Зеленский встретился с еврокомиссаром Симсон: Обсудили гарантирование энергетической безопасности Украины и усиление энергетических санкций против РФ. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский встретился с комиссаром Европейского Союза по энергетике Кадри Симсон.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"У него была содержательная встреча с комиссаром Европейского Союза по вопросам энергетики Кадри Симсон. Рассказал о последствиях энергетического терроризма со стороны России и мерах, предпринимаемых для стабилизации работы энергосети. Обсудили дальнейшие шаги по обеспечению энергетической безопасности Украины, а также усилению энергетических санкций против РФ", – отметил Зеленский.

Президент поблагодарил Симсон за визит, когда "наша энергетическая инфраструктура подвергается массированным российским атакам ракетами и дронами".

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