Енергетичні підприємства ДТЕК за останній місяць зазнали 12 атак російських військ

Російські ворожі війська вкотре обстріляли одне з енергетичних підприємств групи "ДТЕК" - "ДТЕК Енерго" у п’ятницю, це вже 12 атака за місяць.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на фейсбук-сторінку ДТЕК.

"Сьогодні від ракетного обстрілу в черговий раз постраждало одне з підприємств "ДТЕК Енерго". Це вже 12-та атака на енергетичні підприємства компанії за останній місяць", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, під час обстрілу в п'ятницю постраждалих немає, але енергетичне обладнання зазнало суттєвих пошкоджень.

"Після закінчення обстрілів працівники підприємства оперативно почнуть усунення наслідків та поновлення роботи. Для безпеки на об'єктах перебувають лише критично необхідні співробітники. Усі інші працюють у віддаленому режимі", – описали ситуацію в ДТЕК.

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Як повідомлялося, у п'ятницю обстріли з боку окупантів було зафіксовано у Запорізькій та Донецькій областях.