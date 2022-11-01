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Новости Война
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Зеленский и Макрон обсудили усиление обороноспособности и восстановление энергетической инфраструктуры

макрон,зеленський

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с французским лидером Эмманюэлем Макроном.

Об этом глава государства сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Чрезвычайно важный и продуктивный разговор с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Конкретные решения по усилению обороноспособности Украины. Конкретные инициативы по восстановлению разрушенной энергетической инфраструктуры. Спасибо, дружище, за неослабевшую поддержку", - говорится в сообщении.

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Зеленский Владимир (20378) Франция (3512) Макрон Эмманюэль (1304)


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макарону аби побелемкать с кем-то по телефону...
даже ***** уже задрал своими звонками )))
интересно кто кому позвонил? )))
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01.11.2022 14:12 Ответить
Есть люди, которые без телефона не могут и минуты, трындят и трындят, такое ощущение шо там мозг уже высох от радиосигнала, пока всех не обзвонят и одно и тоже всем не раскажут не успокоятся. Мануель один из них
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01.11.2022 14:16 Ответить
Ему бы родится телефонисткой в начале 20 века.
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01.11.2022 14:43 Ответить
Зеля знову просив Макрона поговорити з Пулером про зустріч віч-на-віч?
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01.11.2022 14:49 Ответить
Добре.
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02.11.2022 02:47 Ответить
 
 