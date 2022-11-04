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Новини Війна
18 007 17

Окупанти вдарили ракетами по підприємству ДТЕК Енерго. Суттєво пошкоджено обладнання

тец,обстріл

Країна-терорист продовжила завдавати систематичних терористичних ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі України. Сьогодні від ракетних обстрілів вкотре постраждало одне з підприємств ДТЕК Енерго.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.

Як зазначається, це вже 12 атака на енергетичні підприємства ДТЕК Енерго за останній місяць. За попередньою інформацією, під час сьогоднішнього обстрілу постраждалих немає.

"Внаслідок ворожого удару енергетичне обладнання підприємства зазнало суттєвих ушкоджень. Після закінчення обстрілів працівники підприємства оперативно розпочнуть усунення наслідків та відновлення роботи. Задля безпеки на об’єктах знаходяться тільки критично необхідні співробітники. Всі інші працюють у віддаленому режимі", - йдеться у повідомленні.

Читайте: У низці районів Києва 3 листопада будуть екстрені відключення електрики, - ДТЕК

Автор: 

обстріл (28596) ракети (4027) енергетика (2601) ДТЕК (1982)


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Топ коментарі
+14
Це все тому, що гудок лунає не дуже гучно. Рудий у чотирнадцятому році, коли виховані ним і подібними йому бандюками пролетарії, думав нехай полякають Київ. А воно от як повернулося. Ну тепер Київ має витиснути з нього на ремонти все вкрадене за довгі роки.
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04.11.2022 16:52
+9
Якщо всі б досягали, вже б блекаут був.
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04.11.2022 16:49
+9
Цей таракан буде чекати поки західні країни дадуть нове обладнання або гроші на нього, та в такий спосіб зробить модернізацію совкового обладнання. Якщо так, то треба в нього націоналізувати все назад
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04.11.2022 17:02
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Якщо всі б досягали, вже б блекаут був.
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04.11.2022 16:49 Відповісти
Я мешкаю в Україні, блекауту немає.
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04.11.2022 16:51 Відповісти
информаторы работают на стороне оккупанта
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04.11.2022 16:51 Відповісти
Це все тому, що гудок лунає не дуже гучно. Рудий у чотирнадцятому році, коли виховані ним і подібними йому бандюками пролетарії, думав нехай полякають Київ. А воно от як повернулося. Ну тепер Київ має витиснути з нього на ремонти все вкрадене за довгі роки.
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04.11.2022 16:52 Відповісти
Цей таракан буде чекати поки західні країни дадуть нове обладнання або гроші на нього, та в такий спосіб зробить модернізацію совкового обладнання. Якщо так, то треба в нього націоналізувати все назад
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04.11.2022 17:02 Відповісти
Ми не можемо вдарити по Станціям на расіі? Що це за війна, коли ми можем тільки отбивать? А здача? Гопніка може астанавіть ТІЛЬКИ достойна здача, а не самооборона…
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04.11.2022 20:12 Відповісти
Вибачте, у мене таке враження,- що весь світ отримав цікавість в новинах. Хто- кого. Спеціально пишу світ з маленької, бо, чесно, не поважаю. Цю війну можна би було закінчити швидко.
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04.11.2022 20:16 Відповісти
Чому ці офігенні дрони не розрушили вхлам кримський міст?
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04.11.2022 20:23 Відповісти
Бо всьому опаному світу хочеться неспіша бачити нашу смерть. Шольц- це меркель, не треба радіти, що воно було в Китаї. Приструнити він хоче не расію, а Україну
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04.11.2022 20:28 Відповісти
А меркель так глибоко заглядала в очі путіну. Нічого, путін, цілуючи в щічку меркель Знав, що вона , країна її, отработає …
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04.11.2022 20:35 Відповісти
Ви мене в бан поставили? Я- стара жінка
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04.11.2022 20:36 Відповісти
 
 