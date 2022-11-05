На позицію Ізраїлю щодо російської агресії проти України вплинули співробітництво РФ з Іраном та зміна громадської думки в країні, - посол Корнійчук
На ставлення Ізраїлю до війни РФ проти України вплинули посилення співпраці Росії з Іраном і громадська думка
Про це розповів Надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук у ефірі Еспресо, передає Цензор.НЕТ
"Ситуація незмінна полягає в тому, що два фактори вплинули на зміну цієї позиції. Перший - безумовно, поглиблення співпраці Росії з Іраном. По-друге, фактор виборів і того, що війна в Україні суттєво вплинула на громадську думку", - наголосив він.
За словами Євгена Корнійчука, саме тому в Ізраїлі напередодні виборів усі провідні політичні сили висловилися на підтримку України в цій війні.
"Понад 80%, незалежно від того, російськомовні чи івритомовні вони, підтримують Україну", - зауважив посол.
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Нічого Ізраїль не буде поставляти в Україну.
Така домовленість в них з Мордором щоб не чіпали євреїв.
Ничто так на сближает, как общий враг, поэтому основное оружие нужно делать самим, вместе с поляками, эстонцами, литовцами. Теми, кто стоит с Ордой лицом к лицу. Потому как показывает опыт Ирака, Афганистана, Грузии да и наш частично, демократия - это хорошо, но кошелек избирателя и его безопасность важнее всех христианских заповедей!