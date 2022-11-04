Жителів Херсонщини окупанти вивозитимуть до російського Ямалу, - Хлань

Російські загарбники вивозитимуть жителів Херсонщини до Ямалу в РФ.

Про це в ефірі 24 каналу заявив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні також з’явилася інформація про примусове виселення, яке відбувається. Людей будуть вивозити на Ямал…там облаштовують зараз оперативні штаби", - розповів він.

Місцеве видання "Мост" повідомляє, що в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії створять спеціальні оперативні штаби "з розміщення, облаштування мешканців "ДНР", "ЛНР", Запорізької та Херсонської областей, а також біженців з України".

Інформація про це розміщена на різних пропагандистських медіа, а також на регіональних медіа Ямало-Ненецького автономного округу.

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