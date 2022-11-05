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Новини Агресія Росії проти України Війна
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На позицію Ізраїлю щодо російської агресії проти України вплинули співробітництво РФ з Іраном та зміна громадської думки в країні, - посол Корнійчук

корнійчук

На ставлення Ізраїлю до війни РФ проти України вплинули посилення співпраці Росії з Іраном і громадська думка

Про це розповів Надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук у ефірі Еспресо, передає Цензор.НЕТ

"Ситуація незмінна полягає в тому, що два фактори вплинули на зміну цієї позиції. Перший - безумовно, поглиблення співпраці Росії з Іраном. По-друге, фактор виборів і того, що війна в Україні суттєво вплинула на громадську думку", - наголосив він.

За словами Євгена Корнійчука, саме тому в Ізраїлі напередодні виборів усі провідні політичні сили висловилися на підтримку України в цій війні.

"Понад 80%, незалежно від того, російськомовні чи івритомовні вони, підтримують Україну", - зауважив посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна через США хоче вплинути на Ізраїль, щоб той почав надавати військову допомогу: це єдина країна, до якої вони прислухаються, - посол Корнійчук

Автор: 

Ізраїль (1644) Іран (2043) Корнійчук (65)


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Топ коментарі
+6
пока они уничтожают нас, а не израиль...если бы они запустили эти 2000 мопедов, проданных россии на израиль, тех бы не спас никакой купол...
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05.11.2022 01:29
+5
Ви головне в ООН голосуйте проти Ізраїлю разом з москалями...
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05.11.2022 06:50
+4
Посол лукавить... Йому так хочеться доповісти в Київ. Це ніби натяк на свої ж заслуги - завдяки діяльності... в Ізраїлі змінилася громадська думка...
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05.11.2022 00:51
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Нарешті порахували, що Іран з безпилотниками краще за Іран з атомною бомбою.
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05.11.2022 00:50 Відповісти
Посол лукавить... Йому так хочеться доповісти в Київ. Це ніби натяк на свої ж заслуги - завдяки діяльності... в Ізраїлі змінилася громадська думка...
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05.11.2022 00:51 Відповісти
Де він про це мовив? -завдяки діяльності..власне його.
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05.11.2022 03:42 Відповісти
Коли ситуацію малюють не такою, як вона є насправді, а навпаки оптимістичною, то це і є рапорт про заслуги. Пошукайте справжній огляд як в Єрусалимі, в Ізраїлі НАСПРАВДІ відносяться до України. Звичайно, ми б усі хотіли, щоб стався перелом про який написав посол. Нажаль Ізраїль держать за... РФ, Сірія, Іран і їх маріонетки в Палестині... А ще т.зв. російськомовне населення, яке антиукраїнське ( дивиться ТВ Кремля і вірить Путіну) і активно ходить на вибори. Дякую.
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05.11.2022 08:25 Відповісти
В Ізраїлі до діяльності посла Євгена Корнійчука ставляться із глухим роздратуванням. Зрозуміло, що він повинен чогось домагатися, зрозуміло, що він представник країни, що піддалася агресії, і тому до нього ставляться з поблажкою, але він не дипломат і основний стиль його роботи нічого спільного з дипломатією не має. Це вереск у базарний день, гучні заяви ні про що, менторський тон, з яким він повчає владу Ізраїлю, що і як вона повинна робити. У Німеччині такого ж "дипломата", Мельника, здається, вже прибрали. Корнійчук тримається лише завдяки розумінню та довготерпінню Єрусалиму
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05.11.2022 05:07 Відповісти
і шо? вибрали? ...на выборах в Кнессет.Блок экс-премьера Биньямина Нетаньяху получил парламентское большинство в 64 голоса.Об этом сообщает https://www.jpost.com/breaking-news/article-721428 Jerusalem Post .
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05.11.2022 00:52 Відповісти
Іран вважає, що Ізраїль разом із всіма жителями має бути знищено! Він навіть ідеологічну основу для вбивства мирних підготував -- якщо всі військовозобов'язані, то вбивство мирного то вбивство військового. Бункерний вурдалак пообіцяв ядрьону бімбу за підтримку. Якби результат відносно думки Ізраїлю, не дивлячись на прокацапське лоббі, "немного предсказуем"
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05.11.2022 01:01 Відповісти
пока они уничтожают нас, а не израиль...если бы они запустили эти 2000 мопедов, проданных россии на израиль, тех бы не спас никакой купол...
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05.11.2022 01:29 Відповісти
там территория в половину Житомирской области настолько насыщена ЗАКами, что им даже никакой "железный купол" не понадобится, ибо сотни любого летающего говна с пропельдерами за минуты уничтожается C-RAMами со 100-процентной вероятностью еще на подлёте к границе, что бы обломки не засоряли поля кибуцев.
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05.11.2022 01:52 Відповісти
Іраньці пишуть, що бункерний надав їм значно менше - Су-35, лінзи для оптики і зерно.
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05.11.2022 01:41 Відповісти
Ізраїльтяни знову проголосували за Нетаньяху, симпатика Путіна
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05.11.2022 02:16 Відповісти
Цікаво, як російськи боти відносяться до того, що Ізраїль гучніше буде допомогати Україні з у боротьбі з фашистською росією.. тобто рашистською наволоччю
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05.11.2022 03:47 Відповісти
уже что-то передали...?\интересно что...?\
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05.11.2022 08:23 Відповісти
Главное - не иметь память золотой рыбки...
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05.11.2022 04:17 Відповісти
сліпий сказав - побачим
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05.11.2022 04:51 Відповісти
Ви головне в ООН голосуйте проти Ізраїлю разом з москалями...
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05.11.2022 06:50 Відповісти
Передвиборчий піар хід Натаньяху щоб намахати лохторат. Спитайте у Щеневтіка та Тимошенка.
Нічого Ізраїль не буде поставляти в Україну.
Така домовленість в них з Мордором щоб не чіпали євреїв.
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05.11.2022 07:25 Відповісти
все в1рно - об1цянка цяцянка. дурнев1 рад1сть
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05.11.2022 08:20 Відповісти
Главное - тщательно выбирать друзей! Швейцария не хочет продавать патроны к немецким Гепардам, а Израиль будет три года консультироваться у рабинов, кому можно дать, а потом будет еще долго считать, а за сколько можно дать.
Ничто так на сближает, как общий враг, поэтому основное оружие нужно делать самим, вместе с поляками, эстонцами, литовцами. Теми, кто стоит с Ордой лицом к лицу. Потому как показывает опыт Ирака, Афганистана, Грузии да и наш частично, демократия - это хорошо, но кошелек избирателя и его безопасность важнее всех христианских заповедей!
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05.11.2022 10:54 Відповісти
Ізраіль то таке, вони ще нам допоможуть. Шо мені в них подобається - мовчки все роблять.
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05.11.2022 18:05 Відповісти
І в московії і в Ізраїлі зверху гешефтники.Вони і творили московію.
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05.11.2022 11:39 Відповісти
 
 