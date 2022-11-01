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Зеленський зустрівся з єврокомісаркою Сімсон: Обговорили гарантування енергетичної безпеки України та посилення енергетичних санкцій проти РФ. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський зустрівся з комісаром Європейського Союзу з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Мав змістовну зустріч із комісаром Європейського Союзу з питань енергетики Кадрі Сімсон. Розповів про наслідки енергетичного тероризму з боку Росії та заходи, які вживаємо для стабілізації роботи енергомережі. Обговорили подальші кроки щодо гарантування енергетичної безпеки України, а також посилення енергетичних санкцій проти РФ", - зазначив Зеленський.

Президент подякував Сімсон за візит, коли "наша енергетична інфраструктура зазнає масованих російських атак ракетами та дронами".

Читайте: Росія б’є по енергоінфраструктурі, однак Україні вдалося відновити значну частину пошкоджених потужностей, - єврокомісар Сімсон

Автор: 

Єврокомісія (2159) Зеленський Володимир (23876)


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Топ коментарі
+4
он только что из окопабункера вылез...\не успел душ принять - воды нет...\
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01.11.2022 18:12
+3
"Літаки летять, будем всіх бамбіть". Вова, без бумажки чи суфлера, несе таку дічь... Чесно кажучи, вже задовбал цей його імідж - хлопчика з передової. Вова, поголись та вдягнись по протоколу, цей твій псевдовійськовий образ вже ні на кого не діє. Іноземці співчутливо посміхаються з тебе та твого оточення.
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01.11.2022 17:47
+2
Срали кацапи на усі санкції
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01.11.2022 17:47
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10 000 дизель генераторов будут па любасу...Зе все паришаить...😛
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01.11.2022 17:44 Відповісти
Срали кацапи на усі санкції
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01.11.2022 17:47 Відповісти
"Літаки летять, будем всіх бамбіть". Вова, без бумажки чи суфлера, несе таку дічь... Чесно кажучи, вже задовбал цей його імідж - хлопчика з передової. Вова, поголись та вдягнись по протоколу, цей твій псевдовійськовий образ вже ні на кого не діє. Іноземці співчутливо посміхаються з тебе та твого оточення.
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01.11.2022 17:47 Відповісти
он только что из окопабункера вылез...\не успел душ принять - воды нет...\
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01.11.2022 18:12 Відповісти
Узбекистан и Турция,а также другие центрально-азиатские страны помогают путлеру отмывать бабло санкцонное весьма просто...
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01.11.2022 17:56 Відповісти
Шо оно плетёт,какое гарантування?
Иди работай, тебе никто ничего гарантировать не собирается
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01.11.2022 18:41 Відповісти
Скільки можна постити це паскудство по всіх каналах і решті ЗМІ? Не можна хоча би якось через раз? Куди не глянь - це мачо недодєлане у брудній футболці і пика небрита.
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01.11.2022 18:52 Відповісти
ти хоч уявляєш ціну його "небритої пики"?? А ціну його футболки на мировому ринку?
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01.11.2022 19:13 Відповісти
Жінка вдягнена по протоколу у класичну сукню, а затрапезне посміховисько майже у спідньому! Дебіл!!!
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01.11.2022 19:43 Відповісти
 
 