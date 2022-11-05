На позицію Ізраїлю щодо російської агресії проти України вплинули співробітництво РФ з Іраном та зміна громадської думки в країні, - посол Корнійчук

На ставлення Ізраїлю до війни РФ проти України вплинули посилення співпраці Росії з Іраном і громадська думка

Про це розповів Надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук у ефірі Еспресо, передає Цензор.НЕТ

"Ситуація незмінна полягає в тому, що два фактори вплинули на зміну цієї позиції. Перший - безумовно, поглиблення співпраці Росії з Іраном. По-друге, фактор виборів і того, що війна в Україні суттєво вплинула на громадську думку", - наголосив він.

За словами Євгена Корнійчука, саме тому в Ізраїлі напередодні виборів усі провідні політичні сили висловилися на підтримку України в цій війні.

"Понад 80%, незалежно від того, російськомовні чи івритомовні вони, підтримують Україну", - зауважив посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна через США хоче вплинути на Ізраїль, щоб той почав надавати військову допомогу: це єдина країна, до якої вони прислухаються, - посол Корнійчук