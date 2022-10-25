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Папа Римский (418) Песков (1800) Макрон (1169) переговоры с Россией (725)

Песков об установлении мира: Россия открыта для всех контактов, это Украина не желает вести переговоры

пєсков

Россия вроде бы готова разговаривать и с США, и с другими странами, и с Папой Римским, чтобы найти "возможные развязки" войны в Украине. Главное препятствие этому в Кремле видят нежелание вести переговоры самой Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова.

"Мы готовы все это обсуждать и с американцами, и с французами, и с понтификом. Еще раз повторяю, что Россия открыта для всех контактов. Но мы должны исходить из того, что Украина кодифицировала непродолжение переговоров", - сказал он, комментируя предложение президента. Франции Эммануюэля Макрона, попросившего Папу Римского об усилиях по установлению мира в Украине.

Кроме того, Песков в очередной раз обвинил Украину в нежелании вести переговоры с Россией.

Читайте: Информации об использовании войсками РФ иранских дронов у нас нет, - Песков

"Но с другой стороны, в этом заявлении ничего не сказано о том, что кто-то должен позвонить президенту (Украине, Владимиру, - ред.) Зеленскому и разобраться с законодательной базой, запрещающей отныне любые переговоры с российской стороной, - добавил он. – Если это все в русле действительно усилий по поиску возможных решений, то это можно оценить положительно".

Как сообщалось, президент Франции Эммануюэль Макрон обратился к Папе Римскому Франциску с просьбой поговорить с лидерами США Джо Байденом и РФ Владимиром Путиным, чтобы приблизить установление мира в Украине.
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Топ комментарии
+71
Піськов, помий вуса, на них гівно застрягло
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25.10.2022 14:02
+58
Переговоры только о пошли вон и репарациях
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25.10.2022 14:02
+46
Неплохая тенденция, кремляди вскрыли все консервы и отчаянно просят о переговорах, видать от "второй армии" уже ничего не осталось.
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25.10.2022 14:05
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У навки раздражение палюбому.. дибил усы сбрей.
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25.10.2022 21:17 Ответить
С падалью ніяких переговорів тільки знищити
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25.10.2022 22:35 Ответить
повна демілітаризація, денацифікація і денуклеризація паРаші;
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25.10.2022 22:45 Ответить
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25.10.2022 23:45 Ответить
"Дона Роза, я старый солдат и не знаю слов о любви", поэтому буду краток:
..дарасы они гнойные.
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25.10.2022 23:54 Ответить
Які переговори з крокодилами в басейні ... потрібно знищувати до останнього рашиста в Україні ... нормальні люди не прийшли б вбивати своїх сусідів ...
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26.10.2022 00:07 Ответить
Иди напутина
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26.10.2022 01:36 Ответить
Песков! С такой страной-изгоем не будет никаких переговоров!

Убирайтесь к черту из Украины! Тогда мир решит, что с вами будет дальше. Приготовьте свой кошелек.
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26.10.2022 05:27 Ответить
Вот они результаты советской социальной антиселекции: посмотрите на морду этого Пескова:

это же типичное люмпенское быдло с мордой трактирного провинциального холуя образца 1913 года!

А в совке этот люмпен был принят в Дипломатическую академию МИД...
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26.10.2022 08:04 Ответить
Ведь Mad Vlad тоже Питерский гопник, в разведшколе Антропова его прозвали Окуроком, позже Бледный моль.
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26.10.2022 09:16 Ответить
Вы правильно подметили, уважаемый Эхтель:

вся кремлёвская команда подобрана гопником Пу по своему образу и подобию:

агрессивное люмпенское быдло, советская подлая чернь, которая ненавидит мораль, право и культуру.
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26.10.2022 09:30 Ответить
переговори з терористами??? ну-ну....
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26.10.2022 07:06 Ответить
ну письков и ******... одно хорошо - недолго ему своими вонючими усами осталось шевелить...
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26.10.2022 07:41 Ответить
Они готовы на переговоры, но на своих условиях, Украина тоже готова на переговоры на своих условиях. Условия - территориальная целостность на 2013 год. И речь на переговорах только о величине репараций, денацификация, демилитаризация московии.
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26.10.2022 08:02 Ответить
Какая там "денацификация, демилитаризация" московии !

Единственное решение - это гуманитарная оккупация московии на 70 лет войсками ООН.
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26.10.2022 08:06 Ответить
Песков с шефом могут что-то комментировать только, как узники Трибунала по военным преступлениям
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03.02.2023 04:16 Ответить
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