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Новини
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Незважаючи на війну, наш експорт комп’ютерних послуг зростає, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголосив на успіхах української IT-галузі, яка цього тижня була представлена на Web Summit у Португалії.

"Днями відбувся візит першої леді України та представників нашого уряду до Португалії – там відбувся Web Summit, одна з найпотужніших щорічних подій для світової IT-індустрії Олена відкрила саміт своїм виступом. Закликала IT-спільноту допомагати захисту нашої держави, а це вимагає дуже технологічних речей", - сказав він у відеозверненні у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

Загалом, сказав Зеленський, Україна була представлена ​​на Web Summit найбільшою в історії командою: це представники провідних IT-компаній, фондів, понад 70 українських стартапів.

"IT-галузь – це одна із основ сучасної економіки, і навіть цього року – незважаючи на все – наш експорт комп'ютерних послуг зростає – і суттєво порівняно з 21-м роком, а українські IT-компанії залучили близько $350 млн інвестицій. Це дуже серйозний результат, і зробимо все, щоб результат був ще більшим", - сказав він.

У ході візиту відбулася зустріч першої леді з керівниками Португалії – президентом і прем'єр-міністром. "Я дякую за підтримку та готовність більше допомагати Україні", - сказав також президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держава робить великі кроки для підтримки і розвитку ІТ-бізнесу, - Крот

Автор: 

Зеленський Володимир (23913) IT-індустрія (364) Олена Зеленська (252)


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Топ коментарі
+20
Увольте на фиг Ткаченко - он не информирует мир о происходящем в Украине
Спорила со своими знакомыми в Словакии и они не верят что россиян погибло в Украине более 70 000. Говорят : что такого быть не может

а ещё не верят , что в Буче россияне насиловали женщин .
Ггнать Ткаченко в шею ‼️‼️
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05.11.2022 01:09
+13
що тут сказати, у нас після 8 років війни теж багато хто не вірив що русскіє виявляться конченими дегенератами і садюгами (кінематограф, бабушка розказувала, пам"ятники ці всі, як ніби не мають значення). Але ж в минулому сторіччі вони так само прийшли і так само заливали цілі міста кров"ю, криваві калюжи на вулицях стояли.
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05.11.2022 01:20
+11
Піднімуть податки і вуаля, зробили все щоб "інвестиції" в бюджет стали ще більші. Я зараз плачу вже 28 тисяч в квартал. При цьому долар так і залишать по 36 при курсі 43 на ринку. Щоб і собі і своїм пацанам хватило. Треба ж годинники за 20 кілобаксів своїм чіксам дарити якось.
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05.11.2022 01:15
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"Зробимо все" - це що зробимо? Що зроблять для IT галузі?
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05.11.2022 01:07 Відповісти
Піднімуть податки і вуаля, зробили все щоб "інвестиції" в бюджет стали ще більші. Я зараз плачу вже 28 тисяч в квартал. При цьому долар так і залишать по 36 при курсі 43 на ринку. Щоб і собі і своїм пацанам хватило. Треба ж годинники за 20 кілобаксів своїм чіксам дарити якось.
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05.11.2022 01:15 Відповісти
І не дозволимо виїжджати IT-нікам навіть тимчасово. Сидіть без світла,працюйте якось,допомогайте економіці. Просто я взагалі не розумію що робиться для IT сфери і навіщо ці пусті заяви.
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05.11.2022 09:42 Відповісти
Мабуть нагородить Зеленську за розвиток IT галузі.
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05.11.2022 01:07 Відповісти
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05.11.2022 01:09 Відповісти
Увольте на фиг Ткаченко - он не информирует мир о происходящем в Украине
Спорила со своими знакомыми в Словакии и они не верят что россиян погибло в Украине более 70 000. Говорят : что такого быть не может

а ещё не верят , что в Буче россияне насиловали женщин .
Ггнать Ткаченко в шею ‼️‼️
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05.11.2022 01:09 Відповісти
що тут сказати, у нас після 8 років війни теж багато хто не вірив що русскіє виявляться конченими дегенератами і садюгами (кінематограф, бабушка розказувала, пам"ятники ці всі, як ніби не мають значення). Але ж в минулому сторіччі вони так само прийшли і так само заливали цілі міста кров"ю, криваві калюжи на вулицях стояли.
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05.11.2022 01:20 Відповісти
Розуміете , хтось блокує постійно інфу про це в світі - толі кацапи , толі колобаранти типа ткаченко и бужанского
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05.11.2022 01:32 Відповісти
на жаль запроданці-колоборанти ходять вільно по Києву...і НАВІТЬ до Верховної Ради... шуфричі, бужанські, дубінськи, дейнеги.... ..... ...
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05.11.2022 10:27 Відповісти
Ви про цього Дейнегу пишите « колобарант»?

