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Зеленский встретился с еврокомиссаром Симсон: Обсудили гарантирование энергетической безопасности Украины и усиление энергетических санкций против РФ. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский встретился с комиссаром Европейского Союза по энергетике Кадри Симсон.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"У него была содержательная встреча с комиссаром Европейского Союза по вопросам энергетики Кадри Симсон. Рассказал о последствиях энергетического терроризма со стороны России и мерах, предпринимаемых для стабилизации работы энергосети. Обсудили дальнейшие шаги по обеспечению энергетической безопасности Украины, а также усилению энергетических санкций против РФ", – отметил Зеленский.

Президент поблагодарил Симсон за визит, когда "наша энергетическая инфраструктура подвергается массированным российским атакам ракетами и дронами".

Читайте также: Зеленский и Макрон обсудили усиление обороноспособности и восстановление энергетической инфраструктуры

Автор: 

Еврокомиссия (1456) Зеленский Владимир (20409)


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Топ комментарии
+4
он только что из окопабункера вылез...\не успел душ принять - воды нет...\
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01.11.2022 18:12
+3
"Літаки летять, будем всіх бамбіть". Вова, без бумажки чи суфлера, несе таку дічь... Чесно кажучи, вже задовбал цей його імідж - хлопчика з передової. Вова, поголись та вдягнись по протоколу, цей твій псевдовійськовий образ вже ні на кого не діє. Іноземці співчутливо посміхаються з тебе та твого оточення.
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01.11.2022 17:47
+2
Срали кацапи на усі санкції
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01.11.2022 17:47
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10 000 дизель генераторов будут па любасу...Зе все паришаить...😛
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01.11.2022 17:44 Ответить
Срали кацапи на усі санкції
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01.11.2022 17:47 Ответить
"Літаки летять, будем всіх бамбіть". Вова, без бумажки чи суфлера, несе таку дічь... Чесно кажучи, вже задовбал цей його імідж - хлопчика з передової. Вова, поголись та вдягнись по протоколу, цей твій псевдовійськовий образ вже ні на кого не діє. Іноземці співчутливо посміхаються з тебе та твого оточення.
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01.11.2022 17:47 Ответить
он только что из окопабункера вылез...\не успел душ принять - воды нет...\
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01.11.2022 18:12 Ответить
Узбекистан и Турция,а также другие центрально-азиатские страны помогают путлеру отмывать бабло санкцонное весьма просто...
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01.11.2022 17:56 Ответить
Шо оно плетёт,какое гарантування?
Иди работай, тебе никто ничего гарантировать не собирается
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01.11.2022 18:41 Ответить
Скільки можна постити це паскудство по всіх каналах і решті ЗМІ? Не можна хоча би якось через раз? Куди не глянь - це мачо недодєлане у брудній футболці і пика небрита.
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01.11.2022 18:52 Ответить
ти хоч уявляєш ціну його "небритої пики"?? А ціну його футболки на мировому ринку?
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01.11.2022 19:13 Ответить
Жінка вдягнена по протоколу у класичну сукню, а затрапезне посміховисько майже у спідньому! Дебіл!!!
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01.11.2022 19:43 Ответить
 
 