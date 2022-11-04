СБУ оголосила підозру двом очільникам підрозділів "військових комісаріатів ЛНР"

СБУ оголосила підозру чоловіку та жінці з Луганщини що працюють у "військкоматах" "ЛНР".

Про це повідомляє Управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях - м. Сєвєродонецьк, інформує Цензор.НЕТ.

"Вісім місяців війни Росії проти України показали, що держава-агресор розглядає тимчасово окуповані території сходу України виключно як джерело "мобілізаційного ресурсу". Через так звані "військові комісаріати", які діють в структурі так званої "народної міліції ЛНР", російські окупанти примусово заганяють мешканців ОРДЛО на організовану кремлівським фюрером бійню. Їх використовують як дешевий витратний матеріал, який навіть не враховується у загальній кількості військових втрат країни-агресора", - йдеться в повідомленні.

Слідчі Служби безпеки України задокументували злочинну діяльність керівних "посадовців" незаконно створеного окупантами "військового комісаріату ЛНР по м. Краснодон" (тимчасово окуповане місто Сорокине) - 37-річного "начальника відділення підготовки й призову громадян на військову службу" та 39-річної очільниці відділення планування, підготовки й обліку мобілізаційних ресурсів", яка відповідає за роботу "військового облікового столу по м. Свердловськ" (тимчасово окупований Довжанськ).

За даними слідства, ці особи видають накази підлеглим щодо:

примушення жителів окупованої території Луганщини до "військової служби" у так зв. "народній міліції ЛНР";

постановки осіб на військовий облік, їх зарахування до "мобрезерву";

організації так зв. "військових зборів";

проведення так зв. "загальної мобілізації" на території "ЛНР".

Обом колаборантам повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України), ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом збройних формуваннях), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

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