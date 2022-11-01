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Канадские военные в Британии учат бойцов ВСУ минной безопасности. ФОТО

Канадские военные в Великобритании обучают военнослужащих ВСУ минной безопасности и преодолению угроз на поле боя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.

Канадские военные в Британии учат бойцов ВСУ минной безопасности 01

"Инструкторы 1-го саперного полка 1-й Канадской механизированной бригадной группы 3-й Канадской дивизии Сухопутных войск Вооруженных сил Канады в рамках операции UNIFIER – UK в Великобритании обучают новобранцев Сил безопасности Украины минной безопасности и предоставляют ценные инструменты и знания для ВС Украины в преодолении угроз на поле боя", – говорится в сообщении.

Канадские военные в Британии учат бойцов ВСУ минной безопасности 02
Канадские военные в Британии учат бойцов ВСУ минной безопасности 03
Канадские военные в Британии учат бойцов ВСУ минной безопасности 04

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Канадские военные в Британии учат бойцов ВСУ минной безопасности 05
Канадские военные в Британии учат бойцов ВСУ минной безопасности 06

Великобритания (4972) Канада (2079) военные учения (3457)


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