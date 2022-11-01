Зеленский и Макрон обсудили усиление обороноспособности и восстановление энергетической инфраструктуры
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с французским лидером Эмманюэлем Макроном.
Об этом глава государства сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Чрезвычайно важный и продуктивный разговор с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Конкретные решения по усилению обороноспособности Украины. Конкретные инициативы по восстановлению разрушенной энергетической инфраструктуры. Спасибо, дружище, за неослабевшую поддержку", - говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
даже ***** уже задрал своими звонками )))
интересно кто кому позвонил? )))