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Канада (2114) одяг (181) допомога (7890) ЗСУ (7201)

Канада виготовить 500 тисяч комплектів зимового одягу для ЗСУ

канада

Уряд Канади усіляко залучатиме свою оборонну промисловість до виготовлення необхідного Україні обладнання.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це заявила міністерка оборони Канади Аніта Ананд.

"Підприємства оборонної промисловості Канади виготовляють високоякісне обладнання і, як ми бачимо, вони продовжують нарощувати зусилля для допомоги Україні. Ми продовжимо визначати потреби України та працюватимемо разом із промисловістю, аби Україна отримала, що їй потрібно", - сказала Ананд.

Вона наголосила, що обсяг прямої канадської військової допомоги вже перевищив 600 млн дол. й включає в тому числі новітні броньовані автомобілі.

Також дивіться: Канадські військові у Британії навчають бійців ЗСУ мінної безпеки. ФОТО

"У час, коли Україна цього потребує, ми прагнемо надсилати їй найкраще обладнання", - зауважила міністерка.

Ананд додала, що Канада вже уклала контракти із постачальниками, які виготовлять 500 тис. комплектів військового зимового одягу, що згодом буде передане українським захисникам.

"Україна переможе у цій війні, а тим часом Канада продовжить надавати підтримку у ближній, середній та дальній перспективі, скільки б часу не знадобилося. Уряд Канади налаштований на це", - запевнила вона.

Читайте: Канада запровадила нові санкції проти керівництва "Газпрому" та енергокомпаній РФ

Як повідомлялося, Канада оголосила про виділення Україні чергового пакета оборонної допомоги минулого місяця. До нього увійшли спеціалізовані камери для дронів, боєприпаси, комплекти зимового одягу та супутникові дані.

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Топ коментарі
+29
От фартить ЗЄ-Міноборони. Сидиш - ****** бабло, а Канада за тебе форму шиє та поставляє.

Тільки встигай звітувати, що вже все зроблено. Навіть, коли нічого взагалі не зроблено.
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02.11.2022 20:27
+17
Вот кто настоящие братья!
Дякуємо!
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02.11.2022 20:26
+15
От були б в нас дороги ми б самі пошили . чесно-чесно.
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02.11.2022 20:26
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Коли? вже потрібно...
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02.11.2022 20:25 Відповісти
уже вночі морози, а тут йде мова, що тільки закажуть. а ще поки дойде до простого солдата може й зима скінчиться
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02.11.2022 20:37 Відповісти
Там куртки такие, что в -30 тепло, сухо, тело дышит и можно двигаться довольно комфортно. Другое дело, что форма может не дойти до фронта. Рекомендую канадцам как-то пометить куртки изнутри так, чтобы было видно, что это не для продажи и только на фронт. Снаружи бы прорезать дырки еще или краской изгатить, но нельзя, заметность поднимет и характеристики упадут. Такие куртки отлично подойдут для разведовательных и наступательных операций, а для остального вполне хватит обычного жилета или куртки с утеплителем дешевым, благо их характеристики уже очень высокие по сохранению тепла, те же пуховики китайские с новыми наполнителем крайне теплые, но конечно мембраной там и не пахло, бегать в них тяжело, потеешь сильно.
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02.11.2022 20:32 Відповісти
То б було файно...
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02.11.2022 20:39 Відповісти
А, вроде, этот заказ можно было разместить на западе Украины, там хватает предприятий по пошиву одежды, Эстония так и сделала и разместила там свои заказы, также по пошиву зимней одежды для военных,
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02.11.2022 20:55 Відповісти
Ну, это не фуфайка, их вообще сравнивать нельзя; а во вторых - это тысячи дополнительных рабочих мест в Украине, и десятки миллионов долларов..
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02.11.2022 21:29 Відповісти
А претензии до кого?
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02.11.2022 21:32 Відповісти
притензій нема взагалі. але добра ложка до обіду.
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03.11.2022 10:00 Відповісти
Вот кто настоящие братья!
Дякуємо!
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02.11.2022 20:26 Відповісти
От були б в нас дороги ми б самі пошили . чесно-чесно.
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02.11.2022 20:26 Відповісти
При Пороху пан Генерал Полторак був і Канадою і США - сам всю армію і одягав і озброював

Как-то так, було....
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02.11.2022 21:54 Відповісти
От фартить ЗЄ-Міноборони. Сидиш - ****** бабло, а Канада за тебе форму шиє та поставляє.

