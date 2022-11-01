Канадські військові у Британії навчають бійців ЗСУ мінної безпеки. ФОТО

Канадські військові у Великій Британії навчають військовослужбовців ЗСУ мінної безпеки та подолання загроз на полі бою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Інструктори 1-го саперного полку 1-ї Канадської механізованої бригадної групи 3-ї Канадської дивізії Сухопутних військ Збройних сил Канади у рамках операції UNIFIER – UK у Великій Британії навчають новобранців Сил безпеки України мінній безпеці та надають цінні інструменти та знання для ЗС України у подоланні загроз на полі бою", – йдеться у дописі.







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