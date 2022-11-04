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Новини Допомога Україні
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Україна цього року не отримає від ЄС фінальні 3 млрд євро з пакета макрофіну на 9 млрд, - Йозвяк

євро

Україна, швидше за все, не отримає у 2022 році останні 3 млрд євро з пакета макрофінансової допомоги від ЄС обсягом 9 млрд євро.

Про це повідомляє з посиланням на свої джерела кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.

"Після того як дипломати країн-членів ЄС вчора обговорили майбутнє фінансування України, вже зрозуміло, що фінальні 3 млрд євро з пакета на 9 мільярдів, який обіцяли Україні у 2022 році, не будуть виплачені у цьому році", - повідомив Йозвяк.

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Наприкінці жовтня міністр фінансів Сергій Марченко казав про те, що Україна очікує транш на 2,5 млрд євро у листопаді та ще пів мільярда - у грудні, після чого сума отриманих коштів з 9-мільярдного пакета досягне 6 млрд. Він зазначав тоді, що з приводу решти 3 млрд у Євросоюзі ще тривають дебати щодо формату надання і Україна намагається переконати партнерів, що ці кошти потрібні.

Автор: 

допомога (8365) фінансування (3124) Євросоюз (13431) Йозвяк Рікард (157)


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Топ коментарі
+25
Дайте, вгадаю причину. 🤔 Що такесталося днями і чому Україна переконує, що ця гроші їй потрібні, а європейці не вірять? Аааа! Голосування у Раді за б'юджет, де знову бабло на дороги і єдиний телемарафон і протизаконне рішення Кабміну стосовно голови "Нафтогазу"! Вгадав? 😊
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04.11.2022 18:04
+18
А если не поймут, асфальтом, гадов, асфальтом. Если и это не поможет, тогда в асфальт. Может оставшиеся за пределами асфальта будут более сговорчивы...
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04.11.2022 17:54
+16
Чогось їм не зайшли такі суми на "Велике крадівництво-2" та зельоний піар на єдиних СМІ за державні кошти.
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04.11.2022 18:06
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Всі сподівання на США...
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04.11.2022 17:54 Відповісти
США уважно проаналізують "зелений злодійкуватий бюджет" і теж обріжуть фінансування
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04.11.2022 18:47 Відповісти
не обріжуть. Якщо Україна програє, то і СШа втратить свою вагу, і зрешті вагу долара і економіку. А потім ще Китай доб'є. Виборцям Марджори Тейлор Грін це може і не зрозуміти ніколи, але у Вашингтоні це розуміють, що на кону майбутнє Амеріки у тому числі.
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04.11.2022 23:20 Відповісти
А если не поймут, асфальтом, гадов, асфальтом. Если и это не поможет, тогда в асфальт. Может оставшиеся за пределами асфальта будут более сговорчивы...
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04.11.2022 17:54 Відповісти
Та все правильно, ви їм бабло на війну, а Квартал-95 усе то закатає в асфальт. А то що, для Європи це таємниця, що вони мають справу з IQ-юзіками? Ось тому і подарували Зєлі телесуфлер.
Але то таке, не дуже помічне, бо 73% не хавають...
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04.11.2022 18:02 Відповісти
Дайте, вгадаю причину. 🤔 Що такесталося днями і чому Україна переконує, що ця гроші їй потрібні, а європейці не вірять? Аааа! Голосування у Раді за б'юджет, де знову бабло на дороги і єдиний телемарафон і протизаконне рішення Кабміну стосовно голови "Нафтогазу"! Вгадав? 😊
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04.11.2022 18:04 Відповісти
Чогось їм не зайшли такі суми на "Велике крадівництво-2" та зельоний піар на єдиних СМІ за державні кошти.
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04.11.2022 18:06 Відповісти
То есть 38 млрд долларов внешних поступлений в качестве помощи в бюджет 2023 это фантазии?!
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04.11.2022 18:10 Відповісти
Зе гниды как воровали так и будут воровать, а вот пенсионеры, я так понимаю, хрен с грядки грызть.
Когда ДБР от большого ума рассказывает, что в Украине три "тела" из министерства, причем не топ величины, могут спиСтить 250 млн! Кто будет сюда деньги давать!
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04.11.2022 18:21 Відповісти
Недобре це,Країні зараз дуже нелегко
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04.11.2022 18:22 Відповісти
Без грошей країні нелегко, але із зеленими у владі ще важче.
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04.11.2022 18:36 Відповісти
"Не на часі" ныть - скажут зеленые барыги. Мы еще недостаточно прибарахлились. Внукам не хватает.
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04.11.2022 19:06 Відповісти
О, зелені липкі рученята залишаться без роботи
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04.11.2022 18:32 Відповісти
Європейський Союз має виставити умову - прибираєте хабарників і ідіотів з керівних посад і отримуєте фінансову підтримку. Бо до наших ідіотів, які являють собою режим внутрішньої окупації, ве доходе лише коли їм вказувати прямим текстом.
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04.11.2022 18:36 Відповісти
"... прибираєте хабарників і ідіотів з керівних посад ..."

