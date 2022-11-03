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энергетика (2469) Укрэнерго (641)

"Укрэнерго" вводит ограничение электроснабжения в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях

энергетика

Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" вынужден внести ограничение на электроснабжение всех категорий потребителей в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укрэнерго.

"Для поддержки стабильности работы энергосистемы Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" сегодня вечером, 2 ноября, вынужден предоставить операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях", - говорится в сообщении в среду.

Отмечается, что ограничения необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, поддержать устойчивую балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян.

Также читайте: "Укрэнерго" предоставила облэнерго объемы для ограничения электроснабжения в Киеве и 7 областях
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Запорізькій... та від всієї області лише Запоріжжя і залишилось, на кому/чому економити?
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03.11.2022 00:50 Ответить
Тому що своїх потужностей не залишилось, ТЕЦ та АЕС окуповані, ГЕС трансформатори знищенні...
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03.11.2022 05:39 Ответить
 
 