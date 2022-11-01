2 106 0
Канадські військові у Британії навчають бійців ЗСУ мінної безпеки. ФОТО
Канадські військові у Великій Британії навчають військовослужбовців ЗСУ мінної безпеки та подолання загроз на полі бою.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ.
"Інструктори 1-го саперного полку 1-ї Канадської механізованої бригадної групи 3-ї Канадської дивізії Сухопутних військ Збройних сил Канади у рамках операції UNIFIER – UK у Великій Британії навчають новобранців Сил безпеки України мінній безпеці та надають цінні інструменти та знання для ЗС України у подоланні загроз на полі бою", – йдеться у дописі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль