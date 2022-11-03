"Укренерго" впроваджує обмеження електропостачання у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях

Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" змушений внести обмеження електропостачання всіх категорій споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укренерго.

"Для підтримки стабільності роботи енергосистеми Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" сьогодні ввечері, 2 листопада, вимушений надати операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання всіх категорій споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях", - ідеться у повідомленні у середу ввечері.

Зазначається, що обмеження необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, підтримати стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян.

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