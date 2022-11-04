Канада надасть ще більше допомоги для розмінування наших територій, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів перемовини із своєю канадійською колегою Мелані Жолі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
Кулеба зазначив: "Розмовляв з Мелані Жолі щодо наших наступних кроків після міністерської зустрічі G7. Приємно знати, що Канада надасть ще більше допомоги для розмінування наших звільнених територій.
Ми також обговорили підготовку до саміту АСЕАН у Камбоджі наступного тижня та саміту Франкофонії на Джербі".
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Oleh Stavynoha
показати весь коментар04.11.2022 21:13 Відповісти Мені подобається 0
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