Віталій Олегович Дейнега (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 25 жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/1983 1983 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Київ ) - волонтер, громадський діяч, засновник і у 2014-2020 роках керівник благодійного фонду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BC «Повернись живим» .
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05.11.2022 16:25 Відповісти
ні НЕ про волонтера...є ще бойки...однопартійці рабіновичів та шуфричів....
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06.11.2022 00:46 Відповісти
а "знакомые в Словакии" это кто? кацапы? донбасяне? орденоносцы малого прикордонного руха? или непосредственно словаки?
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05.11.2022 02:03 Відповісти
‼️‼️Непосредственно словаки - проектанти, які кожен день в інтернеті . А не старі бабусі і дідусі у селах в горах
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05.11.2022 07:37 Відповісти
А ви зараді інтересу найдіть в інтернеті матеріали про Бучу і зґвалтування на словацькій мові , чі італійській мові
А ДЕ НАЙТИ кількість загиблих росіян з 24 лютого на цій війні ? На словацький мові ? Чі словенській мові?

а люди в своїх країнах читають новини на рідній мові. Чі слухають . Ось цім і користуется Московія - вона пхае свої новини усюди . А Україна ( Міністр Ткаченко і міністр Федорів нічого не роблять ЗОВСІМ)
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05.11.2022 07:50 Відповісти
ДУЖЕ дивно, шо - "проектанти" не освоіли кнопку "translate" в броузері, і не можуть з цікавості почитати укр. сайти........ ТИМ більше, шо майже всюди є англо версіі новин і т. д. 🤔🤔🤔🤔
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05.11.2022 10:43 Відповісти
Я теж на украинских сайтах не могу найти ОБОСНОВАННОЙ ИНФЫ ПРО загибаешь 70000 орков
и про згвалтування в Буче нет Обоснованных материалов
НАЙДИТЕ мне какой-нибудь официальный доклад власти на жти темы, чтобы я показала словакам
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05.11.2022 16:22 Відповісти
А на Філіппінах взагалі нічого про нашу війну не знають
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05.11.2022 05:47 Відповісти
100% . В тих теплих країнах з тропічними фруктами посольські працівників даже не утруждаються українською мовою говорити з громадянами України , а розмови про Майдан, патріотів, націоналистів В НИХ ВИКЛИКАЕ НЕРВНИЙ ТИК

