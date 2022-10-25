Песков об установлении мира: Россия открыта для всех контактов, это Украина не желает вести переговоры

Россия вроде бы готова разговаривать и с США, и с другими странами, и с Папой Римским, чтобы найти "возможные развязки" войны в Украине. Главное препятствие этому в Кремле видят нежелание вести переговоры самой Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова.

"Мы готовы все это обсуждать и с американцами, и с французами, и с понтификом. Еще раз повторяю, что Россия открыта для всех контактов. Но мы должны исходить из того, что Украина кодифицировала непродолжение переговоров", - сказал он, комментируя предложение президента. Франции Эммануюэля Макрона, попросившего Папу Римского об усилиях по установлению мира в Украине.

Кроме того, Песков в очередной раз обвинил Украину в нежелании вести переговоры с Россией.

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"Но с другой стороны, в этом заявлении ничего не сказано о том, что кто-то должен позвонить президенту (Украине, Владимиру, - ред.) Зеленскому и разобраться с законодательной базой, запрещающей отныне любые переговоры с российской стороной, - добавил он. – Если это все в русле действительно усилий по поиску возможных решений, то это можно оценить положительно".

Как сообщалось, президент Франции Эммануюэль Макрон обратился к Папе Римскому Франциску с просьбой поговорить с лидерами США Джо Байденом и РФ Владимиром Путиным, чтобы приблизить установление мира в Украине.