Тільки встигай звітувати, що вже все зроблено. Навіть, коли нічого взагалі не зроблено.
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02.11.2022 20:27 Відповісти
Ты там и работаешь?
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02.11.2022 20:36 Відповісти
З чого такі дивні висновки?
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02.11.2022 20:38 Відповісти
Пишите со знанием дела,такое может исходить только от первоисточника.
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02.11.2022 20:46 Відповісти
А хіба не видно чим займається ЗЄ-ля та його команда?

Скільки витратив на свою асвальтову подружку керівник Дніпровської військової обладміністрації?
Півтора міліарди, якщо не помиляюсь ?!👿
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02.11.2022 22:40 Відповісти
Не звертай уваги. Це черговий ватний зєбіл.

Дивно тільки, що у більшості вони на українську мову зовсім не спроможні. Реально паства ЗЄ - потенційні колаборанти.

Хоча... Якщо врахувати, що ЗЄ зараз підібрав партію та прихильників Медведчука, то нічого дивного.
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02.11.2022 22:44 Відповісти
Пишу те, що підтверджено фактами у відкритих джерелах.

На тому тиждні Міноборони звітувало, що ЗСУ повністю забезпечені ними формою при тому, що майже всю форму надають союзники.

Ти мабуть буряки збирав, коли це сталося.
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02.11.2022 22:41 Відповісти
это называется лайфхак.
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02.11.2022 20:37 Відповісти
Це називається - брехливі ублюдки.

Особливо мені їх радниця з ток-шоу "подобається".
Я так розумію, що у наступній ротації радниць Міноборони будуть вже на панелі набирати.
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02.11.2022 20:41 Відповісти
нихерасе! я даже не пытаюсь смотреть, а то мне потом даже мотилиум не помогает. А еда нынче дорогая.
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02.11.2022 20:55 Відповісти
то ж кизділи казли що на складах є навіть з запасом
мабудь буде як з зерном,
миші, млять,з,їли,
ще й підмели.....
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02.11.2022 20:57 Відповісти
Мозгов не хватает понять, что на почти миллион человек под ружьем нужно как минимум три миллиона комплектов? Или ВСУ должны в одной робе всю зиму проходить, как в епаной савековой армии было?
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02.11.2022 22:32 Відповісти
не зрозуміло, до кого ти?
до мене чи до моні?
як що до мене, то розкажи, бо я не знаю
чим вчасно та в повному обсязі забезпечили військових?
тільки конкретизуй.
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02.11.2022 22:45 Відповісти
А представьте кончилась война, западная помощь иссякла, а зеленые слуги остались, тренированные на лету миллиарды разрывают, с частными армиями, со своими телеканалами, конкурентов под шумок войны убрали... вот тут житуха то начнётся...
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02.11.2022 21:20 Відповісти
ага, пам'ятаю 2014/2015, коли наших війскових на бамбасе було максимально пару тисяч, канада теж вислала 30тис.комплектів зимового, хз куда пішло, ніхто з 3х моіх знайомих, з різних частин і війск, канадскоі форми не бачив...........