А хто залишиться?
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04.11.2022 19:08 Відповісти
Ого.
А як же велике крадівництво та ЗЄмарафон фінансувати?
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04.11.2022 18:36 Відповісти
Аби ж тільки земарафон! А то ж ще і Ермакмарафон, рмакботів же за цікошти годують.
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04.11.2022 18:59 Відповісти
бенькіним крадіям гроші не дають?
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04.11.2022 18:39 Відповісти
очень вас прошу не давайте денег. их ******* зеленский а мне потом отдавать.
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04.11.2022 18:45 Відповісти
Ви стільки не проживете, дай Вам Бог здоров'я! 😊 Хіба що Ви - Вічний Жид (для модератора-фольклорне, без образ будь-якої національності). Віддаватимуть і Ваші діти з онуками. 😊
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04.11.2022 19:02 Відповісти
Ростиславе, без прив"язки до твого комента. Ти зараз про закон 5110? Повністю підтримую твою риторику. А знаєш навіщо той закон було прийнято і КОЛИ..Якщо цікаво можу пару слів дописати...хочеш?
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04.11.2022 19:08 Відповісти
https://www.rada.gov.ua/news/Novyny/219387.html Законом №5110 від 15/02.2022р. внесено зміни до статті 161 «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками» Кримінального кодексу, відповідно до яких однією із форм об'єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого у даній статті, визнаються «прояви антисемітизму» .
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04.11.2022 19:54 Відповісти
Я звертався до іншого читача. Не суть. Дату бачите? 15.02.(!) - цей закон був важливіше за будь-що, тікали люди, посольства, напруженість замежна, а вони он про що. Для чого? Грабувати!
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04.11.2022 20:25 Відповісти
Скажіть, будь-ласка, цей закон забороняж єврейський фольклор? 🤔https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D0%B8%D0%B4
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05.11.2022 11:40 Відповісти
Я думав ти збагнеш відразу...Добре, розтлумачу. закон прийнятий коли (у зв"язку з чим така терміновість була, навіщо? Співпало?) там що в ньому - про пейсатих.Тобто - всі інші національності то таке - можна й обзивати, нічого страшного, а за цих тафарісчей - кримінальна... Ну що, фолькльор? Так от маю і іншу думку нафіга це все, але потім озвучу
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05.11.2022 11:51 Відповісти
Шановний, для мене немає пейсатих, чубатих чи носатих. Є євреї, українці, грузини. Ніколи ніхто мене, українця не переконає, що у поблемах українців винні євреї. А щодо прийняття, чи не прийняття законів, то це теж на совісті влади, обраної не в Ізраїлі, чи Палестині, а в Україні і українцями. Принаймні більшістю з них. Тому це теж вина українців, що у обраної ними влади саме такі закони є важливими. Перед виборами українців попереджали, що наслідки незрілого вибору будуть саме такими. Тому не розумію нинішні скарги. Аджебвльшість хотіла саме це.
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05.11.2022 12:17 Відповісти
Ну нада ж таке! Наші крадії вже роти пороззявляли на ті гроші. Уже між собою порішали кому які відкати, кому які об'єкти. « осваювать» і такий облом!
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04.11.2022 18:57 Відповісти
Ну шо, отхльобали телемарахвонці???
Я проживу, важче попрацюю, нічого, батькам допоможу....а ви падли жеріть далі ЦЕ ТРЕБА БУТИ СКОТАМИ - ДЕПУТАТИ СОБІ 180 тис..на місяць. Мені хто-небудь може щось сказати, чи я один так думаю
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04.11.2022 19:20 Відповісти
что они дураки на зеленый марафон и на распил на асфальте давать
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04.11.2022 19:22 Відповісти
 
 