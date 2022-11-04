Оккупанты ударили ракетами по предприятию ДТЭК Энерго. Существенно повреждено оборудование

Страна-террорист продолжила наносить систематические террористические удары по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины. Сегодня от ракетных обстрелов пострадало одно из предприятий ДТЭК Энерго.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.

Это уже 12 атака на энергетические предприятия ДТЭК Энерго за последний месяц. По предварительной информации, в ходе сегодняшних обстрелов пострадавших нет.

"В результате вражеского удара энергетическое оборудование предприятия получило существенные повреждения. После окончания обстрелов работники предприятия оперативно начнут устранение последствий и возобновление работы. В целях безопасности на объектах находятся только критически необходимые сотрудники. Все остальные работают в удаленном режиме", - говорится в сообщении.

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