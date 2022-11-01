Россия повредила около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал о последствиях энергетического терроризма России.

Об этом он заявил во время встречи с комиссаром Европейского Союза по вопросам энергетики Кадри Симсон, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, из-за ударов ракетами и беспилотниками-камикадзе со стороны РФ по нашей энергосистеме мы приостановили этот процесс. Но я уверен, что мы все восстановим, и в более спокойное время, когда будет стабилизирована ситуация в нашей энергосистеме, мы продолжим экспорт электроэнергии в Европу", – подчеркнул Президент Украины.

Владимир Зеленский проинформировал еврокомиссара о последствиях энергетического терроризма со стороны России, которая серьезно повредила уже около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины, в частности ТЭС, ТЭЦ и ГЭС, а также о мерах, принимаемых нашим государством для стабилизации работы энергосети.

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