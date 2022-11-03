Витерпіти російський енерготерор – це наше національне завдання, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 253 дня війни з Росією.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські удари по наших енергообʼєктах не припиняються жодної доби. Цієї ночі іранськими дронами був атакований Кривий Ріг. Загалом по країні ураження обʼєктів енергетики є в різних областях – це обсяг генерації й транспортування електрики, який забезпечує мільйони людей. Лише станом на цей вечір від споживання тимчасово відключені за аварійними та стабілізаційними графіками близько 4,5 млн споживачів. Зокрема, у Києві та десяти областях.

Витерпіти російський енерготерор, пройти й таке випробування – це наше національне завдання, одне з основних зараз. Сам факт, що Росія вдалася до терору проти енергетики, свідчить про слабкість ворога. Вони не можуть перемогти Україну на полі бою, тому намагаються ось так зламати наших людей – принизити українців, ударити по духу нашого народу, по спротиву наших людей. Вірю, що це Росії не вдасться.

Зараз важливо, щоб зберігалася наша здатність до спільних дій. Тому сьогодні я хочу звернути увагу на дві речі – передусім увагу місцевої влади. Будь ласка, в усіх містах і громадах України слідкуйте, щоб не було непотрібного використання електрики. Зараз точно не час для яскравих вітрин, вивісок, реклам й іншого подібного освітлення.

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Також звертаюся до енергокомпаній. Будь ласка, активніше розʼяснюйте людям, коли й чому ви відключаєте ту чи іншу вулицю, той чи інший район. Зараз час саме таких мікрокомунікацій. Люди мають право знати. Треба робити все, щоб відключення були передбачуваними й цілком зрозумілими для споживачів", - сказав Зеленський.