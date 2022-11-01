Россия повредила около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский рассказал о последствиях энергетического терроризма России.
Об этом он заявил во время встречи с комиссаром Европейского Союза по вопросам энергетики Кадри Симсон, передает Цензор.НЕТ.
"К сожалению, из-за ударов ракетами и беспилотниками-камикадзе со стороны РФ по нашей энергосистеме мы приостановили этот процесс. Но я уверен, что мы все восстановим, и в более спокойное время, когда будет стабилизирована ситуация в нашей энергосистеме, мы продолжим экспорт электроэнергии в Европу", – подчеркнул Президент Украины.
Владимир Зеленский проинформировал еврокомиссара о последствиях энергетического терроризма со стороны России, которая серьезно повредила уже около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины, в частности ТЭС, ТЭЦ и ГЭС, а также о мерах, принимаемых нашим государством для стабилизации работы энергосети.
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он у Києві від 4 до 12 годин на добу світла немає...типу системи перевантажені..ок..вдень..а вночі то чого??
світла у квартирах немає, зате ліфти й трамваї шурують
Ситуація з відключенням електрики по всій країні викликає питання у кожного українця: чому саме так?
А відповіді, які надходять, містять маячню, виправдання, перекручену інформацію та відверту брехню.
І ось чому...
Я навмисне додаю схему розміщення електростанцій України, яка є у відкритому доступі у Вікіпедії.
Уважно її роздивіться. Дуже уважно. А потім закресліть ті електростанції, які ми втратили після 24 лютого і не маємо звідти жодного кіловата вже давно. Так-так. Ми їх давно втратили, але електрики всім вистачало ще у травні та протягом всього літа.
А потім, з тих, які лишились, позначте ті, які точно цілі та неушкоджені. Що у вас залишиться? А тепер подумайте, які примарні 40% енергетики втратила Україна? І вам це вбухують у голови, неначе у нас 40% генеруючої потужності знищено дронами та ракетами і саме це призвело до відключень. Насправді, пошкодження генеруючої потужності електростанцій України не перевищує 5%. Всі решта 35% про які базікають посадовці - це ЛЕП та трансформуючі станції. Але, якщо десь у селі розбити трансформатор, то як це призведе до відключення електрики у іншому селі? Якщо у вас перегорів електрочайник, то як можна цьому зарадити відключенням холодильника?
Про складні процеси розподілу електричних навантажень та процеси у електроенергетиці не треба мені тут розповідати. Ви у себе на виробництвах та хоча б у офісах вирівняйте фази та дроти від подовжувачів з під ніг приберіть, а потім починайте теревенити про фізику, про нормативи, про ТОЕ та перерозподіл навантажень.
Споживання електрики в Україні в 2022 році скоротилось на 30-40% суто через закриття виробництв та згортання бізнесу. Навіть офіційно (реально набагато більше) з України виїхало мінімум 10% населення, що також призводить до зменшення споживання електрики. Економлять всі і всюди. Навіть подекуди попре здоровий глузд.
Але цього, виявляється, мало. Треба ще й вимкнути. І не просто вимкнути, а рубанути на 4, 5, 6, 10, а подекуди на 12-16 годин щодня.
Навіщо? Яке є пояснення такому відключенню? Яка така необхідність виникає у цьому? Яка, окрім шантажу та залякування?
Ну і наостанок, як ягідка на торт.
Всі! Наголошую - ВСІ без винятку електромережі в Україні є приватною власністю. Всі без винятку електромережі в Україні приносять прибуток надвеликому бізнесу. Ці компанії та їх власники всім відомі.
То чому держава шукає гроші на якесь відновлення приватної власності? Чому за гроші, які мали б піти на інші потреби, відновлюють приватну власність, яка і далі даватиме надприбутки окремим нелюдам? А якщо якусь електростанцію, трансформаторну підстанцію, лінію електропередачі і будь-що інше з електроенергетики відновлюють або будують за державний кошт, то може варто передати та повернути це у державну власність, а не передавати у приватну?
Вся ця ситуація з відключеннями та воланням про "ані нам 40 працентав енергєтікі унічтожилі" - маячня та вигадка пройдисвітів, які в умовах війни прагнуть відновити матеріальну базу власного бізнесу за рахунок держави та іноземних донорів, щоб потім далі стригти гроші з людей, не вклавши ламаної копійки.
Вже маринувати шашлики, чи відразу ржати?
ПВОасфальт и "едині новини" ?
от в мене вийшло ....
(це ще раз підкреслює ті здогадки, що нас тупо кормлять брехнею якось.... дешь щось недоговорюють та обманюють...)
Предложит под одеяло пердеть и греться.
У него абсолютно никакого плана нет.
Нічого...