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Вытерпеть российский энерготеррор – это наша национальная задача, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 253-го дня войны с Россией.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Российские удары по нашим энергообъектам не прекращаются даже на сутки. Этой ночью иранскими дронами был атакован Кривой Рог. В целом по стране поражение объектов энергетики есть в разных областях – это объем генерации и транспортировки электричества, обеспечивающий миллионы людей. Только по состоянию на этот вечер от потребления временно отключены по аварийным и стабилизационным графикам около 4,5 млн потребителей. В частности, в Киеве и в десяти областях.

Вытерпеть российский энерготеррор, пройти и такое испытание – это наша национальная задача, одна из основных сейчас. Сам факт, что Россия прибегла к террору против энергетики, свидетельствует о слабости врага. Они не могут победить Украину на поле боя, поэтому пытаются вот так сломать наших людей – унизить украинцев, ударить по духу нашего народа, против наших людей. Верю, что это России не получится.

Сейчас важно, чтобы сохранялась наша способность к общим действиям. Поэтому сегодня я хочу обратить внимание на две вещи – прежде всего, внимание местных властей. Во всех городах и громадах Украины следите, чтобы не было ненужного использования электричества. Сейчас точно не время для ярких витрин, вывесок, реклам и прочего подобного освещения.

Читайте: "Укрэнерго" вводит ограничение электроснабжения в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях

Также обращаюсь к энергокомпаниям. Пожалуйста, более активно разъясняйте людям, когда и почему вы отключаете ту или иную улицу, тот или иной район. Сейчас пора именно таких микрокоммуникаций. Люди вправе знать. Надо делать все, чтобы отключения были предсказуемы и вполне понятны потребителям", - сказал Зеленский.

Зеленский Владимир (20500) энергетика (2565)


