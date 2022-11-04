Окупанти вдарили ракетами по підприємству ДТЕК Енерго. Суттєво пошкоджено обладнання

Країна-терорист продовжила завдавати систематичних терористичних ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі України. Сьогодні від ракетних обстрілів вкотре постраждало одне з підприємств ДТЕК Енерго.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.

Як зазначається, це вже 12 атака на енергетичні підприємства ДТЕК Енерго за останній місяць. За попередньою інформацією, під час сьогоднішнього обстрілу постраждалих немає.



"Внаслідок ворожого удару енергетичне обладнання підприємства зазнало суттєвих ушкоджень. Після закінчення обстрілів працівники підприємства оперативно розпочнуть усунення наслідків та відновлення роботи. Задля безпеки на об’єктах знаходяться тільки критично необхідні співробітники. Всі інші працюють у віддаленому режимі", - йдеться у повідомленні.

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