где они могут указать свои ДАННЫЕ и куда их на данный момент депортировали !
Что бы Украина ЗНАЛА где они и предприняла всё что можно и чего нельзя для их освобождения и возвращения в Украину !!!!
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04.11.2022 16:56 Відповісти
Ч Ямала не сильно обратишься.
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04.11.2022 17:11 Відповісти
Даже не в Воркуту, в Воркуту поедут блатные дамбасяне.
Ну а для киевлян "сердобольные" надо полагать приготовили выселение в Магадан...
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04.11.2022 17:19 Відповісти
Пора сделать номера телефонов SOS, чтобы все кого вывозят могли позвонить и оставить свои данные и название места куда везут
И чтобы дети могли тоже сообщить где их держат
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04.11.2022 17:20 Відповісти
А потім влуплятиь примусово паспорт рф і не випустять .
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04.11.2022 19:06 Відповісти
С курортного Херсона в самую жопу сибирскую...
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04.11.2022 19:20 Відповісти
Он як... ху-ло вирішило роздати сертифікати на житло на Ямалі!
З Ямала не втечеш, там навіть шляхів нема, болотиста тундра.
Мабуть будуть там газ та нафту добувати за миску супа... у липні там +3-+9 а взимку вітер і за -30.
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04.11.2022 19:35 Відповісти
Рабів везуть з України і це все відбувається у третьому тисячолітті.
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04.11.2022 20:27 Відповісти
это тем кто думал что в руцьком мире будет жить в мацкве и сочах
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04.11.2022 19:40 Відповісти
Як і раніше українців вивозили в сибір і на колиму.
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04.11.2022 19:45 Відповісти
Геноцид українського народу, посеред Європи, у третьому тисячолітті і всьому світу *****.
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04.11.2022 20:24 Відповісти
Те що Сталін зробив з моїми батьками і дідами, тільки їх в Іркутську область під Монголію запроторили. Підераси злучили Гітлера зі Сталіним і в результаті вилупився ублюдок на каблуках.
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04.11.2022 22:57 Відповісти
А жителі Херсонської області вибирали в депутати не проросійських гнид з пропагандою совкової твердої руки, а проєвропейськи орієнтованих кандидатів з повагою до прав кожної окремої людини? Депортацію в рашу і наголосували за всі роки на свою голову.
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05.11.2022 01:24 Відповісти
 
 