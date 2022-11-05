Незважаючи на війну, наш експорт комп’ютерних послуг зростає, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський наголосив на успіхах української IT-галузі, яка цього тижня була представлена на Web Summit у Португалії.
"Днями відбувся візит першої леді України та представників нашого уряду до Португалії – там відбувся Web Summit, одна з найпотужніших щорічних подій для світової IT-індустрії Олена відкрила саміт своїм виступом. Закликала IT-спільноту допомагати захисту нашої держави, а це вимагає дуже технологічних речей", - сказав він у відеозверненні у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.
Загалом, сказав Зеленський, Україна була представлена на Web Summit найбільшою в історії командою: це представники провідних IT-компаній, фондів, понад 70 українських стартапів.
"IT-галузь – це одна із основ сучасної економіки, і навіть цього року – незважаючи на все – наш експорт комп'ютерних послуг зростає – і суттєво порівняно з 21-м роком, а українські IT-компанії залучили близько $350 млн інвестицій. Це дуже серйозний результат, і зробимо все, щоб результат був ще більшим", - сказав він.
У ході візиту відбулася зустріч першої леді з керівниками Португалії – президентом і прем'єр-міністром. "Я дякую за підтримку та готовність більше допомагати Україні", - сказав також президент.
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Спорила со своими знакомыми в Словакии и они не верят что россиян погибло в Украине более 70 000. Говорят : что такого быть не может
а ещё не верят , что в Буче россияне насиловали женщин .
Ггнать Ткаченко в шею ‼️‼️
Віталій Олегович Дейнега (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 25 жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/1983 1983 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Київ ) - волонтер, громадський діяч, засновник і у 2014-2020 роках керівник благодійного фонду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BC «Повернись живим» .
А ДЕ НАЙТИ кількість загиблих росіян з 24 лютого на цій війні ? На словацький мові ? Чі словенській мові?
а люди в своїх країнах читають новини на рідній мові. Чі слухають . Ось цім і користуется Московія - вона пхае свої новини усюди . А Україна ( Міністр Ткаченко і міністр Федорів нічого не роблять ЗОВСІМ)
и про згвалтування в Буче нет Обоснованных материалов
НАЙДИТЕ мне какой-нибудь официальный доклад власти на жти темы, чтобы я показала словакам
КраіниАзії і Африки тому часто підтримують россіян , БО УКРАІНСЬКОЙ ПРОПАГАНДИ ТАМ ЗОВСІМ НЕМА І НЕКОМУ РОЗПОВІСТИ ПРО кацапських вбивц і ЗА ЩО ВОЮЕ УКРАЇНА
як жиш ми без нових розробок онлай-казіно, нових мобільних аплікацій-розводняків, і спам-реклам????
без "іт галузі" в Украіні, сьогодні не виживе тільки......... "іт галузь", така - РЕАЛЬНІСТЬ.
доля Ій-ті в ВВП настільки мізерна, що у військовий час, нажаль - не актуальна, нічого не поробиш!!
а рабів-писачів коду, не так багато в Україні..........
подивіться в проц. відношенні експорт сг продукціі, промисловості і - "ій-ті" (в млрд. долярів)!!!! не смішіть публіку!!!!!! крім того зараз ідуть МІЛІАРДИ, прямоі фінансової допомоги в ВАЛЮТІ......
то ніхто не втримається від комента в "вільній інтерпретаціі"..........
ПИ. СИ. :
ПОКИ шо, ніхто нікого не ЧМИРИВ, але ставити ІТ вище інших галузей - НЕ МОЖНА, тим більше - СЬОГОДНІ !!!!
КОЖНА людина в цілому світі (а особливо в Україні) зможе прожити без ІТ продутів - довший час, а без продуктів СГ виробництва - ТІЛЬКИ пару ТИЖНІВ...........
І агро в першу чергу потрібні не твої сайтики, а трактори, комбайни, техніка. А її нема кому робити. Бо розуму максимум на сайтик. А пальці вже ширше плечей розставили.
благодаря Зеленському Володi.
Пшениця колоситься в полі,
в нас неймовірні успіхи в футболі.
Погода зараз просто пречудова
- це все за ініціативи Вови.
Впада до моря Чорного Дніпро
- це Вова забезпечив, не Петро!
Зрiс курс національної валюти
- це *********** нашого здобуток
Корови дояться, несуться кури дружно
- за це його благодарити нужно!
Ростуть гриби і нереститься риба
за це також Зеленському "спазiба"
Трава зелена, небо ясно-сине,
- Володi теж ми дякувать повиннi!
Ну і звичайно, правди нiде дiти,
лиш завдяки йому нам сонце світить!
А хмари, вітер, дощ, гроза, болото
- це Порошенко і порохоботи!
Ave - пытро!!
А враховуючи шо хуцпа їй недоступна, бо не та генетика, її так ковбасило всю дорогу!
"Призывала IT-сообщество помогать защите нашего государства, а это требует очень технологичных вещей" - ИТ компании и так помогают, как минимум заводят валюту в страну и продают по курсу какой установил НБУ.
" Это очень серьезный результат, и сделаем все, чтобы результат был еще больше" - в каком году сделаем?
Сейчас постоянно отключается электричество, при этом отстутсвует интернет - т.е. работать не возможно. Отключения происходят не по графику, даже когда это возможно, и даже иногда отключают подъезд в доме, а другие подъезды с электричеством.
Т.е. помощь заключается в том, что не желают придерживаться графика отключения, и отключают не справедливо.
Если это будет продолжаться достаточно долго, то врядли иностранные заказчик это поймут.
ИТ компании закупают генераторы, старлинки, коворкинги - но их очень мало, а людей намного больше.
Плюс к коворкингу както надо еще доехать, во время воздушной тревоги часть транспорта не ездит, а во время отключения электричества отключаются светофоры, регулировщиков не ставят - в итоге пробки, и большой риск попасть в аварию.
Т.е. не могут даже автомобильное движение регулировать...
Выезд за границу не разрешили, морякам вроде разрешили, но не утвердили порядок оформления.
"Клоунам" из Квартала, можно и без разрешения выступать за границей - т.е. для них закон вообще не действует.
Официальное объяснение про выезд "клоунов" было такое - артистам можно, если часть гонорара они перечислять на ЗСУ. Такого закона нет, но вот както выпустили, и если перечислить 1 копейку, то это формально будет помощь.
Вот оно равенство, справедливость и закон один для всех.