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Топ комментарии
+11
Знов ні про що. Аби балаболити.
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03.11.2022 23:13
+9
Не пиляйте гроші на дорагах, марафоні, а краще засоби ППО закуповуйте шакали.
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03.11.2022 23:18
+9
И свет будут включать только на время выступлений Зели,что бы мудрый избиратель не забывал,кто главный герой нашего времени.
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03.11.2022 23:26
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Знов ні про що. Аби балаболити.
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03.11.2022 23:13 Ответить
в мене дім - виключно на електриці все! включно з опаленням! а це зелене непорозуміння використовую електрику на запис своїх сраних відосіків! може почне економити, плядіна
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03.11.2022 23:30 Ответить
І до чого тут Клоун до того,що в тебе не вистачило розума ііз самого початку зробити дублююче опалення?
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03.11.2022 23:45 Ответить
,вам йолопам завжди всі будуть винні. Тільки ідіот може не зробити в приватному будинку варіант запасного опалення. Газ чи твердотоп.
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04.11.2022 09:25 Ответить
не называй людей идиотами , если не уверен по какой причине они поступили так или иначе , ты тоже далеко не гений , к тому же ни кто не строится с перспективами войны , можно просто посоветовать человеку поставить камин , в большой комнате или в лестничном пролете на первом этаже , конечно нужно будет не хило заморочится , ( вывод дымохода , долбить стены и перекрытия , и тд ) можно поставить рядом с электрокотлом , наверняка в топочной есть вент каналы , туда вывести выхлоп , сделать врезку в общую систему отопления от твердотопливного котла и поставить секущий клапан , все можно сделать , при наличии денег и желания , .............но , желание есть у человека , а вот с деньгами сейчас не у всех гут , если есть чем помочь то помоги , а если нет , то хоть посоветуй , а оскорблять себе подобного , это не комельфо , мы не паРашники.
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04.11.2022 10:38 Ответить
Розкажи де мені його поставити у панельці. Дякую
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06.12.2022 13:42 Ответить
тобто тебе - дебіла, не хвилює витрати електрики на нікчемні відео, проте дуже турбує чому я не встановив собі альтернативні системи опалення?!
тобто ти - гівної, хочешь щоб я витрачав ще більше грошей на газ, дрова чи вуголь, а це непорозуміння буде витрачати електрику на запис свого гівна?!
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04.11.2022 11:30 Ответить
Ти ,опудало, дійсно.важаєш ,що то врятує ситуацію? Чи аби висратись на вентилятор?
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04.11.2022 11:53 Ответить
...терпіло зелене
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03.11.2022 23:14 Ответить
А Зеля то тут до чого? В нього в ОП світло ніколи не відмикають, а родичів своїх він давно вивіз
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03.11.2022 23:17 Ответить
200 млн. гривень в бюджеті на телеканал "Рада", який не транслює в прямому етері засідання Ради (щоб не показувати скільки і хто з депутатів розбіглися з країни?), а контент створює з допомогою фірми менеджера "Кварталу-95" - це реалії воєнного часу.
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03.11.2022 23:17 Ответить
Суцільні маніпуляції. Спочатку продекларували 1600 млн, потім скинули до 200, і вже, немов, і не багато. Тепер "завдання" - "терпіти", і "Люди мають право знати."
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04.11.2022 01:46 Ответить
1,6 мільярда - різниця яку добавили у другому читанні на фінансування Мінкульту та інформполітики. У першому читанні було 7,5 мільярдів, а в другому стало 9,1 мільярда, тобто збільшили на 22%.
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04.11.2022 02:04 Ответить
То 9 мільярдів на мінкульт, якщо я вас зрозумів, це не лише на медіа. А 1.6 планували саме на TV.
Про всяк випадок, безособово написав щодо маніпуляцій, тому можна сприйняти помилково. Не ваш допис мав на увазі, а дії української влади і виступ Зеленського, зокрема.
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04.11.2022 02:29 Ответить
іноді ця вся ***** втомлює, більше ніж новини про війну, бо коли починаєш розбиратися у рішеннях та діях влади, то відчуття таке, ніби в лайно пірнаєш.
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04.11.2022 02:36 Ответить
Ви напевно комусь теж наводили аргумент, що у лайно всі разом пірнули три роки тому. Зараз це лише стає надто помітним. А війна - вже сама собою, як плата в певному сенсі.
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04.11.2022 02:43 Ответить
так, всі разом. Так працюють демократичні вибори. Але коли суспільство політично не зріле, то інколи скочується до ідіократії. Часто це буває під впливом сторонніх факторів, які в цьому зацікавлені. А як відомо, проблема ідіократії в тому, що ти можешь вільно за неї голосувати, а от щоб її позбавитись, тобі доведеться стріляти.
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04.11.2022 02:56 Ответить
А як саме його можна витерпіти? Поки в них в черговий раз ракети закінчаться, чи як?
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03.11.2022 23:17 Ответить
Не пиляйте гроші на дорагах, марафоні, а краще засоби ППО закуповуйте шакали.
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03.11.2022 23:18 Ответить
Падло зелене зі своїм Єрмаком та татаровим виділяє мільярди на дороги та іншу кугут в період війни, ПВО не купляють, та ще тварюка і за свої жодної навіть тачки хлопцям на передок не пригнав, зато чорти осідлали джипи штатовськоїдопомоги
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03.11.2022 23:18 Ответить
Витерпіти російський енерготерор, пройти й таке випробування - це наше національне завдання, одне з основних зараз. -"зе" робить терпляче життя для українського народу і України.(Треба робити все, щоб відключення були передбачуваними й цілком зрозумілими для споживачів", - сказав Зеленський. )
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03.11.2022 23:20 Ответить
Пішов ти *****, падло маложидівське!!!

Роскажи скільки разів на добу вимикають електрику на Печерську.
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03.11.2022 23:24 Ответить
тєрпіла квартальний, іді нхй.
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03.11.2022 23:26 Ответить
И свет будут включать только на время выступлений Зели,что бы мудрый избиратель не забывал,кто главный герой нашего времени.
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03.11.2022 23:26 Ответить
З доповіді експертної групи військових спеціалістів США

"Президент Зеленський продовжує втручатись в оперативні дії вищого військового командування, наполягаючи на своєму баченні ситуації на фронті.

