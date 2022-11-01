УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8307 відвідувачів онлайн
Новини Фото Допомога Україні Війна
2 106 0

Канадські військові у Британії навчають бійців ЗСУ мінної безпеки. ФОТО

Канадські військові у Великій Британії навчають військовослужбовців ЗСУ мінної безпеки та подолання загроз на полі бою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Канадські військові у Британії навчають бійців ЗСУ мінної безпеки 01

"Інструктори 1-го саперного полку 1-ї Канадської механізованої бригадної групи 3-ї Канадської дивізії Сухопутних військ Збройних сил Канади у рамках операції UNIFIER – UK у Великій Британії навчають новобранців Сил безпеки України мінній безпеці та надають цінні інструменти та знання для ЗС України у подоланні загроз на полі бою", – йдеться у дописі.

Канадські військові у Британії навчають бійців ЗСУ мінної безпеки 02
Канадські військові у Британії навчають бійців ЗСУ мінної безпеки 03
Канадські військові у Британії навчають бійців ЗСУ мінної безпеки 04

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підготовка українських військовослужбовців у Великій Британії. ФОТОрепортаж


Канадські військові у Британії навчають бійців ЗСУ мінної безпеки 05
Канадські військові у Британії навчають бійців ЗСУ мінної безпеки 06

Автор: 

Велика Британія (5598) Канада (2192) військові навчання (2775)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 