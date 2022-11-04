Окупанти випустили 70 снарядів по чотирьох громадах Сумщини: пошкоджені будівлі

Російські окупанти 4 листопада обстріляли Білопільську, Зноб-Новгородську, Миропільську та Хотінську громади Сумської області, випустивши по них 70 снарядів та мін.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Так, Миропільську громаду окупанти обстріляли з мінометів з території Росії. Зафіксовано дев’ять вибухів. Минулося без руйнувань.

По Хотінській громаді загарбники спершу вели мінометний обстріл (дев’ять "прильотів"), а пообіді ще по двохприкордонних селах вороги вдарили із САУ. Загалом було 15 вибухів. Там теж минулося без руйнувань.

Прикордоння Білопільської громади майже годину росіяни обстрілювали із САУ (28 "прильотів"). Внаслідок обстрілів пошкоджені щонайменше три житлові будинки та чотири господарські приміщення. Були прямі влучання в помешкання. Минулося без жертв. По іншому селу громади противник гатив із мінометів (чотири "прильоти").

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У Зноб-Новгородській громаді під російський обстріл потрапили два села. По одному ворог вів гранатометний обстріл (п’ять "черг" із АГС), а по іншому – застосував стрілецьку зброю.