Перерозподіл поступаючої військової допомоги курується з декількох адміністративних центрів, що призводить до організаційного безладу.

Головнокомандуючий ЗСУ і головний штаб ЗС України фактично втратили функцію одноосібного управління ЗС.
В обговоренні і плануванні військових питань приймають участь функціонально сторонні персоналії"
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03.11.2022 23:37 Ответить
Не дарма Вашінгтон Пост писав, що Залужний чи не маніакально приховував інформацію, навіть від Пентагону.
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04.11.2022 03:08 Ответить
Українці мусять терпіти енерготерор поки зелена влада, замість купівлі систем ППО, буде пиляти бабло на дорогах та телемарафонах, гарно влаштувався, клован.
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03.11.2022 23:37 Ответить
Українське суспільство вже втомилось терпіти витівки нешановного пана презЕдента та його воровитої шайки, відсутність електрики - це не найстрашнійше.
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03.11.2022 23:38 Ответить
ребята, помните кто наш враг. Не ссорьтесь между собой. Не Зеленский бомбит подстанции.
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03.11.2022 23:45 Ответить
Прихований зрадник - гірше ворога.
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04.11.2022 00:01 Ответить
Ми не сваримся, тут публіка майже одностайна)
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04.11.2022 00:11 Ответить
Ми то витерпимо,наші солдатики на війні терплять страшніші речі.АЛЕ!Зеля,приструни своїх пліснявих злодюжок і перестань пхати носа в справи військових,не лізь туди,де ти ні бельмеса не тямиш.Гундось свої гундосики поки що.Не доводь людей до гріха-мало того,що терпим дурних кацапів з їх ракетами,так ще й плісняве шобло фортелі викидає.Терпіння ж не резинове,вже й так до білого каління доводите з своїми завхозами,крадівництвами і т.п.
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03.11.2022 23:53 Ответить
інтересно в ОПі читають цензор
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03.11.2022 23:59 Ответить
В очі ***** не хочеш заглянути?
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04.11.2022 00:15 Ответить
наше нацональне завдання:
1.посадити тебе, зелений піdоре, за ґрати - по-перше,
2.по-друге: повісити: а) дєрьмака б) каломойшу в) хламідію
3. всіх зелених зелейобнів з ради направити на передову: у літньому однострої, БЕЗ спеціальних засобів, БЕЗ зброї розміноувати будь-яку ділянку фронту, пох яку - головне: без зброї і в літньому одязі. як варіант - можно увімкнути відоси зеленог підара - хай слухають і радіють
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04.11.2022 00:19 Ответить
корупціонерів прибрати оце завдання,

а не займатися х@йнею під час війни
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04.11.2022 00:27 Ответить
Та йух на цього віслюка!
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04.11.2022 04:59 Ответить
Шо там по економії електрики? Бо у нас на Запоріжжі темно нічого не горить а у Львові всю ніч світло на вулицях горить, а?
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04.11.2022 05:01 Ответить
Терпіти, а не вирішувати? "Око за око" не чув?
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04.11.2022 07:10 Ответить
Ти президент чи терпіла ???
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04.11.2022 08:00 Ответить
Птица говорун отличаетя умом и сообразительностью.. мультик був колись у дохлому сжсжсєрі...,типа телемарафон по имени Лохотрон...бабла немеряно...потому и говорят...
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04.11.2022 08:43 Ответить
Пішов ,ти,оманськийкнур...
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04.11.2022 10:27 Ответить
народ должен терпеть , армии помогать , родину спасать , налоги платить, оплачивать твое никчемное существование , исправлять ценой своих жизней твои проЕбы , А ЧТО ТЫ ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ ???? друганов своих покрывать, сидящих за границей, бабло пилить , гуманитарку воровать, авто для всу ******* , по нулевой растаможке мерседесы пригонять , таможню крышевать , и тд и тп ..............ты президент или клоун на побегушках у ахметки , пинчука, коломойши .............???? страну от ********* чистить нужно , и деньги будут , а не лозунги с суфлера озвучивать!!!!!
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04.11.2022 10:52 Ответить
 
 