Зеленский встретился с еврокомиссаром Симсон: Обсудили гарантирование энергетической безопасности Украины и усиление энергетических санкций против РФ. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский встретился с комиссаром Европейского Союза по энергетике Кадри Симсон.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"У него была содержательная встреча с комиссаром Европейского Союза по вопросам энергетики Кадри Симсон. Рассказал о последствиях энергетического терроризма со стороны России и мерах, предпринимаемых для стабилизации работы энергосети. Обсудили дальнейшие шаги по обеспечению энергетической безопасности Украины, а также усилению энергетических санкций против РФ", – отметил Зеленский.
Президент поблагодарил Симсон за визит, когда "наша энергетическая инфраструктура подвергается массированным российским атакам ракетами и дронами".
Топ комментарии
+4 Великая Исландия
показать весь комментарий01.11.2022 18:12
+3 Sashko Poweroid
показать весь комментарий01.11.2022 17:47
+2 Елена Мазуренко
показать весь комментарий01.11.2022 17:47
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
окопабункера вылез...\не успел душ принять - воды нет...\
Иди работай, тебе никто ничего гарантировать не собирается