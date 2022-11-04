Вытерпеть российский энерготеррор – это наша национальная задача, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 253-го дня войны с Россией.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Российские удары по нашим энергообъектам не прекращаются даже на сутки. Этой ночью иранскими дронами был атакован Кривой Рог. В целом по стране поражение объектов энергетики есть в разных областях – это объем генерации и транспортировки электричества, обеспечивающий миллионы людей. Только по состоянию на этот вечер от потребления временно отключены по аварийным и стабилизационным графикам около 4,5 млн потребителей. В частности, в Киеве и в десяти областях.
Вытерпеть российский энерготеррор, пройти и такое испытание – это наша национальная задача, одна из основных сейчас. Сам факт, что Россия прибегла к террору против энергетики, свидетельствует о слабости врага. Они не могут победить Украину на поле боя, поэтому пытаются вот так сломать наших людей – унизить украинцев, ударить по духу нашего народа, против наших людей. Верю, что это России не получится.
Сейчас важно, чтобы сохранялась наша способность к общим действиям. Поэтому сегодня я хочу обратить внимание на две вещи – прежде всего, внимание местных властей. Во всех городах и громадах Украины следите, чтобы не было ненужного использования электричества. Сейчас точно не время для ярких витрин, вывесок, реклам и прочего подобного освещения.
Также обращаюсь к энергокомпаниям. Пожалуйста, более активно разъясняйте людям, когда и почему вы отключаете ту или иную улицу, тот или иной район. Сейчас пора именно таких микрокоммуникаций. Люди вправе знать. Надо делать все, чтобы отключения были предсказуемы и вполне понятны потребителям", - сказал Зеленский.
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тобто ти - гівної, хочешь щоб я витрачав ще більше грошей на газ, дрова чи вуголь, а це непорозуміння буде витрачати електрику на запис свого гівна?!
Про всяк випадок, безособово написав щодо маніпуляцій, тому можна сприйняти помилково. Не ваш допис мав на увазі, а дії української влади і виступ Зеленського, зокрема.
Роскажи скільки разів на добу вимикають електрику на Печерську.
"Президент Зеленський продовжує втручатись в оперативні дії вищого військового командування, наполягаючи на своєму баченні ситуації на фронті.
Перерозподіл поступаючої військової допомоги курується з декількох адміністративних центрів, що призводить до організаційного безладу.
Головнокомандуючий ЗСУ і головний штаб ЗС України фактично втратили функцію одноосібного управління ЗС.
В обговоренні і плануванні військових питань приймають участь функціонально сторонні персоналії"
1.посадити тебе, зелений піdоре, за ґрати - по-перше,
2.по-друге: повісити: а) дєрьмака б) каломойшу в) хламідію
3. всіх зелених зелейобнів з ради направити на передову: у літньому однострої, БЕЗ спеціальних засобів, БЕЗ зброї розміноувати будь-яку ділянку фронту, пох яку - головне: без зброї і в літньому одязі. як варіант - можно увімкнути відоси зеленог підара - хай слухають і радіють
а не займатися х@йнею під час війни