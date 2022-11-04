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Канада надасть ще більше допомоги для розмінування наших територій, - Кулеба

кулеба,жолі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів перемовини із своєю канадійською колегою Мелані Жолі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Кулеба зазначив: "Розмовляв з Мелані Жолі щодо наших наступних кроків після міністерської зустрічі G7. Приємно знати, що Канада надасть ще більше допомоги для розмінування наших звільнених територій.

Ми також обговорили підготовку до саміту АСЕАН у Камбоджі наступного тижня та саміту Франкофонії на Джербі".

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Автор: 

Канада (2198) Кулеба Дмитро (3604) Жолі Мелані (80)


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04.11.2022 21:13 Відповісти
 
 