отака фуйня малята!!!!!
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02.11.2022 20:35 Відповісти
Коли до військомату?Чи в Щвейцаріі зручніше воювати?🤣🤣🤣
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02.11.2022 20:48 Відповісти
Так коли в військомат?Чи ЗСУ зеленського захищають?🤣🤣🤣
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02.11.2022 21:22 Відповісти
Місяць в ТРО Київ,5 місяців ЗСУ,зараз вдома.Будуть ще питання шлюха диванна?
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02.11.2022 21:20 Відповісти
пустітє мине, пустіть мине, я інваліт, я ваєвал, я в танкє гарєл, я - льочік....... ©
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02.11.2022 21:36 Відповісти
Без питань,доповідати диванній потворі,то таке.Де воюв ти?Чому втік з України?Тебе чекають в ЗСУ,повертайся,сміливий інтернет воїн🤣🤣🤣
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02.11.2022 21:45 Відповісти
Чому втік сміливий воїн?🤣🤣🤣🌹
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02.11.2022 22:01 Відповісти
Чем ответит Зеленский
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02.11.2022 20:28 Відповісти
гундосиком
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02.11.2022 20:34 Відповісти
лейбы налепит свои, конечно же. И пошлину на границе возьмет за ввоз
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02.11.2022 22:16 Відповісти
дожили за 30 років,що у нас навіть одягом забезпечити військових самі не можуть...
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02.11.2022 20:29 Відповісти
Можуть. Але ж тоді велике крадівництво без грошей залишиться.
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02.11.2022 20:35 Відповісти
мова не тільки пр сьогоднішніх крадівників,але й про усіх які правили Україною всю її незалежність. Після розпаду совка у нас були перспективи стати однією з найуспішніших держав в Європі, у нас була одна із найсильніших армій у світі, просто бери і роби так,щоб твоя держава процвітала ще більше. І якою же потрібно бути убогою,тупою владою,щоб це все просрати просто під нуль. Поляки на початку 90х в порівнянні з нами були на самому дні. Вони до нас в прикордонні населені пункти їздили за товарами і продуктами. А тепер, після 30 років,у нас все розікрали,продали і просрали, і тепер поляки уже випереджають нас у розвитку мінімум років на 50,а після війни коли тут буде розруїа іще на більше.
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02.11.2022 20:45 Відповісти
Давай ти не будеш брехати про найсильнішу армію світу. Бачили ми в 90-х ту вашу армію - годували помиями, носили одяг зразка 40-х років, з зекіськими порядками, а про бойову підготовку я взагалі промовчу. Про процвітання планової економіки з повною державною монополією без приватної власності - це ти загнув. До речі, завдяки таким ідіотам як ти, які сиділи на дивані і обирали зеків, клоунів і гєбнявих повій всі ці роки - Україна опинилася там де опинилася.
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02.11.2022 21:05 Відповісти
слухай,давай домовимося так,якщо ти хочеш поговорити,то будь добрий говорити по людськи,а не по свинячому,а то що ти почав відразу з образ відкрито видає в тебе кацапського чмобіка Орки також коли їм хтось чи щось не подобається,відразу ж починають або ображати,або ж розпускають руки, ти недалеко від них пішов. А на рахунок армії, то одяг і їжа це ненайважливіше,а найважливіше те,що у нас було близько 1500 тисячі літаків,був чорноморський флот з кількістю 350 кораблів, був 3 ядерний потенціал у світі, 9000 танків, 8000 бронетранспортерів. За 30 років танків залишилося разом з законсервованими близько 700, літаків біля 120 штук,а флоту практично уже і не залишилося. Ну а ядерну зброю віддали взамін на папірчик яким можна тепер підтертися в туалеті. На рахунок економіки, то у нас було купу заводів,які могли виробляти що нам потрібно, були воєнні заводи, ми могли робити ракети,будувати кораблі,танки і іншу зброю. Суднобудівний миколаївський завод робив здоровенні воєнні кораблі, в результаті все було просрано і розпродано,а тепер навіть одяг не можем робити для воєнних.
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02.11.2022 21:22 Відповісти
Знову історик Андрійко погнав пургу про всі винуваті за 30 років Державності. А я такий мудрий повчу всіх розуму. Це у подляка така методичка чи сам додумався?
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02.11.2022 21:17 Відповісти
а хто винний? Американці,німці,поляки чи може канадці? Чи українська влада яка плювати хотіла на все крім власних кишень. А мудрий нарід йшов і голосував за таких ідіотів. Якщо для тебе пурга в тому,що у нас весь час крали і нічого не робили для країни то можеш продовжувати жити і надалі у своїх вологих фантазіях
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02.11.2022 21:24 Відповісти
убога и тупа влада? Дол.оебы, которые в 92 году вместо патриота Украины, не изменившего своим принципам даже на рсукой каторге, выбрали президентом секретаря цк кпss виноваты. Т.е. большая часть совершенолетнего на тот год населения Украины. Иди спроси своих родителей, за кого они голосовали в тот год.
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02.11.2022 22:36 Відповісти
При баризі, формою забезпечували, а при клоунах, забезпечувалка не працює, бо відкати вимагає від виробників.
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02.11.2022 20:59 Відповісти
З дитинства люблю Канаду
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02.11.2022 20:33 Відповісти
Дякуємо нашим друзям.
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02.11.2022 20:38 Відповісти
Дякую уряду і народу Канади. Але питання до українських Верховного і міеністра, ви ці комплекти включите в списки, які виготовили чи за гроші купили ми? Навіть, якщо прийдеться платити, то все буде, як завжди "по завишених цінах" із бюджету?
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02.11.2022 20:39 Відповісти
500 тисяч, чи 50, а то лось не Дже віриться 🤔 До речі, цікаво побачити, хто в першу чергу буде розвивати в цій зимовій формі, штабні полковники зі своїми речницями (вважай штатними *******), чи таки бійці на нулі🧐 Тут без пані Спартц явно не обійтись, зелену мразоту не можна підпускати до корита, а то вийде як з Джавелінами, ********* блоки живлення і перетворили ПТРК в звичайний металобрухт 🤪 Сподіваємось, що канадська уніформа не з'явиться на прилавках в мережі Епіцентр недобитка Гереги та подібних йому гадючниках 🤗
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02.11.2022 20:44 Відповісти
судя по заявам наших відповдальних всі воїни вже одіті та обуті.
а там ще й брити підпряглись...
От хто справжні брати! Британія надіслала 195 тис. одиниць зимового спорядження для ЗСУ - по 40 на кожного бійця