КраіниАзії і Африки тому часто підтримують россіян , БО УКРАІНСЬКОЙ ПРОПАГАНДИ ТАМ ЗОВСІМ НЕМА І НЕКОМУ РОЗПОВІСТИ ПРО кацапських вбивц і ЗА ЩО ВОЮЕ УКРАЇНА
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05.11.2022 07:42 Відповісти
особенно без электричества IT растет
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05.11.2022 01:10 Відповісти
Це не проблема. Офіси можуть собі дозволити генератори і старлінки. Для ремоутів будуть розвиватись коворкінги такого ж плану. ІТ галузь це великий розум який може пристосуватись до будь чого. Є офіси з бункерами і автономкою вже зараз.
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05.11.2022 01:18 Відповісти
до багато чого але не до будь-чого. "Як би не були розвинуті ваші високі технології, як би не були сильні ваші бідні роботи. Неможна жити, відірвавшись від землі". Лапута. Хаяо Міядзакі.
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05.11.2022 01:23 Відповісти
***** іди зі своїми "офісами" (галєрами)! розкажи про генератори десяткам тисяч фрілансерів! в яких зараз електрика тільки 6 годин на добу!
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05.11.2022 02:05 Відповісти
пропоную скинутись, кожному "ітішніку" - по генератору, і бочку соляри на місяць, ну і 1 старлінк на 5ох.
як жиш ми без нових розробок онлай-казіно, нових мобільних аплікацій-розводняків, і спам-реклам????
без "іт галузі" в Украіні, сьогодні не виживе тільки......... "іт галузь", така - РЕАЛЬНІСТЬ.
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05.11.2022 02:50 Відповісти
Ну і маячню пишете. IT - це переважно закордонні проекти. Закордонні проекти дорівнює інвестиції в економіку. Валюта заходить в України. Вже не кажучи про те,що IT роблять чи не найбільші донати на ЗСУ. Дійсно,нафіга нам це?
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05.11.2022 09:46 Відповісти
ага, Ій-ті - наше Фсьо!! пох на СГ, пох на пром. виробництво, виробництво озброєння, пох - толькі ІТ, патамушта - я там работаю!!
доля Ій-ті в ВВП настільки мізерна, що у військовий час, нажаль - не актуальна, нічого не поробиш!!
а рабів-писачів коду, не так багато в Україні..........
подивіться в проц. відношенні експорт сг продукціі, промисловості і - "ій-ті" (в млрд. долярів)!!!! не смішіть публіку!!!!!! крім того зараз ідуть МІЛІАРДИ, прямоі фінансової допомоги в ВАЛЮТІ......
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05.11.2022 10:40 Відповісти
Завжди дивувався дятлам які чмирять ІТ галузь. Наче персонально йому кожен айтішник в карман насрав. А по факту тупа заздрість. В мене навіть жінкині родичі роботяги пихтять - ох ці ойтішніки, жмакають кнопки, ніх'я не роблять і бабло лопатою гребуть. Хоча я скільки всього допоміг тим людям. І тільки самі айтішники знають як це все дається. Яка та калічна спина, які ті сліпі червоні очі, і майже повна відсутність вільногр часу бо навчаєшся все життя. Так що ідіть в дупу срані хейтери. Вам ніхто не заважає, ідіть і теж навчайтесь. Тільки по статистиці 95% відсіюється, бо думають що в універ прийшли і їм ту учобу будуть викладачі в мозок запихати.
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05.11.2022 10:50 Відповісти
завжди дивувався дятлам, які не розуміють контексту написаного!!!! мова йшла, про те, шо ІТ, на сьогоднішній день, в списку пріоритетів, НАВІТЬ не на 10місці в Україні!!!! От і Фсьо!!!! але коли хтось пише про ВАЛЮТУ для краіни від ІТ,🤣🤣🤣🤣
то ніхто не втримається від комента в "вільній інтерпретаціі"..........
ПИ. СИ. :
ПОКИ шо, ніхто нікого не ЧМИРИВ, але ставити ІТ вище інших галузей - НЕ МОЖНА, тим більше - СЬОГОДНІ !!!!
КОЖНА людина в цілому світі (а особливо в Україні) зможе прожити без ІТ продутів - довший час, а без продуктів СГ виробництва - ТІЛЬКИ пару ТИЖНІВ...........
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05.11.2022 11:20 Відповісти
Ви дійсно просто заздрите. Тому що навіть агро сфера без IT загнеться. Ніхто вище чи нижче за виробництво не ставить. IT взагалі ні з ким не конкурують. Це ще одна галузь економіки. І інвестиції в Україну від IT на другому місці після агре,а не десятому. Тому сґмовчки подякуйте тим людям,які з гелевими інверторами ще працюють на наше ВВП.
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05.11.2022 12:03 Відповісти
Ти диви, які айтішники стали заносчиві. Агро без твого сайтика проживе, а ти без агро з голоду здохнеш.
І агро в першу чергу потрібні не твої сайтики, а трактори, комбайни, техніка. А її нема кому робити. Бо розуму максимум на сайтик. А пальці вже ширше плечей розставили.
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05.11.2022 14:12 Відповісти
Коли підеш на пошту за посилкою і дістанеш свій телефон з додатком від пошти, не забудь нас ще раз обісрати. Коли банківською картою розплачуєшся, коли замовляєш товари онлайн, теж обсірай. Коли полізиш онлайн записуватись в чергу на паспорт, чи на купівлю/продаж авто. Коли в онлайн чергу запишешся на закордонний паспорт. Коли відкриєш Дію з документами і кучою онлайн послуг. Кожен раз кляни сраних айтішніків. Бо без них же можна прожити, а без тебе чорнороба тупого не можна. А краще викинь усе чим користуєшся і повернись на рівень кам'яного віку. Кругом носи налічку. Щоб недай бог не скористуватись тим лайном що айтішніки створили. Не забудь заблокувати собі ютуб, онлайн телебачення і все інще. Краще зразу інтернет відріж, бо у кожного провайдера є IT відділ. Як і у кожного банку і деяких держструктурах. В армії теж доречі є ІТ відділ. Їх теж обісри. Ідіот.
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05.11.2022 18:23 Відповісти
О, "тупий чорнороб". Ось тому таких як ти і обсирають. Бо жоден нормальний інженер такого не скаже. Тільки чмошнік, який ще вчора по відосіках навчився на HTML бидлокодити і "швидко увійшов в ІТ".
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05.11.2022 21:53 Відповісти
Що посієш те й пожнеш. Чув? Мурло.
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05.11.2022 23:36 Відповісти
Ну ти і довбойоб. Хто хоче той працює. Я на ремоуті вже 4 рік. Купив інвертор з гелевою батареєю на 85 ампергодин для ноута з монітором і роутером на цілий день вистачає. 4G модем 90% часу пряцює нормально коли немає світла. Так, це не дешево. Але краще ніж без роботи сидіти. А ти скигли далі як той чмобік на передку. Мамці ще позвони пожалійся баран.
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05.11.2022 10:39 Відповісти
Ну так,таких безграмотних повно. Вони вважають,що махати лопатою краще, ніж тицяти кнопки на клавіатурі. А чи вистачить там мізків хоч звертати сайт - питання риторичне. Бо не кожні мізки розраховані на таку галузь.

