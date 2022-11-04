Вытерпеть российский энерготеррор – это наша национальная задача, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 253-го дня войны с Россией.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Российские удары по нашим энергообъектам не прекращаются даже на сутки. Этой ночью иранскими дронами был атакован Кривой Рог. В целом по стране поражение объектов энергетики есть в разных областях – это объем генерации и транспортировки электричества, обеспечивающий миллионы людей. Только по состоянию на этот вечер от потребления временно отключены по аварийным и стабилизационным графикам около 4,5 млн потребителей. В частности, в Киеве и в десяти областях.

Вытерпеть российский энерготеррор, пройти и такое испытание – это наша национальная задача, одна из основных сейчас. Сам факт, что Россия прибегла к террору против энергетики, свидетельствует о слабости врага. Они не могут победить Украину на поле боя, поэтому пытаются вот так сломать наших людей – унизить украинцев, ударить по духу нашего народа, против наших людей. Верю, что это России не получится.

Сейчас важно, чтобы сохранялась наша способность к общим действиям. Поэтому сегодня я хочу обратить внимание на две вещи – прежде всего, внимание местных властей. Во всех городах и громадах Украины следите, чтобы не было ненужного использования электричества. Сейчас точно не время для ярких витрин, вывесок, реклам и прочего подобного освещения.

Читайте: "Укрэнерго" вводит ограничение электроснабжения в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях

Также обращаюсь к энергокомпаниям. Пожалуйста, более активно разъясняйте людям, когда и почему вы отключаете ту или иную улицу, тот или иной район. Сейчас пора именно таких микрокоммуникаций. Люди вправе знать. Надо делать все, чтобы отключения были предсказуемы и вполне понятны потребителям", - сказал Зеленский.