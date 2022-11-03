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енергетика (2484) Укренерго (2579)

"Укренерго" впроваджує обмеження електропостачання у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях

энергетика

Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" змушений внести обмеження електропостачання всіх категорій споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укренерго.

"Для підтримки стабільності роботи енергосистеми Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" сьогодні ввечері, 2 листопада, вимушений надати операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання всіх категорій споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях", - ідеться у повідомленні у середу ввечері.

Зазначається, що обмеження необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, підтримати стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян.

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Запорізькій... та від всієї області лише Запоріжжя і залишилось, на кому/чому економити?
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03.11.2022 00:50 Відповісти
Тому що своїх потужностей не залишилось, ТЕЦ та АЕС окуповані, ГЕС трансформатори знищенні...
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03.11.2022 05:39 Відповісти
 
 