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05.11.2022 12:06 Відповісти
Ви так схожі своєю мовою на базарника 90-х. Були тупі базарники, тепер тупі сайтоверстачі.
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05.11.2022 14:07 Відповісти
Ага, це ж мене інтєлігент такий як ти вище ***** послав... Не треба ліпити одне до іншого.
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05.11.2022 18:04 Відповісти
Слава Україні!
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05.11.2022 01:35 Відповісти
Багато що в країні проісходе
благодаря Зеленському Володi.
Пшениця колоситься в полі,
в нас неймовірні успіхи в футболі.
Погода зараз просто пречудова
- це все за ініціативи Вови.
Впада до моря Чорного Дніпро
- це Вова забезпечив, не Петро!
Зрiс курс національної валюти
- це *********** нашого здобуток
Корови дояться, несуться кури дружно
- за це його благодарити нужно!
Ростуть гриби і нереститься риба
за це також Зеленському "спазiба"
Трава зелена, небо ясно-сине,
- Володi теж ми дякувать повиннi!
Ну і звичайно, правди нiде дiти,
лиш завдяки йому нам сонце світить!

А хмари, вітер, дощ, гроза, болото
- це Порошенко і порохоботи!
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05.11.2022 01:45 Відповісти
слава ЗЕцыцьку!!
Ave - пытро!!
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05.11.2022 01:48 Відповісти
Ми пахали, і трактор.
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05.11.2022 02:05 Відповісти
Лєнка знала всі расклади з самого початку!

А враховуючи шо хуцпа їй недоступна, бо не та генетика, її так ковбасило всю дорогу!
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05.11.2022 03:27 Відповісти
Так эти имбицилы ничего кроме как на компе клацать не умеют. Типа умные. А вот тот же комп или мобилу сделать в Украине невозможно, потому что кругом тупые айтишники.
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05.11.2022 07:51 Відповісти
Тіко Іван Іванович досі не розібрався,що програмісти і інженери-конструктори - то різні взагалі спеціальності. )))
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05.11.2022 09:54 Відповісти
Більшого лайна я в свою адресу ще не чув))) Мабуть ти високотехнологічний інженер і виробляєш компи або мобіли в Україні))) Імбіцил знімає шляпу перед паном інженером
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05.11.2022 10:56 Відповісти
А ты и вся ваша тупая братия уже написали свою операционную систему? Или может быть что-то похожее на Maya? Вас же много. Или количество не определяет качество?
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05.11.2022 11:15 Відповісти
Логически противоречие

"Призывала IT-сообщество помогать защите нашего государства, а это требует очень технологичных вещей" - ИТ компании и так помогают, как минимум заводят валюту в страну и продают по курсу какой установил НБУ.

" Это очень серьезный результат, и сделаем все, чтобы результат был еще больше" - в каком году сделаем?

Сейчас постоянно отключается электричество, при этом отстутсвует интернет - т.е. работать не возможно. Отключения происходят не по графику, даже когда это возможно, и даже иногда отключают подъезд в доме, а другие подъезды с электричеством.

Т.е. помощь заключается в том, что не желают придерживаться графика отключения, и отключают не справедливо.

Если это будет продолжаться достаточно долго, то врядли иностранные заказчик это поймут.

ИТ компании закупают генераторы, старлинки, коворкинги - но их очень мало, а людей намного больше.

Плюс к коворкингу както надо еще доехать, во время воздушной тревоги часть транспорта не ездит, а во время отключения электричества отключаются светофоры, регулировщиков не ставят - в итоге пробки, и большой риск попасть в аварию.

Т.е. не могут даже автомобильное движение регулировать...

Выезд за границу не разрешили, морякам вроде разрешили, но не утвердили порядок оформления.

"Клоунам" из Квартала, можно и без разрешения выступать за границей - т.е. для них закон вообще не действует.

Официальное объяснение про выезд "клоунов" было такое - артистам можно, если часть гонорара они перечислять на ЗСУ. Такого закона нет, но вот както выпустили, и если перечислить 1 копейку, то это формально будет помощь.

Вот оно равенство, справедливость и закон один для всех.
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05.11.2022 10:02 Відповісти
Це він так перекрутив факти, і радується відтоку айтішників?
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05.11.2022 10:48 Відповісти
 
 