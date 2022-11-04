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Новости Война
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Оккупанты ударили ракетами по предприятию ДТЭК Энерго. Существенно повреждено оборудование

тец,обстріл

Страна-террорист продолжила наносить систематические террористические удары по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины. Сегодня от ракетных обстрелов пострадало одно из предприятий ДТЭК Энерго.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.

Это уже 12 атака на энергетические предприятия ДТЭК Энерго за последний месяц. По предварительной информации, в ходе сегодняшних обстрелов пострадавших нет.

"В результате вражеского удара энергетическое оборудование предприятия получило существенные повреждения. После окончания обстрелов работники предприятия оперативно начнут устранение последствий и возобновление работы. В целях безопасности на объектах находятся только критически необходимые сотрудники. Все остальные работают в удаленном режиме", - говорится в сообщении.

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обстрел (27259) ракеты (3573) энергетика (2565) ДТЭК (520)


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Топ комментарии
+14
Це все тому, що гудок лунає не дуже гучно. Рудий у чотирнадцятому році, коли виховані ним і подібними йому бандюками пролетарії, думав нехай полякають Київ. А воно от як повернулося. Ну тепер Київ має витиснути з нього на ремонти все вкрадене за довгі роки.
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04.11.2022 16:52
+9
Якщо всі б досягали, вже б блекаут був.
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04.11.2022 16:49
+9
Цей таракан буде чекати поки західні країни дадуть нове обладнання або гроші на нього, та в такий спосіб зробить модернізацію совкового обладнання. Якщо так, то треба в нього націоналізувати все назад
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04.11.2022 17:02
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Якщо всі б досягали, вже б блекаут був.
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04.11.2022 16:49 Ответить
Я мешкаю в Україні, блекауту немає.
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04.11.2022 16:51 Ответить
информаторы работают на стороне оккупанта
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04.11.2022 16:51 Ответить
Це все тому, що гудок лунає не дуже гучно. Рудий у чотирнадцятому році, коли виховані ним і подібними йому бандюками пролетарії, думав нехай полякають Київ. А воно от як повернулося. Ну тепер Київ має витиснути з нього на ремонти все вкрадене за довгі роки.
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04.11.2022 16:52 Ответить
Цей таракан буде чекати поки західні країни дадуть нове обладнання або гроші на нього, та в такий спосіб зробить модернізацію совкового обладнання. Якщо так, то треба в нього націоналізувати все назад
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04.11.2022 17:02 Ответить
Ми не можемо вдарити по Станціям на расіі? Що це за війна, коли ми можем тільки отбивать? А здача? Гопніка може астанавіть ТІЛЬКИ достойна здача, а не самооборона…
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04.11.2022 20:12 Ответить
Вибачте, у мене таке враження,- що весь світ отримав цікавість в новинах. Хто- кого. Спеціально пишу світ з маленької, бо, чесно, не поважаю. Цю війну можна би було закінчити швидко.
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04.11.2022 20:16 Ответить
Чому ці офігенні дрони не розрушили вхлам кримський міст?
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04.11.2022 20:23 Ответить
Бо всьому опаному світу хочеться неспіша бачити нашу смерть. Шольц- це меркель, не треба радіти, що воно було в Китаї. Приструнити він хоче не расію, а Україну
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04.11.2022 20:28 Ответить
А меркель так глибоко заглядала в очі путіну. Нічого, путін, цілуючи в щічку меркель Знав, що вона , країна її, отработає …
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04.11.2022 20:35 Ответить
Ви мене в бан поставили? Я- стара жінка
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04.11.2022 20:36 Ответить
 
 