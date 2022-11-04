УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11093 відвідувача онлайн
Новини
8 035 9

Посвідчення водія відтепер можна отримати в електронному вигляді

права,водійське,водія,посвідчення

Кабмін затвердив можливість оформлення та видачі посвідчення водія в електронній формі.

Про це інформує пресслужба Міністерства внутрішніх справ, передає Цензор.НЕТ.

"Кабінет Міністрів України сьогодні, 4 листопада, затвердив проєкт постанови "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів", яким передбачена можливість оформлення та видачі посвідчення водія в електронній формі", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Охочі отримати водійське посвідчення мають складати іспити лише у сервісних центрах МВС

Як зазначається, документ передбачає можливість шляхом застосування засобів електронного кабінету водія функціональної підсистеми Єдиного державного реєстру Єдиної інформаційної системи МВС замовлення, а через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, у тому числі портал "Дія", також замовлення і формування, отримання, видачі, пред’явлення та перевірки електронного посвідчення водія та електронного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Автор: 

посвідчення водія (229) електронні документи (447)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Едешь такой, останавливает гаишник -
- Ваши права.
Ты достаёшь смартфон. Оба, а он разрядился.
Добро пожаловать в отстойник.
Как не приятный вариант.
показати весь коментар
04.11.2022 20:05 Відповісти
На сегодняшний день вероятней что свет на мобильной вышке вырубили.
показати весь коментар
04.11.2022 20:25 Відповісти
Или оплаченный интернет на счету закичился.
показати весь коментар
04.11.2022 22:20 Відповісти
повербанк Карле
показати весь коментар
04.11.2022 21:16 Відповісти
Ну, в авто это маловероятно. Я даже не про беспроводную зарядку, которая есть в любой тачке младше 5 лет, куда телефон кладется на автомате, а про обычный адаптер в прикуриватель.
показати весь коментар
04.11.2022 23:24 Відповісти
Я +++за всё что движется вперед ...но вся база должна быть под защитой сильной
показати весь коментар
04.11.2022 20:24 Відповісти
Все що в інтернеті зломується, було би бажання!
показати весь коментар
04.11.2022 20:35 Відповісти
А заграницей можна ездить с правами в Дие? Например в Польше?
показати весь коментар
04.11.2022 22:19 Відповісти
показати весь коментар
04.11.2022 22:35 Відповісти
 
 