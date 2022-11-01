Зеленський зустрівся з єврокомісаркою Сімсон: Обговорили гарантування енергетичної безпеки України та посилення енергетичних санкцій проти РФ. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський зустрівся з комісаром Європейського Союзу з питань енергетики Кадрі Сімсон.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Мав змістовну зустріч із комісаром Європейського Союзу з питань енергетики Кадрі Сімсон. Розповів про наслідки енергетичного тероризму з боку Росії та заходи, які вживаємо для стабілізації роботи енергомережі. Обговорили подальші кроки щодо гарантування енергетичної безпеки України, а також посилення енергетичних санкцій проти РФ", - зазначив Зеленський.
Президент подякував Сімсон за візит, коли "наша енергетична інфраструктура зазнає масованих російських атак ракетами та дронами".
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