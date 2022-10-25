Песков об установлении мира: Россия открыта для всех контактов, это Украина не желает вести переговоры
Россия вроде бы готова разговаривать и с США, и с другими странами, и с Папой Римским, чтобы найти "возможные развязки" войны в Украине. Главное препятствие этому в Кремле видят нежелание вести переговоры самой Украиной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова.
"Мы готовы все это обсуждать и с американцами, и с французами, и с понтификом. Еще раз повторяю, что Россия открыта для всех контактов. Но мы должны исходить из того, что Украина кодифицировала непродолжение переговоров", - сказал он, комментируя предложение президента. Франции Эммануюэля Макрона, попросившего Папу Римского об усилиях по установлению мира в Украине.
Кроме того, Песков в очередной раз обвинил Украину в нежелании вести переговоры с Россией.
"Но с другой стороны, в этом заявлении ничего не сказано о том, что кто-то должен позвонить президенту (Украине, Владимиру, - ред.) Зеленскому и разобраться с законодательной базой, запрещающей отныне любые переговоры с российской стороной, - добавил он. – Если это все в русле действительно усилий по поиску возможных решений, то это можно оценить положительно".
Как сообщалось, президент Франции Эммануюэль Макрон обратился к Папе Римскому Франциску с просьбой поговорить с лидерами США Джо Байденом и РФ Владимиром Путиным, чтобы приблизить установление мира в Украине.
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..дарасы они гнойные.
Убирайтесь к черту из Украины! Тогда мир решит, что с вами будет дальше. Приготовьте свой кошелек.
это же типичное люмпенское быдло с мордой трактирного провинциального холуя образца 1913 года!
А в совке этот люмпен был принят в Дипломатическую академию МИД...
вся кремлёвская команда подобрана гопником Пу по своему образу и подобию:
агрессивное люмпенское быдло, советская подлая чернь, которая ненавидит мораль, право и культуру.
Единственное решение - это гуманитарная оккупация московии на 70 лет войсками ООН.