Незважаючи на війну, наш експорт комп’ютерних послуг зростає, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголосив на успіхах української IT-галузі, яка цього тижня була представлена на Web Summit у Португалії.

"Днями відбувся візит першої леді України та представників нашого уряду до Португалії – там відбувся Web Summit, одна з найпотужніших щорічних подій для світової IT-індустрії Олена відкрила саміт своїм виступом. Закликала IT-спільноту допомагати захисту нашої держави, а це вимагає дуже технологічних речей", - сказав він у відеозверненні у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

Загалом, сказав Зеленський, Україна була представлена ​​на Web Summit найбільшою в історії командою: це представники провідних IT-компаній, фондів, понад 70 українських стартапів.

"IT-галузь – це одна із основ сучасної економіки, і навіть цього року – незважаючи на все – наш експорт комп'ютерних послуг зростає – і суттєво порівняно з 21-м роком, а українські IT-компанії залучили близько $350 млн інвестицій. Це дуже серйозний результат, і зробимо все, щоб результат був ще більшим", - сказав він.

У ході візиту відбулася зустріч першої леді з керівниками Португалії – президентом і прем'єр-міністром. "Я дякую за підтримку та готовність більше допомагати Україні", - сказав також президент.

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