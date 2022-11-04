Україна цього року не отримає від ЄС фінальні 3 млрд євро з пакета макрофіну на 9 млрд, - Йозвяк
Україна, швидше за все, не отримає у 2022 році останні 3 млрд євро з пакета макрофінансової допомоги від ЄС обсягом 9 млрд євро.
Про це повідомляє з посиланням на свої джерела кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.
"Після того як дипломати країн-членів ЄС вчора обговорили майбутнє фінансування України, вже зрозуміло, що фінальні 3 млрд євро з пакета на 9 мільярдів, який обіцяли Україні у 2022 році, не будуть виплачені у цьому році", - повідомив Йозвяк.
Наприкінці жовтня міністр фінансів Сергій Марченко казав про те, що Україна очікує транш на 2,5 млрд євро у листопаді та ще пів мільярда - у грудні, після чого сума отриманих коштів з 9-мільярдного пакета досягне 6 млрд. Він зазначав тоді, що з приводу решти 3 млрд у Євросоюзі ще тривають дебати щодо формату надання і Україна намагається переконати партнерів, що ці кошти потрібні.
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Але то таке, не дуже помічне, бо 73% не хавають...
Когда ДБР от большого ума рассказывает, что в Украине три "тела" из министерства, причем не топ величины, могут спиСтить 250 млн! Кто будет сюда деньги давать!
А хто залишиться?
А як же велике крадівництво та ЗЄмарафон фінансувати?
Я проживу, важче попрацюю, нічого, батькам допоможу....а ви падли жеріть далі ЦЕ ТРЕБА БУТИ СКОТАМИ - ДЕПУТАТИ СОБІ 180 тис..на місяць. Мені хто-небудь може щось сказати, чи я один так думаю