Витерпіти російський енерготерор – це наше національне завдання, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 253 дня війни з Росією.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Російські удари по наших енергообʼєктах не припиняються жодної доби. Цієї ночі іранськими дронами був атакований Кривий Ріг. Загалом по країні ураження обʼєктів енергетики є в різних областях – це обсяг генерації й транспортування електрики, який забезпечує мільйони людей. Лише станом на цей вечір від споживання тимчасово відключені за аварійними та стабілізаційними графіками близько 4,5 млн споживачів. Зокрема, у Києві та десяти областях.
Витерпіти російський енерготерор, пройти й таке випробування – це наше національне завдання, одне з основних зараз. Сам факт, що Росія вдалася до терору проти енергетики, свідчить про слабкість ворога. Вони не можуть перемогти Україну на полі бою, тому намагаються ось так зламати наших людей – принизити українців, ударити по духу нашого народу, по спротиву наших людей. Вірю, що це Росії не вдасться.
Зараз важливо, щоб зберігалася наша здатність до спільних дій. Тому сьогодні я хочу звернути увагу на дві речі – передусім увагу місцевої влади. Будь ласка, в усіх містах і громадах України слідкуйте, щоб не було непотрібного використання електрики. Зараз точно не час для яскравих вітрин, вивісок, реклам й іншого подібного освітлення.
Також звертаюся до енергокомпаній. Будь ласка, активніше розʼяснюйте людям, коли й чому ви відключаєте ту чи іншу вулицю, той чи інший район. Зараз час саме таких мікрокомунікацій. Люди мають право знати. Треба робити все, щоб відключення були передбачуваними й цілком зрозумілими для споживачів", - сказав Зеленський.
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тобто ти - гівної, хочешь щоб я витрачав ще більше грошей на газ, дрова чи вуголь, а це непорозуміння буде витрачати електрику на запис свого гівна?!
Про всяк випадок, безособово написав щодо маніпуляцій, тому можна сприйняти помилково. Не ваш допис мав на увазі, а дії української влади і виступ Зеленського, зокрема.
Роскажи скільки разів на добу вимикають електрику на Печерську.
"Президент Зеленський продовжує втручатись в оперативні дії вищого військового командування, наполягаючи на своєму баченні ситуації на фронті.
Перерозподіл поступаючої військової допомоги курується з декількох адміністративних центрів, що призводить до організаційного безладу.
Головнокомандуючий ЗСУ і головний штаб ЗС України фактично втратили функцію одноосібного управління ЗС.
В обговоренні і плануванні військових питань приймають участь функціонально сторонні персоналії"
1.посадити тебе, зелений піdоре, за ґрати - по-перше,
2.по-друге: повісити: а) дєрьмака б) каломойшу в) хламідію
3. всіх зелених зелейобнів з ради направити на передову: у літньому однострої, БЕЗ спеціальних засобів, БЕЗ зброї розміноувати будь-яку ділянку фронту, пох яку - головне: без зброї і в літньому одязі. як варіант - можно увімкнути відоси зеленог підара - хай слухають і радіють
а не займатися х@йнею під час війни