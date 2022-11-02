Канада виготовить 500 тисяч комплектів зимового одягу для ЗСУ
Уряд Канади усіляко залучатиме свою оборонну промисловість до виготовлення необхідного Україні обладнання.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це заявила міністерка оборони Канади Аніта Ананд.
"Підприємства оборонної промисловості Канади виготовляють високоякісне обладнання і, як ми бачимо, вони продовжують нарощувати зусилля для допомоги Україні. Ми продовжимо визначати потреби України та працюватимемо разом із промисловістю, аби Україна отримала, що їй потрібно", - сказала Ананд.
Вона наголосила, що обсяг прямої канадської військової допомоги вже перевищив 600 млн дол. й включає в тому числі новітні броньовані автомобілі.
"У час, коли Україна цього потребує, ми прагнемо надсилати їй найкраще обладнання", - зауважила міністерка.
Ананд додала, що Канада вже уклала контракти із постачальниками, які виготовлять 500 тис. комплектів військового зимового одягу, що згодом буде передане українським захисникам.
"Україна переможе у цій війні, а тим часом Канада продовжить надавати підтримку у ближній, середній та дальній перспективі, скільки б часу не знадобилося. Уряд Канади налаштований на це", - запевнила вона.
Як повідомлялося, Канада оголосила про виділення Україні чергового пакета оборонної допомоги минулого місяця. До нього увійшли спеціалізовані камери для дронів, боєприпаси, комплекти зимового одягу та супутникові дані.
Будь ласка, зачекайте...
Дякуємо!
Как-то так, було....
Тільки встигай звітувати, що вже все зроблено. Навіть, коли нічого взагалі не зроблено.
Скільки витратив на свою асвальтову подружку керівник Дніпровської військової обладміністрації?
Півтора міліарди, якщо не помиляюсь ?!👿
Дивно тільки, що у більшості вони на українську мову зовсім не спроможні. Реально паства ЗЄ - потенційні колаборанти.
Хоча... Якщо врахувати, що ЗЄ зараз підібрав партію та прихильників Медведчука, то нічого дивного.
На тому тиждні Міноборони звітувало, що ЗСУ повністю забезпечені ними формою при тому, що майже всю форму надають союзники.
Ти мабуть буряки збирав, коли це сталося.
Особливо мені їх радниця з ток-шоу "подобається".
Я так розумію, що у наступній ротації радниць Міноборони будуть вже на панелі набирати.
мабудь буде як з зерном,
миші, млять,з,їли,
ще й підмели.....
до мене чи до моні?
як що до мене, то розкажи, бо я не знаю
чим вчасно та в повному обсязі забезпечили військових?
тільки конкретизуй.
отака фуйня малята!!!!!
а там ще й брити підпряглись...
От хто справжні брати! Британія надіслала 195 тис. одиниць зимового спорядження для ЗСУ - по 40 на кожного бійця
https://patrioty.org.ua/all/2022-11-02.html середа, 2 листопад 2022, 18:23 (с)
так шо чекаємо коли почнеться ВЕЛИКИЙ ДЕРИБАН
отримали
на склад....
люди забезпечили військових броніками
а у нас в запасі 160 тисяч...
військові змерзнуть, куплять самі, або волонтери, або рідні.
у НАС, буде 500 тисяч комплектів в запасі.
ооооо как нада....
еврей на складі, це Вам не ху... в жо
це нічого не робити, киздіти, красти, та мати запас за чужий рахунок
а ще забув....
клятий Порох піариться по 5-6 разів на місяць
СНароду до такого піару не опускаються...
****, пора переименовывать "испанский стыд" в "український сором"