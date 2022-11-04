Медзаклади України мають понад 400 терміналів Starlink, - Ляшко

Медичні заклади України отримали понад 400 пристроїв Starlink, щоб працювати з електронною системою охорони здоров’я та мати доступ до інтернету.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"У нас уже понад 400 Starlink передано до закладів охорони здоров’я, які працюють. В першу чергу, це прифронтові заклади охорони здоров’я для того, щоб вони могли працювати і з електронною системою охорони здоров’я і плюс був доступ до інтернету", - повідомив Ляшко, додавши, що на сьогодні 100% медзакладів, які надають стаціонарну допомогу, забезпечені дизельними генераторами на випадок перебоїв з електроенергією.

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Як повідомлялося, станом на початок жовтня в Мінцифри повідомили, що від початку повномасштабної війни Україна отримала близько 20 тисяч пристроїв Starlink. З них 5 тисяч – за сприяння Американської агенції з міжнародного розвитку (USAID), ще 5 тисяч - за сприяння уряду Польщі.