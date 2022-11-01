Росія пошкодила близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів про наслідки енергетичного тероризму Росії.

Про це він заявив під час зустрічі із комісаром Європейського Союзу з питань енергетики Кадрі Сімсон, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, через удари ракетами та безпілотниками-камікадзе з боку РФ по нашій енергосистемі ми призупинили цей процес. Але я впевнений, що ми все відновимо, і в більш спокійний час, коли буде стабілізована ситуація в нашій енергосистемі, ми продовжимо експорт електроенергії у Європу", - зазначив глава держави.

Зеленський поінформував єврокомісара про наслідки енергетичного тероризму з боку Росії, яка серйозно пошкодила вже близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України, зокрема ТЕС, ТЕЦ та ГЕС, а також про заходи, яких вживає наша держава для стабілізації роботи енергомережі.

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