https://patrioty.org.ua/all/2022-11-02.html середа, 2 листопад 2022, 18:23 (с)
так шо чекаємо коли почнеться ВЕЛИКИЙ ДЕРИБАН
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02.11.2022 20:50 Відповісти
Две недели назад уже была подобная заметка. Только речь шла о том, что "Канада вже виготовила 500 тис комплектів". Потом выяснилось, что речь шла не о комплектах-а об единицах комплекта. Т.е отдельно курток, перчаток и прочая. Очень много непроверенной и не точной информации. И плохое-некому и некогда верифицировать, все с колес...
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02.11.2022 21:00 Відповісти
неточной
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03.11.2022 04:00 Відповісти
це правильно, українська зимова красива, але слабофункціональна
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02.11.2022 21:02 Відповісти
буде як з броніками
отримали
на склад....
люди забезпечили військових броніками
а у нас в запасі 160 тисяч...
військові змерзнуть, куплять самі, або волонтери, або рідні.
у НАС, буде 500 тисяч комплектів в запасі.
ооооо как нада....
еврей на складі, це Вам не ху... в жо
це нічого не робити, киздіти, красти, та мати запас за чужий рахунок
а ще забув....
клятий Порох піариться по 5-6 разів на місяць
СНароду до такого піару не опускаються...
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02.11.2022 21:07 Відповісти
Та слуги народу не опускаются и до того, чтоб столько ВСУ паокупать всего, как порох... А он чётко сказал: пиарьтесь и вы - больше всего у ВСУ тогда будет.. Но как-то сн не сильно повелись своё бабло на ВСУ тратить...На дорогах 3.14ть им как-то милЕе
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02.11.2022 23:11 Відповісти
Ку да девать эту одежду ? Ведь еще месяц назад Резнпков нам рассказала, что армия готоча к зиме на 100% ..А тут ещё 500 тыс комплектов... Куджа их зелень перпродаст - этож целая морока... Да ещё при американских инспекторах
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02.11.2022 21:51 Відповісти
Ты служил когда-нибудь, хоть в какой армии? Слово "подменка" слышал? Ты представляешь себе , на сколько дней/недель хватает куртки и штанов солдату участвующему в активных боевых действиях? Выйди на улицу, останови первого проходящего израильского солдата и спроси , сколько у него, не воюющего сейчас, комплектов формы.
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02.11.2022 22:42 Відповісти
А Минобороны слово "подменка" слышало ? Там же профи ... ПРофильное министерство...Лучшие спецЫ отчизны... Стало быть , когда они говорят 100% комплектация - то и подменку в комплектации считают. И не одну . Они ж не лохи, верно ? Знают что такое 100% комплектации. Или что ?
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02.11.2022 23:09 Відповісти
зеленые ублюдки попрошайничают, а мне стыдно

****, пора переименовывать "испанский стыд" в "український сором"
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02.11.2022 22:15 Відповісти
Поразительно, как любая положительная новость моментально обдрыщивается диванными бойцами с режымом здесь (((.
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02.11.2022 22:44 Відповісти
Канадцы понимают толк в зимней одежде!
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03.11.2022 10:57 Відповісти
 
 